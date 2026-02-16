स्वीडिश शख्स ने 120 लोगों से किया बीवी के जिस्म का सौदा, मिले पैसे से करता था अय्याशी

स्वीडन में एक आदमी को अपनी पत्नी को सेक्स के लिए कम से कम 120 आदमियों को बेचने के शक में गिरफ्तार किया गया है.वकीलों ने यह कन्फर्म करने से मना कर दिया है कि सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन के दौरान विक्टिम को ड्रग्स दिए गए थे या नहीं.

स्वीडन में एक आदमी पर अपनी पत्नी का शोषण करने और कथित तौर पर उसे कम से कम 120 आदमियों को गलत काम के लिए बेचने का आरोप है. जी हां हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है. ये जानकारी खुद इस केस के इंचार्ज प्रॉसिक्यूटर ने दी है. प्रॉसिक्यूटर ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि इस दौरान विक्टिम को किसी तरह का कोई नशीला पदार्थ दिया गया था. बताया जा रहा है कि महिला द्वारा पुलिस से घटना की शिकायत करने बाद से वह आदमी कस्टडी में है।

कहा ये भी जा रहा है कि इन्वेस्टिगेटर आरोपी शख्स के खिलाफ एग्रेवेटेड प्रोक्योरमेंट के क्रिमिनल चार्ज तैयार कर रहे हैं.

इस हैरान करने वाले मामले पर बात करते हुए प्रॉसिक्यूटर इडा एनरस्टेड ने कहा कि इन्वेस्टिगेटर का मानना ​​है कि पति ने बड़े पैमाने पर बड़ी ही बेरहमी के साथ अपनी पत्नी का शोषण किया. प्रॉसिक्यूटर ने सोमवार (16 फरवरी) को पहली बार पब्लिकली उन कुल आदमियों की संख्या के बारे में बात की जिनके इस वारदात में शामिल होने का शक है.

ध्यान रहे कि इस मामले में अभी तक कपल की पहचान नहीं की गई है. वहीं जिस 60 साल केआदमी पर तमाम तरह के आरोप लगे हैं उसने किसी भी गलत काम से इनकार किया है. एनरस्टेड ने इस केस में ज़बरदस्ती पर बात करने या इस पर कमेंट करने से मना कर दिया कि क्या सेक्स के दौरान पत्नी को नशीला पदार्थ दिया गया था.

बता दें कि स्वीडिश कानून सेक्स खरीदने और उसे हासिल करने को जुर्म मानता है, लेकिन सेक्स वर्कर द्वारा सेक्स को जुर्म नहीं मानता, जिन्हें शोषित पीड़ित माना जाता है. जिक्र इस हैरान करने वाले मामले का हुआ है तो ये बता देना बहुत जरूरी है कि इस मामले में अगर पति को गंभीर रूप से सेक्स हासिल करने का दोषी पाया जाता है, तो उसे दो से 10 साल की जेल हो सकती है.

प्रॉसिक्यूटर ने कहा कि महिला के साथ सेक्स खरीदने वाले दो लोगों पर चार्ज लगाया गया है और और भी संदिग्धों पर चार्ज लगने की संभावना है. अगर वे दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें एक साल तक की जेल हो सकती है. स्वीडन में इंटरनेट के ज़रिए बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट के सेक्सुअल सर्विस खरीदना भी जुर्म है.

एनरस्टेड ने कहा कि पति के खिलाफ 13 मार्च को चार्ज लगाया जाएगा, और उसके तुरंत बाद ट्रायल शुरू होने की उम्मीद है.

