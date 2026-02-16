FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
MQ-9 ड्रोन से कौन बढ़ा रह ड्रैगन की धड़कन? चीन के आसपास फैला रहा नेटवर्क

MQ-9 ड्रोन से कौन बढ़ा रह ड्रैगन की धड़कन? चीन के आसपास फैला रहा नेटवर्क

स्वीडिश शख्स ने 120 लोगों से किया बीवी के जिस्म का सौदा, मिले पैसे से करता था अय्याशी

स्वीडिश शख्स ने 120 लोगों से किया बीवी के जिस्म का सौदा, मिले पैसे से करता था अय्याशी

AUS vs SL Highlights: पथुम निसांका के तूफान में उड़ा ऑस्ट्रेलिया, 8 विकेट से जीतकर सुपर-8 में पहुंचा श्रीलंका; ऑस्ट्रेलिया पर लटकी तलवार

AUS vs SL Highlights: पथुम निसांका के तूफान में उड़ा ऑस्ट्रेलिया, 8 विकेट से जीतकर सुपर-8 में पहुंचा श्रीलंका; ऑस्ट्रेलिया पर लटकी तलवार

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीमें, लिस्ट में दो बार इस टीम का नाम

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीमें, लिस्ट में दो बार इस टीम का नाम

T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, खतरे में विराट-रोहित का रिकॉर्ड

T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, खतरे में विराट-रोहित का रिकॉर्ड

20 साल की उम्र में 8000 का कर्ज लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 800 करोड़ की कंपनी

20 साल की उम्र में 8000 का कर्ज लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 800 करोड़ की कंपनी

Homeदुनिया

दुनिया

स्वीडिश शख्स ने 120 लोगों से किया बीवी के जिस्म का सौदा, मिले पैसे से करता था अय्याशी

स्वीडन में एक आदमी को अपनी पत्नी को सेक्स के लिए कम से कम 120 आदमियों को बेचने के शक में गिरफ्तार किया गया है.वकीलों ने यह कन्फर्म करने से मना कर दिया है कि सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन के दौरान विक्टिम को ड्रग्स दिए गए थे या नहीं.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Feb 17, 2026, 12:19 AM IST

स्वीडिश शख्स ने 120 लोगों से किया बीवी के जिस्म का सौदा, मिले पैसे से करता था अय्याशी
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

स्वीडन में एक आदमी पर अपनी पत्नी का शोषण करने और कथित तौर पर उसे कम से कम 120 आदमियों को गलत काम के लिए बेचने का आरोप है. जी हां हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है. ये जानकारी खुद इस केस के इंचार्ज प्रॉसिक्यूटर ने दी है. प्रॉसिक्यूटर ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि इस दौरान विक्टिम को किसी तरह का कोई नशीला पदार्थ दिया गया था. बताया जा रहा है कि महिला द्वारा पुलिस से घटना की शिकायत करने बाद से वह आदमी कस्टडी में है।

कहा ये भी जा रहा है कि इन्वेस्टिगेटर आरोपी शख्स के खिलाफ एग्रेवेटेड प्रोक्योरमेंट के क्रिमिनल चार्ज तैयार कर रहे हैं.

इस हैरान करने वाले मामले पर बात करते हुए प्रॉसिक्यूटर इडा एनरस्टेड ने कहा कि इन्वेस्टिगेटर का मानना ​​है कि पति ने बड़े पैमाने पर बड़ी ही बेरहमी के साथ अपनी पत्नी का शोषण किया. प्रॉसिक्यूटर ने सोमवार (16 फरवरी) को पहली बार पब्लिकली उन कुल आदमियों की संख्या के बारे में बात की जिनके इस वारदात में  शामिल होने का शक है.

ध्यान रहे कि इस मामले में अभी तक कपल की पहचान नहीं की गई है. वहीं जिस 60 साल केआदमी पर तमाम तरह के आरोप लगे हैं उसने किसी भी गलत काम से इनकार किया है. एनरस्टेड ने इस केस में ज़बरदस्ती पर बात करने या इस पर कमेंट करने से मना कर दिया कि क्या सेक्स के दौरान पत्नी को नशीला पदार्थ दिया गया था.

बता दें कि स्वीडिश कानून सेक्स खरीदने और उसे हासिल करने को जुर्म मानता है, लेकिन सेक्स वर्कर द्वारा सेक्स को जुर्म नहीं मानता, जिन्हें शोषित पीड़ित माना जाता है. जिक्र इस हैरान करने वाले मामले का हुआ है तो ये बता देना बहुत जरूरी है कि इस मामले में अगर पति को गंभीर रूप से सेक्स हासिल करने का दोषी पाया जाता है, तो उसे दो से 10 साल की जेल हो सकती है.

प्रॉसिक्यूटर ने कहा कि महिला के साथ सेक्स खरीदने वाले दो लोगों पर चार्ज लगाया गया है और और भी संदिग्धों पर चार्ज लगने की संभावना है.  अगर वे दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें एक साल तक की जेल हो सकती है. स्वीडन में इंटरनेट के ज़रिए बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट के सेक्सुअल सर्विस खरीदना भी जुर्म है.

एनरस्टेड ने कहा कि पति के खिलाफ 13 मार्च को चार्ज लगाया जाएगा, और उसके तुरंत बाद ट्रायल शुरू होने की उम्मीद है.
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीमें, लिस्ट में दो बार इस टीम का नाम
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीमें, लिस्ट में दो बार इस टीम का नाम
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, खतरे में विराट-रोहित का रिकॉर्ड
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, खतरे में विराट-रोहित का रिकॉर्ड
20 साल की उम्र में 8000 का कर्ज लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 800 करोड़ की कंपनी
20 साल की उम्र में 8000 का कर्ज लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 800 करोड़ की कंपनी
Surya Nakshatra Parivartan: सूर्य ग्रहण के बाद बढ़ सकती हैं इन राशियों के लोगों की मुश्किलें, छोटी सी गलती करा सकती है बड़ा नुकसान
सूर्य ग्रहण के बाद बढ़ सकती हैं इन राशियों के लोगों की मुश्किलें, छोटी सी गलती करा सकती है बड़ा नुकसान
Diabetes Test: सिर्फ HbA1c नहीं! डायबिटीज की जल्दी पहचान के लिए ये टेस्ट भी हैं जरूरी
Diabetes Test: सिर्फ HbA1c नहीं! डायबिटीज की जल्दी पहचान के लिए ये टेस्ट भी हैं जरूरी
MORE
Advertisement
धर्म
Surya Grahan 2026: साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा कल, जानें भारत में इसके सूतक काल से लेकर शुभ और अशुभ प्रभाव
साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा कल, जानें भारत में इसके सूतक काल से लेकर शुभ और अशुभ प्रभाव
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों को मात दे पाना है मुश्किल, जानें इनकी खूबियों से लेकर कमियां
इन तारीखों में जन्मे लोगों को मात दे पाना है मुश्किल, जानें इनकी खूबियों से लेकर कमियां
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग जिस काम में डालते हैं हाथ सफल ही होते हैं, ऊपर वाला गोल्डन पेन से लिखकर भेजता है तकदीर 
इन तारीखों पर जन्मे लोग जिस काम में डालते हैं हाथ सफल ही होते हैं, ऊपर वाला गोल्डन पेन से लिखकर भेजता है तकदीर
Kedarnath Opening Date Announced: केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का दिन हो गया तय, इस दिन से शुरू होगी चार धाम यात्रा
केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का दिन हो गया तय, इस दिन से शुरू होगी चार धाम यात्रा
Rashifal 16 February 2026: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें अपना राशिफल
Rashifal 16 February 2026: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें अपना राशिफल
MORE
Advertisement