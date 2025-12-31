चौंका देगी 2026 के लिए पेरू के तांत्रिकों की भविष्यवाणी, जानें ट्रंप और यूक्रेन के लिए कहा क्या?

पेरू में तांत्रिकों ने अपना सालाना नए साल का अनुष्ठान किया और 2026 में ग्लोबल नेताओं और राजनीतिक घटनाओं के बारे में बड़े-बड़े अनुमान लगाए. उनके अनुमानों में डोनाल्ड ट्रंप के लिए गंभीर बीमारी और निकोलस मादुरो का पतन, साथ ही यूक्रेन में शांति की उम्मीदें शामिल हैं.

जल्द ही दुनिया 2026 से रू-ब-रू होगी. ऐसे में एक बड़ा वर्ग है जो भविष्यवाणियों को लेकर खासा उत्साहित रहता है. चाहे वो खेल और बाजार हों या फिर राजनीति ये वर्ग हमेशा इस बात को लेकर उत्सुक रहता है कि दुनिया में नए साल में क्या घटने वाला है. ऐसे लोगों को ध्यान में रखकर पेरू के तांत्रिकों ने बड़ी भविष्यवाणियां की हैं और ऐसा बहुत कुछ बताया है जो चौंकाने वाला है.

पेरू में सोमवार को नए साल की सालाना रस्म के लिए इकट्ठा हुए तांत्रिकों ने बताया है कि अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीमार पड़ने वाले हैं. जबकि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को लेकर कहा गया है कि उनका पतन निश्चित है.

रंगीन पोंचो पहने हुए और रेत पर फूल छिड़कते हुए पेरू के तांत्रिक जुआन डे डियोस गार्सिया ने दक्षिणी लीमा के एक बीच पर दूसरे तांत्रिकों के साथ इकट्ठा होकर कहा है कि,'संयुक्त राज्य अमेरिका को खुद को तैयार कर लेना चाहिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप गंभीर रूप से बीमार पड़ेंगे.'

बता दें कि तांत्रिक दुनिया के नेताओं के बड़े-बड़े पोस्टर लिए हुए थे, जिन पर उन्होंने तलवारें चलाईं, अगरबत्ती जलाई और कुछ पोस्टरों को पैरों से कुचला. ट्रंप और मादुरो के अलावा, पेरू के तांत्रिकों ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की के पोस्टर भी लहराए.

गार्सिया ने कहा, 'हम निकोलस मादुरो को हारते हुए देख रहे हैं. निकोलस मादुरो वेनेजुएला से भाग जाएंगे. उन्हें पकड़ा नहीं जाएगा.' अपने देश के करीब, गार्सिया ने भविष्यवाणी की कि पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजिमोरी की बेटी केइको फुजिमोरी, तीन बार असफल होने के बाद पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करेंगी.

उन्होंने कहा, 'वह महिला जो पेरू पर राज करने का सपना देखती है, मैंने वाचुमा (पुश्तैनी पौधे) के ज़रिए देखा है कि केइको फुजिमोरी 2026 में राष्ट्रपति बनेंगी.' तांत्रिकों ने यूक्रेन में रूस के युद्ध के खत्म होने की भी भविष्यवाणी की. गार्सिया ने भविष्यवाणी की और कहा कि, 'मैं देखता हूं कि संघर्ष खत्म हो जाएगा, वे शांति का झंडा फहराएंगे.