Homeदुनिया

दुनिया

इमरान खान के समर्थक न हो जाएं आपे से बाहर, खैबर पख्तूनख्वा में लग सकता है गवर्नर रूल, कुछ ऐसी है प्लानिंग  

रावलपिंडी की अदियाला जेल में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की कथित मौत की अफवाहों के बाद, उन्हें तुरंत रिहा करने की मांग को लेकर पाकिस्तान के कई शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं. शांति बनी रहे इसलिए वहां गवर्नर का शासन लागू किया जा सकता है.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Dec 01, 2025, 09:47 PM IST

इमरान खान के समर्थक न हो जाएं आपे से बाहर, खैबर पख्तूनख्वा में लग सकता है गवर्नर रूल, कुछ ऐसी है प्लानिंग  
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के सपोर्ट में देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच, पाकिस्तान सरकार PTI के शासन वाले खैबर पख्तूनख्वा में 'सिक्योरिटी और गवर्नेंस के मुद्दों' के आधार पर गवर्नर रूल लगाने पर विचार कर रही है. इमरान के गायब होने के बाद जिसे हालात हैं माना जा रहा है कि, यह 'बहुत ज़रूरी' स्थितियों के लिए एक संवैधानिक उपाय है.

खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी के रावलपिंडी की अदियाला सेंट्रल जेल के बाहर रात भर धरना देने के कुछ दिनों बाद, जहां PTI नेता इमरान खान बंद हैं, कानून और न्याय राज्य मंत्री बैरिस्टर अकील मलिक ने मीडिया को कन्फर्म किया कि गवर्नर रूल पर विचार किया जा रहा है. 

इस कदम को सही ठहराने के लिए KP में 'सिक्योरिटी और गवर्नेंस के मुद्दों' का हवाला दिया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रावलपिंडी की अदियाला जेल में इमरान खान की कथित मौत की वायरल अफवाहों के बाद कई पाकिस्तानी शहरों में इमरान खान को तुरंत रिहा करने की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं.

मलिक ने कहा कि केंद्र सरकार PTI के शासन वाले खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर रूल लगाने के ऑप्शन पर 'सोच रही है', उन्होंने बताया कि गवर्नर रूल लगाना एक संवैधानिक कदम है जिसे सिर्फ़ 'बहुत ज़रूरी' मामलों में ही लागू किया जाता है और प्रांत के मौजूदा हालात खुद ही एक कदम उठाने की मांग करते हैं.

जियो न्यूज़ से बात करते हुए, मलिक ने कहा कि अफरीदी और उनकी टीम 'किसी भी तरह की काम करने लायक स्थिति बनाने में बुरी तरह नाकाम रही है.'

कराची के पाकिस्तानी इंग्लिश डेली डॉन ने मलिक के हवाले से कहा है कि, 'न तो वे केंद्र के साथ कोऑर्डिनेशन चाहते हैं, और न ही वे वहां एक्शन लेते हैं जहां इसकी ज़रूरत होती है.' उन्होंने आगे कहा, 'खैबर पख्तूनख्वा के हालात खुद ही एक कदम उठाने की मांग करते हैं ताकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की मौजूदगी पक्की हो सके.'

पाकिस्तान में, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ पाकिस्तान के संविधान के आर्टिकल 232 और 234 के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर गवर्नर रूल लगाया जाता है, जिसमें प्रेसिडेंट के पास आखिरी अधिकार होता है.

जब मलिक को बताया गया कि संविधान के आर्टिकल 234 के तहत गवर्नर, फ़ेडरल सरकार से अलग होकर इस कदम की सिफारिश कर सकते हैं, तो मलिक ने कहा कि यह सिर्फ़ एक ऑप्शन है.

फ़ेडरल मिनिस्टर ने कहा,'प्रेसिडेंट यह कदम खुद भी उठा सकते हैं, जिसे बाद में पार्लियामेंट की जॉइंट मीटिंग से मंज़ूरी मिल सकती है,' और कहा कि गवर्नर रूल शुरू में दो महीने तक चल सकता है और ज़रूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है.

मलिक ने खैबर पख्तूनख्वा सरकार पर देश के बाकी हिस्सों से 'रास्ते ब्लॉक करने और प्रांत को काटने की प्लानिंग' करने का भी आरोप लगाया. खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर रूल लगाने के कदम पर रिएक्शन देते हुए, जर्नलिस्ट इमरान रियाज़ खान ने अधिकारियों को आग से खेलने की चेतावनी दी.

खान ने कहा, 'खैबर पख्तूनख्वा में, PTI सरकार एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक लाइफ़लाइन है. अगर यह खैबर पख्तूनख्वा में खत्म हो जाती है या वहां गवर्नर रूल लग जाता है, तो प्रांत से ऐसी आग भड़केगी जिसे रोका नहीं जा सकेगा.'

इस बीच, डॉन ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंदी ने अपने संभावित रिप्लेसमेंट के दावों से इनकार किया है, लेकिन कहा है कि अगर ऐसा कोई फैसला लिया जाता है, तो वह पार्टी के निर्देशों का पालन करेंगे.

