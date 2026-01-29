FacebookTwitterYoutubeInstagram
Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: अरिजीत सिंह बनें बेस्ट प्लेबैक सिंगर, तो श्रीजीत मुखर्जी को मिला बेस्ट लिरिक्स के लिए अवार्ड

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: मिमी चक्रवर्ती ने मारी बाजी, मिला बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब; देखें ओटीटी पॉपुलर अवॉर्ड्स की विनर लिस्ट

1991 का बजट भारत के लिए क्यों था इतना अहम? जिसने बदल दी थी पूरी देश की आर्थिक स्थिति

Alcohol Myths: ठंड में शराब पीने से बढ़ती है शरीर में गर्मी? डॉक्टर ने बताया सच

Numerology: शॉर्टकट नहीं, मेहनत से मिलेगी सफलता! मूलांक 4 वाले गांठ बांध लें ये 5 बातें

'The 50' के लिए 30 कंटेस्टेंट्स के नाम फाइनल! इस बॉलीवुड स्टार की बेटी भी होगी हिस्सा, 1 महल में कैद रह खेलेंगे सितारे

वर्ल्ड

दुर्घटना का शिकार हुआ यात्री विमान, सभी 15 लोगों की मौत, मरने वालों में शामिल था Colombia का बड़ा नेता

कोलंबिया में भी एक छोटा यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है जिसके चलते विमान में सवार सभी 15 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक सांसद भी शामिल थे. कोलंबिया की ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री ने कहा कि बचाव दल ने क्रैश वाली जगह का पता लगा लिया है.

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Jan 29, 2026, 10:10 PM IST

दुर्घटना का शिकार हुआ यात्री विमान, सभी 15 लोगों की मौत, मरने वालों में शामिल था Colombia का बड़ा नेता
भारत में एनसीपी नेता अजित पवार की विमान हादसे में मौत और उसमें छोटे विमानों की भूमिका अभी दुनिया में चर्चा का विषय बन ही रही थी कि इसी बीच सुदूर उत्तरी कोलंबिया में भी ऐसा ही मिलता जुलता हादसा हुआ है, जिसमें एक छोटे यात्री विमान में सवार सभी 15 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक सांसद भी शामिल थे. कोलंबिया की ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री ने कहा कि बचाव दल ने क्रैश वाली जगह का पता लगा लिया है और 'दुख इस बात का है कि इस हादसे में कोई भी जिंदा नहीं बचा है. 

बता दें कि इस घटना में दो क्रू मेंबर और 13 यात्रियों की मौत हो गई, जिनमें कैटाटुम्बो के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्य 36 साल के डायोजेनस क्विंटरो और कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ रहे कार्लोस साल्सेडो शामिल थे.

सरकारी एयरलाइन सतेना द्वारा ऑपरेट किया जाने वाला यह विमान बुधवार को स्थानीय समय के अनुसार सुबह 11.42 बजे कुकुटा से ओकाना के लिए रवाना हुआ था, जो एक पहाड़ी इलाका है. उड़ान आमतौर पर लगभग 40 मिनट की होती है. सतेना ने बताया कि विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से आखिरी संपर्क टेक-ऑफ के कुछ मिनट बाद हुआ था.

सतेना ने यह नहीं बताया कि बीचक्राफ्ट 1900 ट्विन-इंजन टर्बोप्रॉप प्लेन कैसे क्रैश हुआ, लेकिन यह जरूर बताया कि एयरक्राफ्ट का इमरजेंसी बीकन एक्टिवेट नहीं हुआ था. ध्यान रहे कि वेनेजुएला बॉर्डर के पास नॉर्टे डी सैंटेंडर के ग्रामीण इलाके में हुए इस क्रैश के कारणों की जांच की जा रही है.

बताया जा रहा है कि क्विनटेरो इस अशांत सीमावर्ती क्षेत्र में एक जाने-माने मानवाधिकार कार्यकर्ता थे. पेशे से वकील रहे क्विनटेरो को 2022 में निचले सदन में 16 प्रतिनिधियों में से एक के रूप में चुना गया था, ताकि कोलंबिया के दशकों लंबे सशस्त्र संघर्ष के नौ मिलियन से ज़्यादा पीड़ितों का प्रतिनिधित्व किया जा सके.

उनकी पार्टी, यू पार्टी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें 'अपने क्षेत्र के प्रति समर्पित नेता, सेवा के लिए दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति' बताया.

कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने भी इस हादसे पर अपना दुःख व्यक्त किया है. घटना के बाद पेट्रो ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है जिसमें उन्होंने कहा ही कि, 'इन मौतों से मुझे बहुत दुख हुआ है. 'उनके परिवारों के प्रति मेरी दिली संवेदनाएं. उनकी आत्मा को शांति मिले.'

सतेना ने बताया कि कुरासिका समुदाय के लोगों ने अधिकारियों को बताया कि विमानकहां गिरा था, और घटनास्थल पर एक बचाव दल भेजा गया.

