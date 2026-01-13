साल 2025 में अमेरिका ने 100,000 से ज़्यादा वीज़ा किए रद्द, जानें क्यों लिया गया है फैसला?

इमिग्रेशन स्क्रीनिंग को सख्त करने की बड़ी कोशिश के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा फैसला किया है जो सीधे सीधे भारतीयों को प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है. बता दें कि अमेरिका ने साल 2025 में 100,000 से ज़्यादा वीज़ा रद्द किये हैं.

अमेरिकी विदेश विभाग ने मंगलवार को यह कहकर खलबली मचा दी है कि अमेरिका ने 2025 में 100,000 से ज़्यादा वीज़ा रद्द कर दिए हैं. मामले में हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें लगभग 8,000 स्टूडेंट वीज़ा भी शामिल हैं. माना जा रहा है कि अमेरिका द्वारा उठाया गया ये कदम इमिग्रेशन स्क्रीनिंग को सख्त करने की बड़ी कोशिश का हिस्सा है. अमेरिका द्वारा लिए गए इस फैसले के बाद फॉक्स न्यूज़ ने विदेश विभाग के डेटा का हवाला दिया है.

बताया गया है कि यह आंकड़ा 2024 में रद्द किए गए लगभग 40,000 वीज़ा से दोगुने से भी ज़्यादा है, जो पिछली सरकार का आखिरी साल था.

विभाग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा है कि, 'विदेश विभाग ने अब 100,000 से ज़्यादा वीज़ा रद्द कर दिए हैं, जिसमें लगभग 8,000 स्टूडेंट वीज़ा और 2,500 स्पेशल वीज़ा उन लोगों के लिए हैं जिनका आपराधिक गतिविधियों के लिए अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों से सामना हुआ था.'

वहीं ट्वीट में यह भी कहा गया है कि, 'हम अमेरिका को सुरक्षित रखने के लिए इन बदमाशों को देश से बाहर भेजते रहेंगे.'

🚨BREAKING: The State Department has now revoked over 100,000 visas, including some 8,000 student visas and 2,500 specialized visas for individuals who had encounters with U.S. law enforcement for criminal activity.



We will continue to deport these thugs to keep America safe. pic.twitter.com/wuHVltw1bV January 12, 2026

इसलिए रद्द किए गए वीजा

मुल्क द्वारा लिए गए इस फैसले के बाद स्टेट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल डिप्टी स्पोक्सपर्सन टॉमी पिगोट ने कहा कि ज़्यादातर वीज़ा उन विदेशी नागरिकों के रद्द किए गए जिन पर अपराधों का आरोप था या जिन्हें अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था. पिगोट ने कहा कि, 'इसमें उन हजारों विदेशी नागरिकों के रद्द किए गए वीज़ा शामिल हैं जिन पर अपराधों का आरोप था या जिन्हें अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था, जिसमें हमला, चोरी और नशे में गाड़ी चलाना शामिल है.'

बताया यह भी गया ही कि ज़्यादातर वीज़ा उन बिज़नेस और टूरिस्ट यात्रियों के कैंसिल किए गए, जो अपने परमिट से ज़्यादा समय तक रुके थे. हालांकि, हज़ारों स्टूडेंट्स और स्पेशलाइज़्ड वर्कर्स ने भी कानून लागू करने वाली एजेंसियों के साथ आपराधिक मामलों की वजह से अपना लीगल स्टेटस खो दिया.

रिपोर्ट में कहा गया है कि स्पेशलाइज़्ड वर्कर्स में, लगभग आधे वीज़ा कैंसल होने की वजह नशे में गाड़ी चलाने के आरोप थे, जबकि बाकी मामलों में हमला, चोरी, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, ड्रग्स से जुड़े अपराध और धोखाधड़ी शामिल थे. रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 500 स्टूडेंट्स के वीज़ा ड्रग्स रखने या बेचने के मामलों में रद्द कर दिए गए.

पिगोट ने कहा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एक नए 'कंटीन्यूअस वेटिंग सेंटर' के ज़रिए उस तरीके को जारी रखेगा जिसे उन्होंने 'आक्रामक' एनफोर्समेंट अप्रोच बताया. उन्होंने कहा, 'ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका को पहले रखना जारी रखेगा और हमारे देश को ऐसे विदेशी नागरिकों से बचाएगा जो पब्लिक सेफ्टी या नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा पैदा करते हैं.'

स्टेट डिपार्टमेंट ने बार-बार कहा है कि US वीज़ा एक सुविधा है, अधिकार नहीं, और स्क्रीनिंग के दौरान सभी उपलब्ध जानकारी का इस्तेमाल किया जाता है.

नए US वीज़ा नियमों से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में भारत भी एंट्री

फैसले का हैरान करने वाला पक्ष यह है कि यूएस के नए वीजा नियमों से भारत भी उन देशों की लिस्ट में शुमार हो गया है जो इन नियमों से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं. दिसंबर से, स्टेट डिपार्टमेंट ने H-1B और आश्रित H-4 वीज़ा आवेदकों के लिए बेहतर स्क्रीनिंग शुरू की है, जिसमें सोशल मीडिया एक्टिविटी की समीक्षा भी शामिल है.

प्रभावित आवेदकों के अनुसार, पूरे भारत में निर्धारित कई वीज़ा इंटरव्यू स्थगित कर दिए गए हैं, जिससे वीज़ा स्टैंपिंग के लिए यात्रा करने वाले कई आवेदकों को महीनों तक इंतज़ार करना पड़ रहा है. डिपार्टमेंट ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने कानूनी और अवैध दोनों तरह के इमिग्रेशन की जांच बढ़ा दी है, और काम या पढ़ाई के लिए US में प्रवेश चाहने वालों के लिए नियम कड़े कर दिए हैं.