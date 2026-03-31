IMF की चेतावनी, जंग बढ़ी तो बर्बाद होंगी इन देशों की इकोनॉमी, थम जाएगी रफ्तार! क्या भारत भी लिस्ट में?

सोमवार को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund - IMF) ने अमेरिका-इजरायल और ईरान जंग के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर खतरनाक चेतावनी दी है. IMF के मुताबिक, जंग बढ़ी तो कई देशों की इकोनॉमी बर्बाद होंगी, विकास की रफ्तार भी धीमी पड़ेगी.

IMF Warning: मध्य पूर्व में जारी जंग का असर अब सिर्फ क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका दबाव साफ दिखने लगा है. सोमवार को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund - IMF) ने अमेरिका-इजरायल और ईरान जंग के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर खतरनाक चेतावनी दी है. IMF के मुताबिक, इस संकट से महंगाई बढ़ सकती है, आर्थिक विकास धीमा पड़ सकता है और खासतौर पर ऊर्जा आयात करने वाले देशों की स्थिति और कठिन हो सकती है. IMF का कहना है कि ये जंग वैश्विक अर्थव्यवस्था को कई तरीकों से प्रभावित कर सकती है, लेकिन इसका नतीजा एक ही होगा और वो है महंगाई बढ़ेगी, आर्थिक विकास धीमा पड़ेगा.

बढ़ेगी वैश्विक महंगाई

IMF के मुताबिक, इस संकट का असर पूरी दुनिया पर एक जैसा नहीं होगा, इसके नतीजे 'कम विकास दर और ज्यादा महंगाई' के रूप में सामने आएंगे. इसके अलावा अमीर देशों की तुलना में गरीब और विकासशील देश खासकर एशिया और अफ्रीका के तेल आयातक देश इस झटके की चपेट में सबसे पहले आएंगे. बता दें कि 'होर्मुज में तनाव के कारण दुनिया की 25 से 30 फीसदी तेल सप्लाई और 20 फीसदी गैस सप्लाई खतरे में है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ब्रेंट क्रूड की कीमतें 115 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गई हैं.

रसोई तक पहुंचेगा असर

IMF के मुताबिक, यह संकट सिर्फ पेट्रोल-डीजल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसकी वजह से खाने-पीने की चीज़ें भी महंगी होंगी. खाड़ी देशों से मिलने वाले फर्टिलाइजर में रुकावट और महंगे ईंधन के कारण खेती की लागत बढ़ेगी और इसका सबसे ज्यादा असर गरीब देशों पर पड़ेगा, जहां लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा खाने पर खर्च करते हैं. इसके अलावा महंगाई बढ़ने से कई जगहों पर विरोध और अस्थिरता भी बढ़ सकती है.

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धीमी होगी विकास की रफ्तार

IMF के अनुसार, अगर यह युद्ध लंबा चला तो दुनिया को “स्टैगफ्लेशन” जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, इस कंडीशन में महंगाई बढ़ेगी और आर्थिक विकास घटेगा. कर्ज लेना महंगा होगा और कारोबार की रफ्तार धीमी पड़ेगी, इसमें भारत और यूरोप जैसे वे देश, जो तेल और कच्चे माल के लिए बाहर देशों पर निर्भर हैं, ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं.

आगे क्या होगा?

IMF का मानना है कि नुकसान इस बात पर निर्भर करेगा कि यह तनाव कितने समय तक चलता है, फिलहाल संभावना है कि तनाव लंबे समय तक बना रह सकता है, इसकी वजह से कीमतें ऊंची रहेंगी और महंगाई भी बनी रहेगी. बताते चलें कि IMF अपनी आने वाली रिपोर्ट में इस स्थिति का विस्तार से आकलन पेश करेगा.

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