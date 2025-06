ईरान-इजरायल गतिरोध के बीच पूरी दुनिया उस समय सकते में आ गयी, जब इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक साक्षात्कार में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को खुलेआम हत्या की धमकी दी. बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि खामेनेई की हत्या से संभवतः दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव का अंत हो जाएगा.

इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज़ ने भी इसी तरह की चेतावनी जारी करते हुए कहा कि खामेनेई का भी वही हश्र हो सकता है जो पूर्व इराकी नेता सद्दाम हुसैन का हुआ था.

जी7 शिखर सम्मेलन से निकलने के कुछ घंटों बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने ईरान के नेतृत्व के खिलाफ़ चेतावनी जारी की. उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के सटीक स्थान को जानता है और उन्हें 'बाहर निकाल सकता है', लेकिन ऐसा न करने का विकल्प चुन रहा है - 'कम से कम अभी के लिए तो नहीं'.

The US entering in this matter [war] is 100% to its own detriment. The damage it will suffer will be far greater than any harm that Iran may encounter.