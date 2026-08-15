FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Who is Sonia Singh: लाल किले पर PM मोदी संग तिरंगा फहराने वाली कैप्टन सोनिया सिंह चौहान कौन? खूब हो रही चर्चा

Who is Sonia Singh: लाल किले पर PM मोदी संग तिरंगा फहराने वाली कैप्टन सोनिया सिंह चौहान कौन? खूब हो रही चर्चा

भारत के टॉप 5 होलसेल होजरी मार्केट, कौड़ियों के भाव माल उठाकर शुरू करें अपना क्लॉदिंग स्टोर, यहीं से होता सबसे ज्यादा कपड़ा निर्यात

भारत के टॉप 5 होलसेल होजरी मार्केट, कौड़ियों के भाव माल उठाकर शुरू करें अपना क्लॉदिंग स्टोर, यहीं से होता सबसे ज्यादा कपड़ा निर्यात

Global Rich List 2026: दुनिया के किस शहर में रहते हैं सबसे ज्यादा अमीर कारोबारी, जानिए इस रेस में कहां ठहरती है दिल्ली?

Global Rich List 2026: दुनिया के किस शहर में रहते हैं सबसे ज्यादा अमीर कारोबारी, जानिए इस रेस में कहां ठहरती है दिल्ली?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ब्लाइंड स्कूल से लेकर कैंब्रिज तक पढ़ाई और फिर IIT मद्रास में प्रोफेसर...कैसे एक टीचर के भरोसे ने बदल दी Hemachandran Karah की जिंदगी?

ब्लाइंड स्कूल से लेकर कैंब्रिज तक पढ़ाई और फिर IIT मद्रास में प्रोफेसर...कैसे एक टीचर के भरोसे ने बदल दी Hemachandran Karah की जिंदगी?

हिमाचल में स्कूलिंग, अमेरिका से MBA... जानें कितने पढ़े-लिखे हैं सुखबीर सिंह बादल

हिमाचल में स्कूलिंग, अमेरिका से MBA... जानें कितने पढ़े-लिखे हैं सुखबीर सिंह बादल

Independence Day Watchlist: 'गांधी' से 'भगत सिंह' तक, 15 अगस्त पर इन 7 फिल्मों में देखें इंकलाब और अहिंसा की झलक

Independence Day Watchlist: 'गांधी' से 'भगत सिंह' तक, 15 अगस्त पर इन 7 फिल्मों में देखें इंकलाब और अहिंसा की झलक

हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

Global Rich List 2026: दुनिया के किस शहर में रहते हैं सबसे ज्यादा अमीर कारोबारी, जानिए इस रेस में कहां ठहरती है दिल्ली?

Global Rich List 2026 के ताजा आंकड़ों के अनुसार जानिए दुनिया के किस शहर में सबसे ज्यादा अमीर कारोबारी रहते हैं. साथ ही, बार्कलेज-हुरुन की इस रिपोर्ट में अरबपतियों के गढ़ बने शहरों की लिस्ट जानने के साथ-साथ भारत की राजधानी दिल्ली किस पायदान पर है, यह भी जानेंगे.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Aug 15, 2026, 12:11 PM IST

Global Rich List 2026: दुनिया के किस शहर में रहते हैं सबसे ज्यादा अमीर कारोबारी, जानिए इस रेस में कहां ठहरती है दिल्ली?

Image Credit: AI

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

2026 Global Rich List: आज के दौर में किसी भी शहर की आर्थिक ताकत का अंदाजा सिर्फ उसकी आबादी या आधुनिक इमारतों से नहीं लगाया जाता, बल्कि उस शहर में रहने वाले अरबपतियों और बड़े कारोबारी घरानों की संख्या उसकी असल आर्थिक स्थिती बयां करती है. 'Barclays Private Clients Hurun India Most Valuable Family Businesses List 2026' और 'Hurun Global Rich List 2026' के ताजा आंकड़े दुनिया भर के बिजनेस परिवारों का एक दिलचस्प सच सामने रखते हैं. इस रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के 300 सबसे बड़े कारोबारी परिवारों की संयुक्त संपत्ति बढ़कर 138 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गई है, जो पिछले कुछ सालों में आई जबरदस्त आर्थिक तेजी को दिखाता है. आइए यहां जानते हैं कि दुनिया में किन शहरों का दबदबा है और वैश्विक अमीरों की इस रेस में हमारा देश और राजधानी दिल्ली किस स्थान पर है.

किस शहर में रहते हैं दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति?

हुरुन की वैश्विक सूची के अनुसार, दुनिया के सबसे बड़े वेल्थ हब के रूप में न्यूयॉर्क सबसे शीर्ष पर बना हुआ है. पहले स्थान पर न्यूयॉर्क है. इस शहर में कुल 146 अरबपति और दिग्गज बिजनेस परिवार निवास करते हैं. वॉल स्ट्रीट, बड़ी वित्तीय सेवाएं, प्राइवेट इक्विटी फर्म, रियल एस्टेट और अत्याधुनिक तकनीक ने न्यूयॉर्क को दुनिया का सबसे अमीर शहर बना दिया है.

सबसे ज्यादा अरबपति वाले दुनिया के टॉप-5 अमीर शहर

पायदान (Rank) शहर (City) देश (Country) अरबपतियों की संख्या (Number of Billionaires)
1 न्यूयॉर्क (New York) संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) 146
2 शेनझेन (Shenzhen) चीन (China) 132
3 शंघाई (Shanghai) चीन (China) 120
4 बीजिंग (Beijing) चीन (China) 107
5 लंदन (London) यूनाइटेड किंगडम (UK) 102

वैश्विक अमीर सूची में किस नंबर पर है दिल्ली और भारत?

इस प्रतिष्ठित वैश्विक सूची में भारत ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है, और हमारे देश के शहर दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय केंद्रों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं.

मुंबई का दबदबा: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई 95 अरबपतियों के साथ वैश्विक स्तर पर छठे यानी 6th नंबर पर है. भारत में सबसे ज्यादा बिजनेस हेडक्वार्टर और कॉर्पोरेट घराने इसी शहर में स्थित हैं.

दिल्ली की रैंकिंग: बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो यह 64 अरबपतियों के साथ वैश्विक रिच लिस्ट में 11वें पायदान पर बनी हुई है. मुंबई के बाद दिल्ली देश का दूसरा सबसे बड़ा और प्रभावशाली वेल्थ हब माना जाता है.

अन्य प्रमुख वैश्विक केंद्र: इसके अलावा, इस सूची में हांगकांग (88 अरबपति), सैन फ्रांसिस्को (86 अरबपति) और मॉस्को (82 अरबपति) जैसे शहर भी शामिल हैं.

एशियाई शहरों और चीन का बढ़ता प्रभाव

इस पूरी रिपोर्ट का एक सबसे बड़ा पहलू यह है कि वैश्विक धन का केंद्र धीरे-धीरे एशिया की ओर शिफ्ट हो रहा है. लिस्ट के मुताबिक, शामिल शहरों के कुल अरबपतियों का लगभग 58 प्रतिशत हिस्सा अकेले एशिया महाद्वीप से आता है. अकेले चीन के आठ शहर इस रैंकिंग में छाए हुए हैं, जिनमें शेनझेन, शंघाई और बीजिंग के साथ-साथ हांगझोउ और सूझोउ जैसे शहर भी शामिल हैं. इसके साथ ही भारत से मुंबई और नई दिल्ली के अलावा सिंगापुर, ताइपे, बैंकॉक, सियोल और टोक्यो जैसे एशियाई शहर वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी बढ़ती ताकत का मजबूती से लोहा मनवा रहे हैं.

 

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ब्लाइंड स्कूल से लेकर कैंब्रिज तक पढ़ाई और फिर IIT मद्रास में प्रोफेसर...कैसे एक टीचर के भरोसे ने बदल दी Hemachandran Karah की जिंदगी?
ब्लाइंड स्कूल से लेकर कैंब्रिज तक पढ़ाई और फिर IIT मद्रास में प्रोफेसर...कैसे एक टीचर के भरोसे ने बदल दी Hemachandran Karah की जिंदगी?
हिमाचल में स्कूलिंग, अमेरिका से MBA... जानें कितने पढ़े-लिखे हैं सुखबीर सिंह बादल
हिमाचल में स्कूलिंग, अमेरिका से MBA... जानें कितने पढ़े-लिखे हैं सुखबीर सिंह बादल
Independence Day Watchlist: 'गांधी' से 'भगत सिंह' तक, 15 अगस्त पर इन 7 फिल्मों में देखें इंकलाब और अहिंसा की झलक
Independence Day Watchlist: 'गांधी' से 'भगत सिंह' तक, 15 अगस्त पर इन 7 फिल्मों में देखें इंकलाब और अहिंसा की झलक
Friday OTT Releases: कॉकटेल 2 से भारत भाग्य विधाता और आखिरी सवाल तक, इस शुक्रवार ओटीटी पर रिलीज होंगी ये धमाकेदार फिल्में और सीरीज
Friday OTT Releases: कॉकटेल 2 से भारत भाग्य विधाता और आखिरी सवाल तक, इस शुक्रवार ओटीटी पर रिलीज होंगी ये धमाकेदार फिल्में और सीरीज
रास्ते में खराब हुई गाड़ी या पेट्रोल हुआ खत्म तो NHAI ऐसे करता है मदद, जान लें जरूरी नियम
रास्ते में खराब हुई गाड़ी या पेट्रोल हुआ खत्म तो NHAI ऐसे करता है मदद, जान लें जरूरी नियम
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement