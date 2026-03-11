कितनी पावरफुल है मोजतबा खामेनेई की सुरक्षा में तैनात NOPO, क्यों कहा जाता है 'Black-Clad'?

Counter-Terrorism Special Force Of Iran: ईरान में काउंटर टेररिज्म स्पेशल फोर्स की सिर्फ 6 ब्रिगेड हैं. फिर भी यह IRGC से कहीं ज्यादा खतरनाक, बेरहम और तेज तर्रार मानी जाती है. आइये जानते हैं क्यों?

अमेरिका-इजरायल के संयुक्त ऑपरेशन में 28 फरवरी 2026 को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी, जिनकी जगह पर उनके 56 वर्षीय बेटे मोजतबा खामेनेई (Mojtaba Khamenei) को सर्वोच्च नेता (Supreme Leader) चुना गया है. ईरान में सुप्रीम लीडर का पद देश में सबसे शक्तिशाली माना जाता है. जिसके कंट्रोल में पूरा प्रशासन होता है. मोजतबा खामेनेई के सुप्रीम लीडर बनते ही अमेरिका-इजरायल अब उनको भी जान से मारने की धमकी देने लगा है. ऐसे में उनकी सुरक्षा काउंटर-टेररिज्म स्पेशल फोर्स (NOPO) की शील्ड को सौंपी गई है.

फॉक्स न्यूज़ ने नेशनल काउंसिल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईरान (NCRI) की फॉरेन अफेयर्स कमेटी के एक अधिकारी अली सफवी के हवाले से कहा कि अयातुल्ला अली खामेनेई के मारे जाने के बाद नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई की सुरक्षा काउंटर-टेररिज्म स्पेशल फोर्स यानी NOPO करेगी.

वहीं, अमेरिकी मीडिया ने भी दावा किया है कि ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई की सुरक्षा में काउंटर टेररिज्म स्पेशल फोर्स यानी NOPO को तैनात किया गया है. इस फोर्स को 'ब्लैक-क्लैड' इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यह काले कपड़े पहनती है.

कब हुआ था NOPO का गठन?

ईरान में काउंटर टेररिज्म स्पेशल फोर्स का गठन 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद हुआ था. यह ईरानी पुलिसिंग की सबसे ताकतवर और तेज तर्रार स्पेशल फोर्स यूनिट मानी जाती है. इस यूनिट ने 1999 छात्र आंदोलन और 2019 में महसा अमिनी की मौत के बाद देशभर में हुए हिंसक प्रदर्शन को रोकने के लिए अहम रोल अदा किया था. इस पर आंदोलन को क्रूरता से दबाने के लिए ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन का आरोप भी लगा था.

फारसी में NOPO को "निरौयेह विजेह पासदारन वेलायत" कहते हैं. जिसका मतलब सुप्रीम लीडर की सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स कहा जाता है. अली सफवी का कहना है कि 'वेलायत' सुप्रीम लीडर ही नहीं होता, बल्कि प्रशासन भी हो सकता है.

इस समय ईरान में यह स्पेशल फोर्स बहुत खास बन चुकी है, जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) से अलग मानी जाती है. IRGC एक मिलिट्री ब्रांच है, जिसे 1979 में इस्लामिक रिपब्लिक और उसके लीडरशिप को अंदरूनी और बाहरी खतरों से बचाने के लिए बनाया गया था. जबकि NOPO सुप्रीम लीडर के साथ-साथ बंधकों को बचाने, प्रोटेस्ट रोकने और देश विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगाने में माहिर मानी जाती है.

देशभर में कुल 6 यूनिट

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान में काउंटर टेररिज्म स्पेशल फोर्स की सिर्फ 6 ब्रिगेड हैं. जिनमें से 4 तेहरान, 1 मशहद और 1 इस्फान में तैनात है. कहा जाता है कि IRGC से कहीं ज्यादा खतरनाक, बेरहम और तेज तर्रार जवान एनओपीओ के माने जाते हैं. यही वजह है कि खामेनेई को अपनी सुरक्षा में NOPO के अलावा किसी सिक्योरिटी फोर्स पर भरोसा नहीं था. अयातुल्ला खामेनेई के बाद उनके बेटे मोजतबा खामेनेई की सुरक्षा भी अब इसी फोर्स को सौंपी गई है. हालांकि, IRGC और ईरानी पुलिस भी उनकी सुरक्षा में करती है, लेकिन उनका सुरक्षा घेरा बाहर होता है.

