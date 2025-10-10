Nobel Peace Prize 2025: कितनी मिलती है पुरस्कार राशि? जानें Nobel Peace Prize से जुड़ी हर बात

Dhanteras Ke Upay: धनतेरस पर कर लिए ये उपाय तो परिवार में नहीं होगी किसी की अकाल मृत्यु, सुख समृद्धि में होगी बढ़ोतरी
Donald Trump को नोबेल न मिलने पर तिलमिलाया अमेरिका, शांति पुरस्कार को लेकर कही ये बात
Relationship Tips: अपना ली ये आदतें तो शादीशुदा जिंदगी में कभी नहीं आएगी दरार, पति पत्नी के रिश्ते में बढ़ेगा प्यार
कहां छुपा रखी है एशिया कप ट्रॉफी, बड़बोले मोहसिन नकवी ने खुद ही कर दिया खुलासा, बोला- भारत को नहीं सौंपूंगा
Diabetes In Newborn: वैज्ञानिकों का दावा! नए रूप में 6 महीने से कम उम्र को बच्चों को शिकार बना रहा डायबिटीज
Nobel Peace Prize 2025: कितनी मिलती है पुरस्कार राशि? जानें Nobel Peace Prize से जुड़ी हर बात
IND vs WI 2nd Test Day 1 Highlights: टीम इंडिया के नाम रहा दिल्ली टेस्ट का पहला दिन, दोहरे शतक के करीब पहुंचे जायसवाल
कितनी पढ़ी-लिखी हैं नोबेल शांति पुरस्कार पाने वालीं मारिया कोरिना मचाडो, क्यों कहा जाता है 'लेडी आयरन'
Test में 24 साल की उम्र होने से पहले 7 शतक लगाने वाले महान बल्लेबाज, अब तक 8 खिलाड़ी कर पाए ऐसा
IPL 2026 Auction: कब और कहां होगा आईपीएल 2026 ऑक्शन? टीमों को इस दिन सौंपनी होगी खिलाड़ियों की रिटेन लिस्ट
दुनिया
Nobel Peace Prize 2025 Winner Prize Money: पुरस्कार राशि से लेकर मेडल की क्वालिटी तक जानिये इस पुरस्कार से जुड़ी हर वो बात जो स्वतः इसकी पुष्टि कर देगी कि क्यों यह पुरस्कार दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के लिए बेहद खास है और इसे पाना कोई मामूली बात नहीं है.
दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता का ऐलान हो चुका है. पुरस्कार आज यानी 10 दिसंबर को ओस्लो में नोबेल शांति पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो (María Corina Machado) को दिया गया. जैसा कि हम ऊपर ही इस बात को इंगित कर चुके हैं कि नोबेल पीस प्राइज का शुमार विश्व के बड़े पुरस्कारों में है,लोग भी इसके विषय में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं.
तो अब देर किस बात की. पुरस्कार राशि से लेकर मेडल की क्वालिटी तक जानिये इस पुरस्कार से जुड़ी हर वो बात जो स्वतः इसकी पुष्टि कर देगी कि क्यों यह पुरस्कार दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के लिए बेहद खास है और इसे पाना कोई मामूली बात नहीं है.
बताते चलें कि वेनेज़ुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को अपने देश में लोकतंत्र को बढ़ावा देने और तानाशाही से लड़ने के उनके प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
कितनी है पुरस्कार राशि
नोबेल शांति पुरस्कार वेबसाइट पर जो जानकारी मौजूद है यदि उसपर यकीन किया जाए तो पुरस्कार राशि 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर (SEK) यानी 1 मिलियन यूएस डॉलर है.
ध्यान रहे कि स्वीडिश रसायनज्ञ और आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा के अनुसार 1901 में स्थापित नोबेल पुरस्कार, उन व्यक्तियों या संगठनों को सम्मानित करते हैं जिन्होंने 'मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ पहुंचाया है.' बता दें कि ये पुरस्कार छह श्रेणियों में दिए जाते हैं: शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीरक्रिया विज्ञान या चिकित्सा, और अर्थशास्त्र.
साल 2025 में नोबेल के लिए कितने हुए नामांकन
2025 में, नोबेल के लिए कुल 338 नामांकन हुए हैं, जिनमें 244 व्यक्ति और 94 संगठन शामिल हैं. पुरस्कार के साथ, विजेताओं को एक पदक और एक डिप्लोमा भी प्रदान किया जाता है.
किसने डिज़ाइन किया है नोबेल का पदक?
नोबेल पीस प्राइज मेडल नॉर्वेजियन मूर्तिकार गुस्ताव विगेलैंड और स्वीडिश उत्कीर्णक एरिक लिंडबर्ग के सहयोग से बनाया गया था. इसका पहली बार 1902 में पुरस्कार समारोह में उपयोग किया गया था. मूल रूप से, यह पदक 23 कैरेट सोने से बना था और इसका वज़न 192 ग्राम था.
1980 के बाद से, इसकी संरचना 18 कैरेट सोने से बदल दी गई और वज़न थोड़ा बढ़कर 196 ग्राम हो गया, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इसका 6.6 सेमी व्यास आज भी स्थिर है. पदक के अग्रभाग पर अल्फ्रेड नोबेल का एक उभरा हुआ चित्र है, जिसके किनारे पर उनका नाम और जीवन वर्ष उत्कीर्ण हैं.
पदक के पृष्ठभाग पर तीन नग्न पुरुष गले मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो उस अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व का प्रतीक है जिसे नोबेल शांति पुरस्कार के माध्यम से बढ़ावा देना चाहते थे.