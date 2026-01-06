Gen Z के लिए लिखे गए फिर डिलीट हुए एक आर्टिकल ने कैसे Pakistan में ला दिया है सियासी भूचाल?

अमेरिका में पढ़ रहे एक पाकिस्तानी PhD स्टूडेंट, ज़ोरैन निज़ामानी ने पाकिस्तान के रूलिंग एलीट और Gen Z के बीच बढ़ते गैप पर एक ऑप-एड लिखा था, जिसने ग्लोबल मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स का ध्यान खींचा है. दिलचस्प यह कि आर्टिकल पब्लिश होने के कुछ ही घंटों बाद इसे हटा दिया गया.

बांग्लादेश और नेपाल की देखा-देखी, क्या पाकिस्तान भी एक साइलेंट Gen Z क्रांति की राह पर चल पड़ा है? सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका में रह रहे एक पाकिस्तानी PhD स्टूडेंट, ज़ोरैन निज़ामानी ने अपने द्वारा लिखे गए एक ओपिनियन पीस में ऐस बहुत कुछ कह दिया है जिसने पाकिस्तान में सियासत की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख दी है. एक एक्टर कपल के बेटे ज़ोरैन ने अपने ओपिनियन पीस में लिखा था कि कैसे पाकिस्तान की Gen Z सरकार और सेना के नैरेटिव पर भरोसा नहीं कर रही है.

इस लेख ने जल्द ही ग्लोबल मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स का ध्यान खींचा. हालांकि, इस आर्टिकल को इसे लिखे जाने के कुछ ही घंटों बाद सेना के आदेश पर हटा दिया गया, भले ही लेख के सामने आने के बाद पाकिस्तान में हंगामा मचा हो लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में ज़ोरैन रातों-रात एक नेशनल यूथ आइकन बन गए हैं.

ध्यान रहे 'इट इज़ ओवर' टाइटल वाला यह आर्टिकल 1 जनवरी को इंग्लिश डेली द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में पब्लिश हुआ था. हालांकि आर्टिकल को वेबसाइट से हटा दिया गया था, लेकिन अखबार की कटिंग के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. बात इतनी बढ़ गई कि ज़ोरैन, जिसके बारे में पाकिस्तानी अब तक ज़्यादा नहीं जानते थे, वह उस देश में एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया जो असहमति की आवाज़ दबाने और सोशल मीडिया पर पाबंदियां लगाने के लिए जाना जाता है.

𝗧𝗵𝗲 𝗩𝗿𝗶𝗮𝗹 𝗭𝗼𝗿𝗮𝗶𝗻 𝗡𝗶𝘇𝗮𝗺𝗮𝗻𝗶:

The viral Pakistani PhD scholar from the University of Arkansas, also the son of a well known celebrity couple, has now joined X to explain his Express Tribune article.#zorainNizamani I #Pakistan pic.twitter.com/zLakseDlhG — Dr Ahmad Rehan Khan (@AhmadRehanKhan) January 3, 2026

यह दमन से जिज्ञासा बढ़ने का एक क्लासिक मामला है, क्योंकि पाकिस्तानी नागरिकों और जाने-माने पत्रकारों ने आर्टिकल हटाए जाने की निंदा करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया.

किन मुद्दों पर लोगों का ध्यान आकर्षित करता है आर्टिकल

अपने ओपिनियन पीस में, ज़ोरैन ने पाकिस्तान के सत्ताधारी वर्ग और उसकी युवा आबादी के बीच बढ़ते गैप की ओर इशारा किया. उन्होंने एक बार भी पाकिस्तानी सेना प्रमुख, आसिम मुनीर, या शहबाज़ शरीफ़ सरकार का ज़िक्र नहीं किया.

ज़ोरैन जो अर्कांसस यूनिवर्सिटी में क्रिमिनोलॉजी में PhD कर रहे हैं, ने लिखा कि,'सत्ता में बैठे बूढ़े पुरुषों और महिलाओं के लिए, यह सब खत्म हो गया है. युवा पीढ़ी आपकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है. आप स्कूलों और कॉलेजों में देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए कितनी भी बातचीत और सेमिनार आयोजित कर लें, यह काम नहीं कर रहा है,'

उन्होंने आगे कहा, 'देशभक्ति स्वाभाविक रूप से तब आती है जब समान अवसर, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और कुशल सिस्टम मौजूद हों.'

पीछे मुड़कर देखें तो, यह ओप-एड पाकिस्तान में सिविल-मिलिट्री शासन की नाकामी की कड़ी आलोचना थी, जो बढ़ती बेरोज़गारी और भ्रष्टाचार से जूझ रहा है. असल में, डॉन के अनुसार, 2025 में पाकिस्तान की बेरोज़गार आबादी में 31% की भारी बढ़ोतरी हुई. यह बड़े पैमाने पर टैलेंट के देश छोड़ने का भी गवाह बन रहा है, सरकारी डेटा से पता चलता है कि पिछले 24 महीनों में 5,000 से ज़्यादा डॉक्टर और 11,000 इंजीनियर पाकिस्तान छोड़ चुके हैं.

मशहूर एक्टर फ़ाज़िला काज़ी और क़ैसर खान निज़ामानी के बेटे ज़ोरैन ने तर्क दिया कि पाकिस्तान की युवा पीढ़ी - खासकर Gen Z और Gen Alpha - ज़मीनी हकीकतों के बारे में ज़्यादा राजनीतिक रूप से जागरूक थी.

ज़ोरैन ने आगे कहा, 'युवा दिमाग, जेन Z, अल्फा पीढ़ी, वे जानते हैं कि असल में क्या हो रहा है, और देशभक्ति के बारे में अपने विचार उन पर थोपने की आपकी लगातार कोशिशों के बावजूद, वे सब कुछ समझ रहे हैं... लोगों को जितना हो सके अनपढ़ रखने की आपकी पूरी कोशिशों के बावजूद, आप नाकाम रहे हैं. आप लोगों को यह बताने में नाकाम रहे हैं कि उन्हें क्या सोचना है. वे खुद सोच रहे हैं. वे शायद अपने मन की बात कहने से थोड़ा डरते हैं क्योंकि वे ज़िंदा रहना पसंद करते हैं.'

पाकिस्तान में टैलेंट का पलायन

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि भले ही डर और दमन खुले विरोध को रोक सकते हैं, लेकिन युवा देश से 'चुपचाप, शांति से बाहर निकल रहे हैं.'

वकील और प्रोफेसर ज़ोरैन ने कहा, 'युवा लोग तंग आ चुके हैं, और क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि वे पावरफुल लोगों को चुनौती नहीं दे सकते, इसलिए वे देश छोड़कर जा रहे हैं... वे चुपचाप देश छोड़कर जाना चाहते हैं और पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते, क्योंकि उनके जिन दोस्तों ने आवाज़ उठाई थी, उन्हें चुप करा दिया गया.'

ज़ोरैन के ओपिनियन पीस का एक मुख्य विषय यह था कि कैसे एक पुरानी पावर स्ट्रक्चर Gen Z की उम्मीदों और असलियत से तालमेल नहीं बिठा पा रहा है.

उन्होंने कहा, 'Gen Z को तेज़ इंटरनेट चाहिए, सत्ता में बैठे लोगों को मज़बूत फ़ायरवॉल चाहिए. Gen Z को सस्ते स्मार्टफोन चाहिए, बूमर्स चाहते हैं कि स्मार्टफोन पर टैक्स लगे. Gen Z फ्रीलांसिंग पर पाबंदियां कम करना चाहता है, बूमर्स फ्रीलांसिंग पर नियम बढ़ाना चाहते हैं.'

लेख में आगे पाकिस्तान की Gen Z के सामने आने वाले आर्थिक दबावों की ओर भी इशारा किया गया, जिसमें बढ़ती महंगाई और घटती इनकम शामिल है.

इसमें आगे कहा गया, 'आपके बच्चे विदेश में हैं, आप हर दिन लाखों कमा रहे हैं, आप बेहिसाब, बिना रोक-टोक की पावर का मज़ा लेते हैं, आप सबसे अच्छा खाना खाते हैं और सिर्फ़ सबसे साफ़ पानी पीते हैं, तो आपको क्यों फ़र्क पड़ेगा?'

पाकिस्तानी लोगों ने आर्टिकल हटाए जाने की निंदा की

इस आर्टिकल ने जल्दी ही ध्यान खींचा, पत्रकारों, एक्टिविस्टों और वकीलों ने ज़ोरैन के ओपिनियन पीस की तारीफ़ की, इसे पाकिस्तान की Gen Z और युवाओं की निराशाओं का सच्चा आईना बताया.

पाकिस्तानी वकील अब्दुल मोइज़ जाफ़री ने ट्वीट किया, 'यह बहुत बढ़िया आर्टिकल है. यह हर उस युवा के दिल से लिखा गया है जो पाकिस्तान में अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं.'

पाकिस्तानी एक्टिविस्ट महलाका समदानी ने आर्टिकल हटाए जाने की कड़ी आलोचना की. समदानी ने कहा, 'वह सही कह रहा है. जो लोग सोचते हैं कि वे इन घटिया चालों से बचते रहेंगे, उनके लिए सच में सब खत्म हो गया है.'

पूर्व पाकिस्तानी मंत्री मूनिस इलाही ने ट्वीट किया, 'पॉलिसी बनाने वाली पीढ़ी के लिए रियलिटी चेक. यह दूरी हर दिन और साफ़ होती जा रही है. ज़ोरैन निज़ामानी का शानदार एनालिसिस.'

इस आर्टिकल को इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट्स ने भी शेयर किया. उन्होंने पोस्ट किया, 'Gen Z भ्रष्टाचार, असमानता और पाखंड को साफ़-साफ़ देखती है. न्याय, नौकरी और सम्मान के बिना प्रोपेगेंडा फेल हो जाता है.'

आर्टिकल को लेकर विवाद के बीच, ज़ोरैन ने लिंक्डइन पोस्ट में साफ़ किया कि उनका किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है. उन्होंने कहा, 'मेरा आर्टिकल मेरे पर्सनल ऑब्ज़र्वेशन, मेरे विचारों और चीज़ों को देखने के मेरे नज़रिए पर आधारित था. मैं किसी से नफ़रत नहीं करता. दुनिया में पहले से ही बहुत नफ़रत है, सच हमेशा विवादित होता है.'

बहरहाल हम फिर इस बात को दोहराएंगे कि ज़ोरैन के लेख ने पाकिस्तान के युवाओं को केवल सोचने के लिए खाद दे दी ही बल्कि विपक्ष इमरान खान के समर्थकों को भी सरकार की आलोचना का मौका दे दिया है. देखना दिलचस्प रहेग कि इमरान खान समर्थक इस मौके को कैश कर पाते हैं या नहीं.