Homeदुनिया

दुनिया

हांगकांग में आग से मरने वालों की संख्या हुई 128, दोषियों की धर पकड़ में अब जुटे हैं अधिकारी...

हांगकांग में मरने वालों की संख्या 100 पार कर गई है. पुलिस ने साइट पर कथित सुरक्षा चूक के लिए तीन कंस्ट्रक्शन अधिकारियों को हिरासत में लिया है. कहा जा रहा है कि 1948 के बाद से शहर की सबसे भयानक आग है.  तब उस  वक़्त जब एक गोदाम में भीषण आग लगी थी जिसमें जलकर 176 लोगों की मौत हुई थी. 

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Nov 28, 2025, 04:47 PM IST

हांगकांग से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने हैं. यहां करीब आठ दशकों में लगी सबसे खतरनाक आग में 128 लोगों की जान चली गई है. बताया जा रहा ही कि बचावकर्मियों ने ताइ पो में वांग फुक कोर्ट एस्टेट के खंडहरों से और लाशें बरामद कीं, जहां आग ने बांस की मचान से ढके आठ 32-मंज़िला टावरों को अपनी चपेट में ले लिया था.

ध्यान रहे कि आग, जो बीते दिन लगी और खतरनाक तेज़ी से फैली, 1948 के बाद से शहर की सबसे भयानक आग है.  तब उस  वक़्त जब एक गोदाम में भीषण आग लगी थी जिसमें जलकर 176 लोगों की मौत हुई थी. 

पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन 

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट पर यकीन करें तो पुलिस ने प्रेस्टीज कंस्ट्रक्शन के तीन अधिकारियों - दो डायरेक्टर और एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंट - को गैर-इरादतन हत्या के शक में गिरफ्तार किया है. बात दें कि कंपनी एक साल से ज़्यादा समय से एस्टेट पर रेनोवेशन का काम कर रही थी.

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार खिड़कियों को बंद करने के लिए लगाए गए ज्वलनशील फोम बोर्ड और बाहरी दीवारों पर ज्वलनशील चीज़ों के इस्तेमाल से आग कुछ ही मिनटों में ऊपर और टावरों के आर-पार फैल गई.

पुलिस सुपरिटेंडेंट एलीन चुंग ने कहा, 'हमें लगता है कि फैसला लेने वालों ने बहुत बड़ी लापरवाही दिखाई.' बताया जा रह है कि पुलिस ने कंपनी के ऑफिस से डॉक्यूमेंट्स, कंप्यूटर और फोन जब्त किए गए.

बचे हुए लोगों की तलाश कम हुई

चूंकि मामला बहुत सीरियस है और घटना ने हांगकांग के साथ साथ पूरी दुनिया को स्तब्ध किया है, इसलिए युद्धस्तर पर राहत बचाव कार्य जारी है. कहा जा रहा है कि इमरजेंसी टीमें जले हुए टावरों की तलाशी लेने के उद्देश्य से, अपार्टमेंट्स में ज़बरदस्ती घुसीं और उन्होंने अनसुलझे डिस्ट्रेस कॉल्स पर कार्रवाई की.

क्योंकि मरने वालों को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी बाहर नहीं आयु है इसलिए लापता लोगों की संख्या लगातार ऊपर-नीचे हो रही है. बीते दिन 279 ऐसे लोगों की लिस्ट आई जिनका पता नहीं चला, लेकिन अधिकारियों ने अभी तक यह आंकड़ा अपडेट नहीं किया है.

पीड़ितों में फिलिपिनो और इंडोनेशियाई घरेलू कामगार

बिल्डिंग में रहने वाले दर्जनों लोग प्रवासी घरेलू कामगार थे. एक फिलिपिनो सपोर्ट ग्रुप ने कहा कि 19 फिलिपिनो कामगार अभी भी लापता हैं. इंडोनेशिया के कॉन्सुलेट ने कन्फर्म किया है कि मरने वालों में उसके दो नागरिक भी शामिल हैं.

हांगकांग में 368,000 से ज़्यादा घरेलू काम करने वाले लोग रहते हैं, जिनमें से ज़्यादातर कम इनकम वाले एशियाई देशों से हैं, और उनमें से कई उन घरों में रहते हैं जहां वे काम करते हैं.

बांस के मचानों की पुलिस कर रही है गहनता से जांच 

AP ने बताया कि इस आग ने हांगकांग की बांस के मचान पर लंबे समय से चली आ रही निर्भरता पर फिर से बहस छेड़ दी है, जो एक पुरानी कंस्ट्रक्शन तकनीक है जिसका इस्तेमाल आज भी पूरे शहर में बड़े पैमाने पर किया जाता है.

अधिकारियों का कहना है कि आग एक टावर के बाहर बांस के मचान पर लगी और फिर तेज़ हवाओं की मदद से अंदर और छह दूसरे ब्लॉक तक फैल गई.

शहर के डेवलपमेंट ब्यूरो ने इस साल की शुरुआत में कहा था कि वह मेटल स्कैफोल्डिंग की तरफ शिफ्ट होने पर विचार कर रहा है. बांस अभी भी पॉपुलर है क्योंकि यह हल्का, सस्ता और तंग शहरी इलाकों में आसानी से लगाया जा सकता है, लेकिन यह आग पकड़ने वाला भी है, और 2018 से अब तक इससे जुड़े एक्सीडेंट में 23 लोगों की जान जा चुकी है. 

एक्सपर्ट्स का कहना है कि मेटल स्कैफोल्डिंग, हालांकि महंगी और बनाने में धीमी होती है, लेकिन ज़्यादा रिस्क वाले घरों के टावरों में ज़्यादा सुरक्षित होती है.

मॉल में सोने पर मजबूर हैं लोग 

बताया जा रह है कि आग लगने के बाद जिंदा बचे हुए लोगों ने पास के एक शॉपिंग मॉल में दूसरी रात बिताई, उन्होंने सरकारी शेल्टर इस्तेमाल करने के बजाय गद्दों और टेंट के अंदर सोना चुना, उनके अनुसार ये शेल्टर उन लोगों के लिए होने चाहिए जिनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है.

इस हादसे ने दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से एक में बेचैनी पैदा कर दी है, जहां घरों की बढ़ती कीमतें और पुरानी होती इमारतें अक्सर लोगों में गुस्सा पैदा करती हैं.

सरकार ने फंड की घोषणा की

हांगकांग के नेता जॉन ली ने कहा कि परिवारों और बचे हुए लोगों की मदद के लिए HK$300 मिलियन (US$39 मिलियन) का राहत फंड बनाया जाएगा. चीन की कुछ सबसे बड़ी कंपनियों ने भी डोनेशन देने का वादा किया है.

बीजिंग के सेंट्रल लीडरशिप ने तेज़ी से कदम उठाए हैं, अधिकारियों ने इस आपदा को 'बहुत ज़्यादा अहमियत' देने पर ज़ोर दिया है, यह इस चिंता का संकेत है कि यह त्रासदी जनता के भरोसे का एक बड़ा टेस्ट बन सकती है.

कारण अभी भी साफ़ नहीं है, लेकिन पूछे जा रहे हैं सवाल पर सवाल

अधिकारियों ने अभी तक आग लगने की सही जगह या वजह की पुष्टि नहीं की है, लेकिन जांच करने वालों का कहना है कि आग पकड़ने वाली बाहरी चीज़ों, प्लास्टिक की खिड़कियों के कवर और बांस की मचान के मेल से एक बड़ा तूफ़ान पैदा हुआ लगता है.

फायर सेफ्टी एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस घटना से हॉन्ग कॉन्ग में सदियों से इस्तेमाल हो रहे बांस के मचान से दूर जाने की प्रक्रिया तेज़ हो सकती है.

