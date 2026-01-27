X पर ग्रोक AI अब लोगों को नहीं कर पाएगा निर्वस्त्र, कंपनी ने कुछ ऐसी की है प्लानिंग 

हाल ही में रिलीज किये गए एक बयान में X की तरफ से कहा गया है कि ग्रोक अकाउंट को बिकिनी जैसे रिवीलिंग कपड़ों में असली लोगों की तस्वीरों को एडिट करने से रोकने के लिए टेक्नोलॉजिकल उपाय लागू किए हैं.' साथ ही ये भी बताया गया है कि यह पाबंदी सभी यूज़र्स पर लागू होती है, जिसमें पेड सब्सक्राइबर भी शामिल हैं.

मस्क के X पर AI टूल ग्रोक अब असली लोगों की तस्वीरों को बिना कपड़ों के नहीं दिखा पाएगा. जी हां सही सुना आपने. एक बयान जारी करते हुए कंपनी ने यह घोषणा खुद की है. जिक्र बयान का हुआ ही तो बताते चलें कि इसमें कहा गया है कि, 'हमने ग्रोक अकाउंट को बिकिनी जैसे रिवीलिंग कपड़ों में असली लोगों की तस्वीरों को एडिट करने से रोकने के लिए टेक्नोलॉजिकल उपाय लागू किए हैं.' वहीं ये भी बताया गया है कि, यह पाबंदी सभी यूज़र्स पर लागू होती है, जिसमें पेड सब्सक्राइबर भी शामिल हैं.

ध्यान रहे यह कदम UK और US में चैटबॉट की इमेज एडिटिंग क्षमताओं की बढ़ती आलोचना के बीच आया है, जिसमें ब्रिटिश सरकार के मंत्रियों ने प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी है. ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने ग्रोक द्वारा बनाई गई बिना सहमति वाली सेक्स इमेज को 'घिनौना' और 'शर्मनाक' बताया है, और मीडिया रेगुलेटर ऑफकॉम ने जांच शुरू कर दी है.

Xका यह बयान कैलिफ़ोर्निया द्वारा ग्रोक द्वारा बनाई गई सेक्शुअल इमेज, जिसमें बच्चों की इमेज भी शामिल हैं, के प्रसार की अपनी राज्य-स्तरीय जांच की घोषणा के कुछ घंटों बाद आया है.

बताते चलें कि अभी बीते दिनों ही ब्रिटिश पीएम ने सुझाव दिया था कि कंपनी जल्द ही कार्रवाई कर सकती है. अपने सांसदों से बात करते हुए स्टारमर ने कहा कि, मुझे बताया गया है कि X यूके कानून का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई कर रहा है. अगर ऐसा है, तो यह अच्छी बात है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, और उन्हें कार्रवाई करनी ही होगी.'

गौरतलब है कि इस विवाद के कारण X, जिसे 2022 में मिस्टर मस्क ने खरीदा था, जब इसका नाम ट्विटर था, उस पर UK में संभावित जुर्माना या बैन लगने का खतरा मंडरा रहा था.स्पेसएक्स और टेस्ला के अरबपति मालिक मस्क, जिन्होंने पहले सर कीर को पद से हटाने के लिए वोट देने की अपील की थी, ने रिफॉर्म नेता निगेल फराज के साथ मिलकर दावा किया है कि बैन लगाना फ्री स्पीच पर हमला होगा.

ग्रोक के सेफ्टी उपायों का बचाव करते नजर आए मस्क

ब्रिटिश प्रधानमंत्री की टिप्पणियों के बाद, मस्क ने X पर लिखा कि उन्हें 'ग्रोक द्वारा बनाई गई किसी भी नग्न नाबालिग की तस्वीरों के बारे में पता नहीं है'. उन्होंने कहा,'ज़ाहिर है, ग्रोक अपने आप तस्वीरें नहीं बनाता, यह सिर्फ़ यूज़र की रिक्वेस्ट पर ऐसा करता है.' उन्होंने ये भी कहा कि, जब तस्वीरें बनाने के लिए कहा जाता है, तो यह कुछ भी गैर-कानूनी बनाने से मना कर देगा, क्योंकि ग्रोक का ऑपरेटिंग सिद्धांत किसी भी देश या राज्य के कानूनों का पालन करना है.

'ऐसा हो सकता है कि ग्रोक प्रॉम्प्ट की एडवर्सरियल हैकिंग से कुछ ऐसा हो जाए जिसकी उम्मीद न हो. अगर ऐसा होता है, तो हम तुरंत बग को ठीक कर देते हैं.'

X ने पहले ही राजनीतिक दबाव के जवाब में घोषणा की थी कि इमेज बनाने और एडिट करने की सुविधा सिर्फ़ पेड सब्सक्राइबर के लिए होगी. टेक्नोलॉजी सेक्रेटरी लिज़ केंडल ने इस कदम को सिर्फ़'गलत इस्तेमाल से पैसे कमाना' कहकर खारिज कर दिया और कहा कि सरकार Ofcom को उसके किसी भी फैसले में सपोर्ट करेगी.

बता दें कि यूके जैसे देश में Ofcom की शक्तियां ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट के तहत आती हैं, जिसमें कहा गया है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अवैध कंटेंट होस्ट न करें.

अगर X ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट का पालन नहीं करता है, तो Ofcom उस पर उसके दुनिया भर के रेवेन्यू का 10% या £18m तक का जुर्माना लगा सकता है, और अगर यह काफी नहीं होता है, तो वह साइट को ब्लॉक करने के लिए कोर्ट से मंज़ूरी भी ले सकता है.