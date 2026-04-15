दो दिन में फिर होगी ईरान-US की बात, इस एक चीज़ पर सहमति बन जाए तो अभी खत्म हो जाएगा तेल संकट

यूनाइटेड नेशंस में US ह्यूमैनिटेरियन नेगोशिएटर रह चुके सैम विगरस्काय ने अमेरिकी थिंक टैंक (CFR) में एक आर्टिकल लिखा है. इस आर्टिकल में उन्होंने लिखा है कि अगर दोनों देश होर्मुज स्ट्रेट से एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के लिए राज़ी हो जाते हैं तो तेल सप्लाई के लिए रास्ता निकाला जा सकता है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगले दो दिन में ईरान के साथ US की फिर से बातचीत हो सकती है. बता दें कि पिछली वार्ता फेल होने के बाद से US ने ईरान के पोर्ट्स को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है. इस ब्लॉकिंग से ईरान को दिन के 400 मिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान होने की आशंका है. इस बीच एक विषय ऐसा है जिस पर सहमति बनाकर दोनों देश तेल संकट को अभी खत्म कर सकते हैं.

यूनाइटेड नेशंस में US ह्यूमैनिटेरियन नेगोशिएटर रह चुके सैम विगरस्काय ने अमेरिकी थिंक टैंक (CFR) में एक आर्टिकल लिखा है. इस आर्टिकल में उन्होंने लिखा है कि अगर दोनों देश होर्मुज स्ट्रेट से एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के लिए राज़ी हो जाते हैं तो तेल सप्लाई के लिए रास्ता निकाला जा सकता है. उन्होंने लिखा है,

'इस युद्ध का ग्लोबल ट्रेड पर असर खतरनाक है. सीरिया के सिविल वॉर और यूक्रेन पर रूस के हमलों ने भी आर्थिक असर डाला था, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के लिए हमेशा जगह रही. युद्ध में शामिल देशों के बीच बड़े मुद्दे से इतर ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर को लेकर बात की गई. जब किसी बात पर सहमति नहीं बनी तब दोनों पक्ष सहायता के लिए राज़ी रहे. इसलिए नहीं कि ह्यूमैनिटेरियन पैसेज सबसे ज़रूरी था, लेकिन इसलिए कि इस पर सहमति बनाना सबसे आसान था.'

सैम विगरस्काय ने लिखा है कि UN और इंटरनेशल समुदाय मुश्किल रास्ता चुन रहा है.

क्या है ह्यूमैनिटेरियन पैसेज?

जब भी दो देशों के बीच युद्ध या तनाव की स्थिति होती है तब दोनों देशों के बीच ह्यूमैनिटेरियन पैसेज देने की सहमति बनती है. इसके तहत दोनों देश ज़रूरी चीज़ों के ट्रांसपोर्ट के लिए सुरक्षित रास्ता देते हैं.

कहां होगी ईरान-US की अगली बातचीत?

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जल्द ही दोनों देशों के बीच बातचीत हो सकती है. उन्होंने कहा कि अगली बात भी पाकिस्तान में हो सकती है. पहले संभावना जताई जा रही थी कि अगली बातचीत यूरोप में हो सकती है. बता दें कि अमेरिका ने ईरान के पोर्ट्स को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि 24 घंटों में ईरानी पोर्ट से कोई भी जहाज ब्लॉकेड से नहीं गुजरा.

अमेरिका चाहता है ईरान तरक्की करेः जेडी वेंस

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जॉर्जिया में कहा कि वाशिंगटन तेहरान के साथ एक बड़ा समझौता करना चाहता है. अमेरिका चाहता है कि ईरान आर्थिक रूप से तरक्की करे, लेकिन तभी जब वह न्यूक्लियर हथियार न बनाने का वादा करे. दूसरी तरफ UN ने दोनों देशों से अपील की है कि वो बातचीत जारी रखें.

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