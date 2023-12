Nepal Viral Video: समर्थकों से घिरे हुए थे नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली, तभी भीड़ से निकले शख्स ने लगा दिए कई थप्पड़

डीएनए हिंदी: Nepal News in Hindi- नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर गुरुवार को एक व्यक्ति ने सरेआम हमला कर दिया. इस व्यक्ति ने ओली को उस समय कई थप्पड़ जड़ दिए, जब वे एक प्रचार अभियान पर कोसी राज्य में पहु्ंचे थे. हमलावर को सुरक्षाकर्मियों ने मौके पर ही दबोच लिया है. अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उसने ओली पर हमला क्यों किया है? ओली पर हुए हमले का एक वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इस वीडियो में भी ओली को थप्पड़ मारते हुए हमलावर साफ दिख रहा है.

क्या दिख रहा है वायरल वीडियो में

केपी शर्मा ओली प्रचार अभियान पर कोसी राज्य के धनकुटा कस्बे में पहुंचे थे. उनके समर्थकों की भीड़ स्वागत के लिए जुटी हुई थी. वीडियो में दिख रहा है कि सुरक्षाकर्मियों के घेरे में पैदल आगे बढ़ रहे ओली को समर्थक माला पहना रहे थे. इसी दौरान अचानक नीली जर्सी पहने एक अधेड़ व्यक्ति आया. ओली ने उसे समर्थक समझकर हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन उस शख्स ने ओली पर थप्पड़ उठाते हुए हमला बोल दिया. वीडियो में वह व्यक्ति एक के बाद एक कई बार थप्पड़ मारने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है. हालांकि सुरक्षाकर्मी उसे धकेलकर पीछे गिरा देते हैं. इसके बाद सुरक्षाकर्मी नीचे गिरे हुए हमलावर की लात-धूंसों से पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं.

#WATCH | Dhankuta, Nepal | Koshi Province, Police DIG Rajeshnath Bastola says, "A person tried to physically assault former PM and opposition leader KP Sharma Oli during a publicity campaign earlier today.



(Video source: Social media, confirmed by Police) pic.twitter.com/VQhYwavCoi