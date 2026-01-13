FacebookTwitterYoutubeInstagram
Protest के बाद ईरान ने ऐसे आजम दिया इंटरनेट ब्लैकआउट, चौंका देगी प्लानिंग 

ईरान में विरोध प्रदर्शनों के बाद इंटरनेट को बंद कर दिया गया है. ध्यान रहे पहले भी ईरानी सरकार इंटरनेट बंद करने का हथकंडा अपनाती रही है, लेकिन इस बार यह ब्लैकआउट इसलिए भी ज़्यादा सटीक लग रहा है क्योंकि कई साइट्स को ब्लॉक किया गया है.

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Jan 13, 2026, 04:35 PM IST

Protest के बाद ईरान ने ऐसे आजम दिया इंटरनेट ब्लैकआउट, चौंका देगी प्लानिंग 
ईरान का कम्युनिकेशन ब्लैकआउट पहले देखे गए तमाम ब्लैकआउट से अलग है. ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या एलन मस्क इसे बायपास करने में मदद कर सकते हैं? ध्यान रहे कि, ईरान में सरकार का विरोध प्रदर्शनों के दौरान, जानकारी के फ्लो को कंट्रोल करने के तरीके के तौर पर, इंटरनेट बंद करने का इतिहास रहा है. हालांकि, पहले ये शटडाउन एक सीधा तरीका था, जिससे इंटरनेट तक सभी एक्सेस बंद हो जाता था. इस बार के ब्लैकआउट के विषय में माना गया है कि पूर्व की अपेक्षा इस बार ये ज्यादा सटीक है.

रोचक ये कि ईरानी अधिकारी अभी भी ऑनलाइन पोस्ट कर रहे हैं. वहीं सरकार समर्थित मीडिया एजेंसी IRIB ने सोमवार सुबह उन अनब्लॉक साइट्स की एक लिस्ट पब्लिश की, जो आम लोगों के लिए उपलब्ध हैं. 

ईरान पर फोकस करने वाले एक डिजिटल राइट्स ग्रुप, फ़िल्टरबान ने X पर इस बात का जिक्र किया है कि भले ही लिस्ट में शामिल साइट्स के काम करने की आज़ाद तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, 'यह लिस्ट ही बताती है कि सरकार इंटरनेट को विरोध प्रदर्शन से पहले वाली स्थिति में वापस लाने का इरादा नहीं रखती है'.

बता दें कि ईरान में तकनीक का ये लॉकडाउन गुरुवार को शुरू हुआ है. देश के बाहर रहने वाले तमाम ईरानी ऐसे हैं जिन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि तब से वे अपने परिवार वालों से संपर्क नहीं कर पाए हैं. दिलचस्प ये कि ऐसा पहली बार हुआ ही जब ईरानी सरकार स्टारलिंक कनेक्शन को बंद करने में कामयाब रही है.

मस्क की स्पेसएक्स द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट के नेटवर्क, स्टारलिंक का इस्तेमाल 2022 में महसा अमिनी की मौत पर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान इंटरनेट बंद होने के बावजूद कम्युनिकेशन जारी रखने के लिए किया गया था.

हालांकि स्टारलिंक डिवाइस ईरान में रजिस्टर नहीं हो सकते, लेकिन इस नेटवर्क का इस्तेमाल देश में सालों से नियमित रूप से किया जा रहा है. गुरुवार को, रेगुलर इंटरनेट इस्तेमाल की तरह ही, इसका इस्तेमाल भी कम हो गया.

हालांकि, ईरान में स्टारलिंक बांटने का काम कर रहे एक ग्रुप ने X पर पोस्ट करके बताया कि वे ब्लॉकेज को दूर करने के लिए कंपनी के इंजीनियरों के साथ काम कर रहे हैं.

ईरान में इंटरनेट बंद किये जाने के नाम पर जो कुछ हो हो रहा है उसपर नासनेट टीम की तरफ से एक बेहद दिलचस्प ट्वीट किया गया है.  ट्वीट में कहा गया है कि, 'तेहरान में इंटरफेरेंस और पैकेट लॉस की स्थिति में काफी सुधार हुआ है, जो लगभग 35% से घटकर लगभग 10% हो गया है. ' वहीं ट्वीट में इस बात का भी जिक्र है कि, अगर आप तेहरान में हैं और अभी भी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, तो पिछली रात के अपडेट ज़रूर इंस्टॉल करें.

इसके अलावा ट्वीट यह भी कहता है कि, इंटरफेरेंस की समस्या बिल्ली और चूहे का लगातार चलने वाला खेल है. इसलिए, हालात फिर से बदल सकते हैं या और भी खराब हो सकते हैं। फिर भी, हम अपनी कोशिशें बंद नहीं करेंगे.'

गौरतलब है कि ईरान मसले पर अमेरिक के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से मुखातिब होकर कहा है कि वह ईरान में इंटरनेट बहाल करने के बारे में मस्क से बात करेंगे. रविवार को ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया कि, 'वह इस तरह के काम में बहुत अच्छे हैं, उनकी कंपनी बहुत अच्छी है.

