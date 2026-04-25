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कुवैत सीमा पर फाइबर-ऑप्टिक से ड्रोन अटैक, खाड़ी तनाव में नई टेक्निक की एंट्री, हमले ने दुनिया को चौंका दिया

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कुवैत सीमा पर फाइबर-ऑप्टिक से ड्रोन अटैक, खाड़ी तनाव में नई टेक्निक की एंट्री, हमले ने दुनिया को चौंका दिया

आधी रात, सीमा पर सन्नाटा और अचानक जोरदार धमाके. कुवैत (Kuwait) की उत्तरी सीमा पर हुए ड्रोन हमले ने एक बार फिर खाड़ी क्षेत्र की शांति पर सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन इस बार सिर्फ हमला ही नहीं, बल्कि उसमें इस्तेमाल हुई तकनीक ने दुनिया को चौंका दिया है. क्या यह आने वाले बड़े संघर्ष का संकेत है?

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ऋतु सिंह

Updated : Apr 25, 2026, 10:05 AM IST

कुवैत सीमा पर फाइबर-ऑप्टिक से ड्रोन अटैक, खाड़ी तनाव में नई टेक्निक की एंट्री, हमले ने दुनिया को चौंका दिया

Fiber-Optic Drone Sparks Alarm at the Kuwait Border. Photo AI

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मध्य पूर्व के खाड़ी क्षेत्र में शांति स्थापित करने के बजाय ( अमेरिका-इजराइल-ईरान युद्ध ), तनाव और भी बढ़ रहा है. शुक्रवार को कुवैत की उत्तरी सीमा पर हुए भयावह ड्रोन हमले ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है. यह हमला सिर्फ सैन्य चौकियों पर हमला नहीं है, बल्कि इसे कुवैत की संप्रभुता के लिए एक सीधा खतरा माना जा रहा है. गौरतलब है कि इस हमले को अंजाम देने में इस्तेमाल की गई तकनीक को लेकर रक्षा विशेषज्ञ भी असमंजस में हैं.

उत्तरी सीमा पर आधी रात को भूकंप के झटके
कुवैती रक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, शुक्रवार की सुबह दो विस्फोटक ड्रोन इराकी सीमा से कुवैती हवाई क्षेत्र में घुस आए. इन ड्रोनों ने उत्तरी सीमा पर स्थित दो महत्वपूर्ण सैन्य चौकियों को निशाना बनाया. हमला इतना सटीक था कि सैन्य सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को व्यापक क्षति पहुंची. सौभाग्य से, हमले में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन कुवैती सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. जांच के दौरान पता चला कि इन ड्रोनों को फाइबर-ऑप्टिक केबलों के माध्यम से नियंत्रित किया जा रहा था, जिसे आधुनिक युद्ध का एक बेहद खतरनाक और नया तरीका माना जाता है.

नई तकनीक ने क्यों बढ़ाई चिंता

जांच में सामने आया कि इन ड्रोनों को फाइबर-ऑप्टिक केबल के जरिए नियंत्रित किया गया था. यह तकनीक पारंपरिक वायरलेस कंट्रोल से अलग है और इसे ट्रैक करना काफी मुश्किल होता है. यानी अब ऐसे हमलों को रोकना और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है. रक्षा विशेषज्ञ इसे ‘लो-विजिबिलिटी वॉरफेयर’ का हिस्सा मान रहे हैं, जहां दुश्मन बिना दिखे बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है.

हमलों के पीछे कौन और क्यों?

पिछले कुछ महीनों में कुवैत के हवाई क्षेत्र में कई संदिग्ध ड्रोन देखे गए हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि इरान से जुड़े कुछ सशस्त्र समूह इन गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. यह घटनाएं दिखाती हैं कि खाड़ी क्षेत्र में ‘ड्रोन युद्ध’ धीरे-धीरे नया सामान्य बनता जा रहा है.अगर यह सिलसिला जारी रहा, तो यह बड़े सैन्य टकराव में बदल सकता है.

तनाव के बीच आम लोगों के लिए राहत

इसी बीच कुवैत सरकार ने एक राहत भरा फैसला भी लिया है. सुरक्षा समीक्षा के बाद कुवैत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को फिर से खोल दिया गया है. अब चरणबद्ध तरीके से उड़ानें शुरू होंगी, जिससे यात्रियों और व्यापार दोनों को राहत मिलेगी. यह कदम बताता है कि सरकार एक तरफ सुरक्षा मजबूत कर रही है, तो दूसरी तरफ सामान्य जीवन को भी बनाए रखने की कोशिश कर रही है.

 ऐसी घटनाएं सिर्फ सैन्य या राजनीतिक खबर नहीं होतीं. इनका असर तेल की कीमतों, व्यापार और नौकरी के अवसरों तक पहुंच सकता है, खासकर उन लोगों पर जो खाड़ी देशों में काम करते हैं. अगर तनाव बढ़ता है, तो इसका सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारत जैसे देशों पर भी पड़ सकता है.

कुवैत सीमा पर हुआ यह ड्रोन हमला सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि बदलते युद्ध के तरीके का संकेत है. नई तकनीक और बढ़ते तनाव ने स्थिति को और जटिल बना दिया है. अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या यह तनाव यहीं थमेगा या किसी बड़े संघर्ष में बदल जाएगा.

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