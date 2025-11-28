Imran Khan की मौत की अफवाह पर फवाद चौधरी ने फोड़ा बड़ा बम, बातें, जिन्हें सुनकर सकते में आ जाएंगे शहबाज 

इमरान खान सरकार में मंत्री रहे फवाद चौधरी ने कहा कि पीटीआई चीफ की मौत की अटकलें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच फैली गलत जानकारी का हिस्सा हैं. फवाद ने ऐसा बहुत कुछ कहा है जो शहबाज़ खेमे में बेचैनी बढ़ा देगा.

जेल में बंद इमरान खान की सेहत को लेकर अटकलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं, ऐसे में उनके सहयोगी और पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने इन अफवाहों के पीछे क्या वजह हो सकती है और पाकिस्तानी सरकार पूर्व प्रधानमंत्री की कोई फोटो क्यों जारी नहीं कर रही है, इस पर अहम जानकारी दी है. एक टीवी चैनल के साथ हुई एक खास बातचीत में, इमरान खान सरकार में सूचना मंत्री रहे चौधरी ने कहा कि पीटीआई चीफ पर अटकलें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बड़ी गलत जानकारी फैलाने का हिस्सा हैं.

इस हफ़्ते की शुरुआत में, अफ़गान टाइम्स समेत अफ़गानिस्तान के कई सोशल मीडिया हैंडल ने दावा किया कि इमरान की हत्या रावलपिंडी की अदियाला जेल के अंदर हुई थी. आरोप था कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ़ असीम मुनीर ने यह साज़िश रची थी.

चौधरी ने दावा किया कि यह इस साल की शुरुआत में पाकिस्तानी मीडिया की उस रिपोर्ट का 'जैसे को तैसा' जवाब था जिसमें आरोप लगाया गया था कि अफगान तालिबान चीफ मुल्ला हैबतुल्लाह की हत्या कर दी गई है.

पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने कहा, 'यह अफवाह पाकिस्तान में छपी उस खबर का बदला लेने जैसा था कि अफगान तालिबान के हेड मुल्ला हैबतुल्लाह की हत्या कर दी गई है. इसलिए मुझे लगता है कि तालिबान बस इसे बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं.'

2021 और उसके बाद के सालों में, ऐसी खबरें आईं कि अकेले रहने वाले अफ़गान तालिबान चीफ़ की हत्या कर दी गई है. हालांकि, तालिबान ने हमेशा ऐसे दावों से इनकार किया है. यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब हाल ही में बॉर्डर पर हुए झगड़े के बाद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच रिश्ते बहुत खराब हो गए हैं.

ध्यान रहे कि ये अफवाहें तब सामने आई हैं जब पाकिस्तानी अधिकारी कोर्ट के आदेश के बावजूद पिछले तीन महीनों से इमरान की बहनों को उनसे मिलने नहीं दे रहे हैं. इस मुद्दे ने पाकिस्तान में उबाल ला दिया है, सैकड़ों पीटीआई कार्यकर्ता अदियाला जेल के बाहर धरना दे रहे हैं, और पूर्व पीएम से मिलने की इजाज़त और 'ज़िंदा होने का सबूत' मांग रहे हैं.

इमरान खान से डरी हुई है मौजूदा हुकूमत ...

हालांकि, चौधरी ने कहा कि उनका मानना ​​है कि वर्ल्ड कप जीतने वाले पाकिस्तानी कप्तान 'ठीक-ठाक' हैं. शहबाज़ शरीफ सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, 'जब आपके पास किसी इंटरनेशनल लीडर से मिलने पर रोक लगाने की ऐसी बेवकूफी भरी स्ट्रेटेजी होती है, तो ऐसी अफवाहें तो फैलती ही हैं.'

उन्होंने कहा कि जेल अधिकारियों ने भी मौत की अफवाहों को गलत बताया है और कहा है कि इमरान खाना खा रहे थे और रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे थे.

पीटीआई के इस मुखर नेता ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इमरान खान की कोई भी फोटो इसलिए जारी नहीं की जा रही है क्योंकि पाकिस्तानी सरकार उनसे 'डरी हुई'है.

उन्होंने आगे कहा, 'इमरान खान पाकिस्तान में इतने बड़े हैं कि उनकी आवाज़, उनकी तस्वीर भी मौजूदा सिस्टम के लिए डरावनी है. इसलिए, वे उनकी तस्वीर या आवाज़ भी पब्लिक के सामने रिलीज़ नहीं होने दे रहे हैं. अगर आज चुनाव होते हैं, तो उन्हें पिछले चुनावों से ज़्यादा वोट मिलेंगे.