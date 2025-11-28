FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Lunch के बाद छा जाती है सुस्ती? इन 3 आसान उपायों से दोपहर में खाने के बाद भी रहेंगे एक्टिव

Lunch के बाद छा जाती है सुस्ती? इन 3 आसान उपायों से दोपहर में खाने के बाद भी रहेंगे एक्टिव

कौन हैं खालिदा जिया? बांग्लादेश की सियासत में शेख हसीना की रही हैं चीर प्रतिद्वंद्वी, तबीयत बेहद नाजुक

कौन हैं खालिदा जिया? बांग्लादेश की सियासत में शेख हसीना की रही हैं चीर प्रतिद्वंद्वी, तबीयत बेहद नाजुक

Ayurveda: इस पौधे में है कई बीमारियों से लड़ने की ताकत, जड़ से फूल तक, हर हिस्सा है रामबाण!  

इस पौधे में है कई बीमारियों से लड़ने की ताकत, जड़ से फूल तक, हर हिस्सा है रामबाण!

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
क्या फोन स्विच ऑफ होने पर भी चोरी हो सकता है डेटा? जानें शटडाउन स्कैम के बारे में

क्या फोन स्विच ऑफ होने पर भी चोरी हो सकता है डेटा? जानें शटडाउन स्कैम के बारे में

Hair Regrowth: सरसों का तेल, प्याज का रस और करी पत्ता... गंजे सिर पर फिर से बाल उगा देंगे ये 3 देसी नुस्खे 

Hair Regrowth: सरसों का तेल, प्याज का रस और करी पत्ता... गंजे सिर पर फिर से बाल उगा देंगे ये 3 देसी नुस्खे

अब घर बैठे अपडेट करें आधार का मोबाइल नंबर, OTP और फेस ऑथेंटिकेशन से प्रक्रिया होगी आसान, जानें पूरी प्रक्रिया

अब घर बैठे अपडेट करें आधार का मोबाइल नंबर, OTP और फेस ऑथेंटिकेशन से प्रक्रिया होगी आसान, जानें पूरी प्रक्रिया

Homeदुनिया

दुनिया

Imran Khan की मौत की अफवाह पर फवाद चौधरी ने फोड़ा बड़ा बम, बातें, जिन्हें सुनकर सकते में आ जाएंगे शहबाज 

इमरान खान सरकार में मंत्री रहे फवाद चौधरी ने कहा कि पीटीआई चीफ की मौत की अटकलें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच फैली गलत जानकारी का हिस्सा हैं. फवाद ने ऐसा बहुत कुछ कहा है जो शहबाज़ खेमे में बेचैनी बढ़ा देगा.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Nov 28, 2025, 09:31 PM IST

Imran Khan की मौत की अफवाह पर फवाद चौधरी ने फोड़ा बड़ा बम, बातें, जिन्हें सुनकर सकते में आ जाएंगे शहबाज 
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

जेल में बंद इमरान खान की सेहत को लेकर अटकलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं, ऐसे में उनके सहयोगी और पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने इन अफवाहों के पीछे क्या वजह हो सकती है और पाकिस्तानी सरकार पूर्व प्रधानमंत्री की कोई फोटो क्यों जारी नहीं कर रही है, इस पर अहम जानकारी दी है. एक टीवी चैनल के साथ हुई एक खास बातचीत में, इमरान खान सरकार में सूचना मंत्री रहे चौधरी ने कहा कि पीटीआई चीफ पर अटकलें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बड़ी गलत जानकारी फैलाने का हिस्सा हैं.

इस हफ़्ते की शुरुआत में, अफ़गान टाइम्स समेत अफ़गानिस्तान के कई सोशल मीडिया हैंडल ने दावा किया कि इमरान की हत्या रावलपिंडी की अदियाला जेल के अंदर हुई थी. आरोप था कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ़ असीम मुनीर ने यह साज़िश रची थी.

चौधरी ने दावा किया कि यह इस साल की शुरुआत में पाकिस्तानी मीडिया की उस रिपोर्ट का 'जैसे को तैसा' जवाब था जिसमें आरोप लगाया गया था कि अफगान तालिबान चीफ मुल्ला हैबतुल्लाह की हत्या कर दी गई है.

पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने कहा, 'यह अफवाह पाकिस्तान में छपी उस खबर का बदला लेने जैसा था कि अफगान तालिबान के हेड मुल्ला हैबतुल्लाह की हत्या कर दी गई है. इसलिए मुझे लगता है कि तालिबान बस इसे बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं.'

2021 और उसके बाद के सालों में, ऐसी खबरें आईं कि अकेले रहने वाले अफ़गान तालिबान चीफ़ की हत्या कर दी गई है. हालांकि, तालिबान ने हमेशा ऐसे दावों से इनकार किया है. यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब हाल ही में बॉर्डर पर हुए झगड़े के बाद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच रिश्ते बहुत खराब हो गए हैं.

ध्यान रहे कि ये अफवाहें तब सामने आई हैं जब पाकिस्तानी अधिकारी कोर्ट के आदेश के बावजूद पिछले तीन महीनों से इमरान की बहनों को उनसे मिलने नहीं दे रहे हैं. इस मुद्दे ने पाकिस्तान में उबाल ला दिया है, सैकड़ों पीटीआई  कार्यकर्ता अदियाला जेल के बाहर धरना दे रहे हैं, और पूर्व पीएम से मिलने की इजाज़त और 'ज़िंदा होने का सबूत' मांग रहे हैं.

इमरान खान से डरी हुई है मौजूदा हुकूमत ...

हालांकि, चौधरी ने कहा कि उनका मानना ​​है कि वर्ल्ड कप जीतने वाले पाकिस्तानी कप्तान 'ठीक-ठाक' हैं. शहबाज़ शरीफ सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, 'जब आपके पास किसी इंटरनेशनल लीडर से मिलने पर रोक लगाने की ऐसी बेवकूफी भरी स्ट्रेटेजी होती है, तो ऐसी अफवाहें तो फैलती ही हैं.'

उन्होंने कहा कि जेल अधिकारियों ने भी मौत की अफवाहों को गलत बताया है और कहा है कि इमरान खाना खा रहे थे और रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे थे.

पीटीआई के इस मुखर नेता ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इमरान खान की कोई भी फोटो इसलिए जारी नहीं की जा रही है क्योंकि पाकिस्तानी सरकार उनसे 'डरी हुई'है.

उन्होंने आगे कहा, 'इमरान खान पाकिस्तान में इतने बड़े हैं कि उनकी आवाज़, उनकी तस्वीर भी मौजूदा सिस्टम के लिए डरावनी है. इसलिए, वे उनकी तस्वीर या आवाज़ भी पब्लिक के सामने रिलीज़ नहीं होने दे रहे हैं. अगर आज चुनाव होते हैं, तो उन्हें पिछले चुनावों से ज़्यादा वोट मिलेंगे.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
क्या फोन स्विच ऑफ होने पर भी चोरी हो सकता है डेटा? जानें शटडाउन स्कैम के बारे में
क्या फोन स्विच ऑफ होने पर भी चोरी हो सकता है डेटा? जानें शटडाउन स्कैम के बारे में
Hair Regrowth: सरसों का तेल, प्याज का रस और करी पत्ता... गंजे सिर पर फिर से बाल उगा देंगे ये 3 देसी नुस्खे 
Hair Regrowth: सरसों का तेल, प्याज का रस और करी पत्ता... गंजे सिर पर फिर से बाल उगा देंगे ये 3 देसी नुस्खे
अब घर बैठे अपडेट करें आधार का मोबाइल नंबर, OTP और फेस ऑथेंटिकेशन से प्रक्रिया होगी आसान, जानें पूरी प्रक्रिया
अब घर बैठे अपडेट करें आधार का मोबाइल नंबर, OTP और फेस ऑथेंटिकेशन से प्रक्रिया होगी आसान, जानें पूरी प्रक्रिया
कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?
कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?
दुनिया का सबसे नमकीन समुद्र कौन सा है? जहां 1 सेकेंड भी जिंदा नहीं रह सकते जलीय जीव
दुनिया का सबसे नमकीन समुद्र कौन सा है? जहां 1 सेकेंड भी जिंदा नहीं रह सकते जलीय जीव
MORE
Advertisement
धर्म
Panchak 2025: आज से शुरू हो जाएंगे पंचक, अगले 5 दिनों तक भूलकर भी न करें ये काम  
आज से शुरू हो जाएंगे पंचक, अगले 5 दिनों तक भूलकर भी न करें ये काम
राम ध्वज फहराते ही पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ क्यों कांपने लगे? इसके पीछे क्या थी वजह
राम ध्वज फहराते ही पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ क्यों कांपने लगे? इसके पीछे क्या थी वजह
Mahabharata: पांडवों में सबसे पहले किसका विवाह हुआ था? आपकी सोच से तय है विपरीत होगा ये जवाब
पांडवों में सबसे पहले किसका विवाह हुआ था? आपकी सोच से तय है विपरीत होगा ये जवाब
क्या रात में नाखून काटना अशुभ होता है? जानें इस मान्यता के पीछे क्या थी असल वजह
क्या रात में नाखून काटना अशुभ होता है? जानें इस मान्यता के पीछे क्या थी असल वजह
Numerology: अध्यात्म की दुनिया में अलग चमकते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, खूब कमाते हैं नाम और पैसा
Numerology: अध्यात्म की दुनिया में अलग चमकते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, खूब कमाते हैं नाम और पैसा
MORE
Advertisement