Epstein Files: ‘मैं शर्मिंदा हूं’... Bill Gates ने मांगी माफी, Ex Wife ने कहा था याद मत दिलाओ

Jeffrey Epstein Files: माइक्रसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने जेफ्री एप्स्टीन के साथ बिताए एक-एक मिनट के लिए माफ़ी मांगी है. इससे पहले उनकी एक्स वाइफ मेलिंडा ने कहा था कि जेफ्री एप्स्टीन फाइल्स का जब भी जिक्र होता है उन्हें अपनी शादी का सबसे दर्दनाक दौर याद आता है.

Bill Gates-Jeffrey Epstein Files: अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने Jeffrey Epstein से जुड़ी कुछ और फाइल्स जारी की हैं. इन फाइल्स में दुनिया भर के कई अमीर और ताकतवर लोगों के नाम हैं. इनमें माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर Bill Gates का नाम भी शामिल है. अब बिल गेट्स ने माफी मांगी है. इससे पहले उनकी पूर्व पत्नी मेलिंडा गेट्स ने भी कहा था कि जब भी जेफ्री एप्स्टीन का जिक्र आता है उन्हें अपनी शादी के सबसे दर्दनाक दौर का एक-एक पल याद आता है. वो कहती हैं कि वो उस वक्त को याद नहीं करना चाहती हैं.

Epstein Files में Bill Gates को लेकर क्या लिखा है?

एक ड्राफ्ट ईमेल में जेफ्री ने कथित तौर पर लिखा था कि बिल गेट्स शादी से बाहर संबंध में थे. इसमें जेफ्री ने ये भी लिखा था कि उसने गेट्स को ड्रग्स दिलवाने में, रूसी लड़कियों के साथ संबंध के बाद आई परेशानियों से निपटने में और शादीशुदा महिलाओं के साथ संबंधों में मदद की.

Bill Gates ने क्या कहा?

बिल गेट्स ने ऑस्ट्रेलिया के 9 न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में कहा, 'उसके साथ बिताए एक-एक मिनट के लिए मैं शर्मिंदा हूं. मैं माफी मांगता हूं.' बिल गेट्स ने कहा कि वो ईमेल कभी भेजा ही नहीं गया था, वह एक झूठ है. उन्होंने कहा- मैं नहीं जानता कि वो क्या सोच रहा था, क्या वो किसी तरह से मुझ पर अटैक करना चाह रहा था?

इस इंटरव्यू में बिल गेट्स ने बताया कि वो साल 2011 में एप्स्टीन से मिले थे. तीन साल में वो कई बार मिले लेकिन वो कभी एप्स्टीन के कैरेबियन आईलैंड में नहीं गए और न ही उनके अन्य महिलाओं से कोई संबंध रहे. गेट्स ने कहा, 'हमारी चर्चा का विषय यही होता था कि वो कई अमीर लोगों को जानता था. वो कहता था कि वो उन लोगों से ग्लोबल हेल्थ के लिए पैसे निकलवा सकता है. आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो ऐसा कुछ नहीं था.'

मेलिंडा गेट्स ने बताया शादी का सबसे दर्दनाक समय

इससे पहले अमेरिका के नेशनल रेडियो से बातचीत में मेलिंडा ने कहा था कि इन फाइल्स के सामने आने से उन्हें उनकी शादी का सबसे दर्दनाक समय याद आ गया. उन्होंने कहा, 'इससे जुड़े जो भी सवाल हैं... मैं इन सबके बारे में जानना नहीं चाहती... पर जो भी सवाल हैं उनके जवाब उन लोगों को और मेरे एक्स हस्बेंड को देने चाहिए, मुझे नहीं.' बता दें कि बिल और मेलिंडा का साल 2021 में तलाक हो गया था.

आपको बता दें कि जेफ्री एप्स्टीन ने साल 2019 में जेल के अंदर सुसाइड कर लिया था.

