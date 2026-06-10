इतिहास में पहली बार... ओमान तट के पास Drone Boat ने बचाई 2 अमेरिकी सैनिकों की जान, कैसे हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन?

Drone Boat Rescue: 8 जून 2026 को होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के पास ओमान के तट के नजदीक अमेरिकी सेना का AH-64 Apache हेलीकॉप्टर गश्त के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, इस हादसे के बाद समुद्र में गिरे दोनों क्रू सदस्यों को Saronic Corsair नाम की ड्रोन बोट से सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया.

Drone Boat Rescue: 8 जून 2026 को होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के पास ओमान के तट के नजदीक अमेरिकी सेना का AH-64 Apache हेलीकॉप्टर गश्त के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, इस हादसे के बाद समुद्र में गिरे दोनों क्रू सदस्यों को Saronic Corsair नाम की ड्रोन बोट से सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया. इस रेस्क्यू मिशन में अमेरिकी समुद्री ड्रोन (Sea Drone) इस्तेमाल किया गया. अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, यह पहली बार है जब अमेरिकी सेना ने सार्वजनिक रूप से पुष्टि की है कि किसी रेस्क्यू ऑपरेशन में इस तरह के ड्रोन बोट का इस्तेमाल किया गया.

गश्त के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ हेलीकॉप्टर?

अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने X पर एक पोस्ट करते हुए बताया कि हेलीकॉप्टर ओमान के तट के पास क्षेत्रीय जलक्षेत्र में गश्त के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था. इस हादसे के करीब दो घंटे के भीतर दोनों सैनिकों को सुरक्षित निकाल लिया गया, उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान ने गश्त के दौरान इस हेलीकॉप्टर को मार गिराया था. इसके जवाब में उन्होंने ईरान पर जवाबी हमले करने के आदेश दिए.

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क्या है Saronic Corsair?

सारोनिक कॉर्सियर (Saronic Corsair) एक 24 फीट लंबी मानव रहित नाव Drone Boat है. इस बोट को अमेरिकी कंपनी Saronic Technologies ने बनाया है, जिसे अमेरिकी नौसेना की Task Force 59 द्वारा संचालित की जाती है. इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर दुर्घटना के करीब दो घंटे बाद Corsair ने अपने 360-डिग्री सेंसर सिस्टम की मदद से दोनों सैनिकों का पता लगाया और उन्हें समुद्र से निकाला और एक सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया. अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक दोनों सैनिक सुरक्षित हैं और उनकी हालत स्थिर है.

क्यों खास था ये मिशन?

पहली बार अमेरिकी सेना ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि किसी सैनिक को बचाने के लिए ड्रोन बोट का इस्तेमाल किया गया, इसे अमेरिकी सेना के लिए एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि माना जा रहा है. बता दें कि यह रेस्क्यू मिशन अमेरिका की Replicator Initiative से भी जुड़ा है, जिसकी शुरुआत 2023 में की गई थी. इसका उद्देश्य पारंपरिक सैन्य उपकरणों के साथ ड्रोन और अन्य स्वायत्त तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ाना है. अमेरिका का मानना है कि भविष्य में ऐसी तकनीकें युद्ध और बचाव अभियानों में अहम भूमिका निभाएंगी.

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