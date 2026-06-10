FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
इतिहास में पहली बार... ओमान तट के पास Drone Boat ने बचाई 2 अमेरिकी सैनिकों की जान, कैसे हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन?

इतिहास में पहली बार... ओमान तट के पास Drone Boat ने बचाई 2 अमेरिकी सैनिकों की जान, कैसे हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन?

Kal Ka Mausam: 24 घंटे में 16 राज्यों में मौसम लेगा यू-टर्न, कहीं बारिश तो कहीं तेज हवाओं का खतरा, जानें अपने राज्य का हाल

Kal Ka Mausam: 24 घंटे में 16 राज्यों में मौसम लेगा यू-टर्न, कहीं बारिश तो कहीं तेज हवाओं का खतरा, जानें अपने राज्य का हाल

सत्ता के लिए 279 मासूमों की बलि? पूर्व इंटेलिजेंस चीफ निकला श्रीलंका ब्लास्ट का मास्टरमाइंड, पूर्व राष्ट्रपति भी शक के घेरे में

जिस हमले ने श्रीलंका के टूरिज्म को किया था तबाह, उस ब्लास्ट की स्क्रिप्ट लिखने वाला असली चेहरा आया सामने!

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
'भैंस को पूंछ से नहीं, सींगों से पकड़ो', स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं Lalu Prasad Yadav के ये 7 Quotes

'भैंस को पूंछ से नहीं, सींगों से पकड़ो', स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं Lalu Prasad Yadav के ये 7 Quotes

FIFA World Cup Winners List: 96 साल पहले इस टीम ने खिताब जीतकर रचा था इतिहास, जानें 1930 से 2022 तक की पूरी विनर्स लिस्ट

FIFA World Cup Winners List: 96 साल पहले इस टीम ने खिताब जीतकर रचा था इतिहास, जानें 1930 से 2022 तक की पूरी विनर्स लिस्ट

गेटवे ऑफ इंडिया के सबसे पास कौन-सा रेलवे स्टेशन है? सिर्फ 1.8 KM दूरी, चर्च से जुड़ा है नाम

गेटवे ऑफ इंडिया के सबसे पास कौन-सा रेलवे स्टेशन है? सिर्फ 1.8 KM दूरी, चर्च से जुड़ा है नाम

Homeदुनिया

दुनिया

इतिहास में पहली बार... ओमान तट के पास Drone Boat ने बचाई 2 अमेरिकी सैनिकों की जान, कैसे हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन?

Drone Boat Rescue: 8 जून 2026 को होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के पास ओमान के तट के नजदीक अमेरिकी सेना का AH-64 Apache हेलीकॉप्टर गश्त के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, इस हादसे के बाद समुद्र में गिरे दोनों क्रू सदस्यों को Saronic Corsair नाम की ड्रोन बोट से सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Jun 10, 2026, 07:11 PM IST

इतिहास में पहली बार... ओमान तट के पास Drone Boat ने बचाई 2 अमेरिकी सैनिकों की जान, कैसे हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन?

Drone Boat Rescue - Images for representational purpose only (AI Image)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Drone Boat Rescue: 8 जून 2026 को होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के पास ओमान के तट के नजदीक अमेरिकी सेना का AH-64 Apache हेलीकॉप्टर गश्त के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, इस हादसे के बाद समुद्र में गिरे दोनों क्रू सदस्यों को Saronic Corsair नाम की ड्रोन बोट से सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया. इस रेस्क्यू मिशन में अमेरिकी समुद्री ड्रोन (Sea Drone)  इस्तेमाल किया गया. अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, यह पहली बार है जब अमेरिकी सेना ने सार्वजनिक रूप से पुष्टि की है कि किसी रेस्क्यू ऑपरेशन में इस तरह के ड्रोन बोट का इस्तेमाल किया गया. 

गश्त के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ हेलीकॉप्टर? 

अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने X पर एक पोस्ट करते हुए बताया कि हेलीकॉप्टर ओमान के तट के पास क्षेत्रीय जलक्षेत्र में गश्त के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था. इस हादसे के करीब दो घंटे के भीतर दोनों सैनिकों को सुरक्षित निकाल लिया गया, उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. 

हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान ने गश्त के दौरान इस हेलीकॉप्टर को मार गिराया था. इसके जवाब में उन्होंने ईरान पर जवाबी हमले करने के आदेश दिए. 

यह भी पढ़ें: टू-फ्रंट वॉर की तैयारी! LAC से लेकर LOC तक, एक साथ दो दुश्मनों को धूल चटाने आ रही 'K9 वज्र', चीन-पाक में खलबली

क्या है Saronic Corsair? 

सारोनिक कॉर्सियर (Saronic Corsair) एक 24 फीट लंबी मानव रहित नाव Drone Boat है. इस बोट को अमेरिकी कंपनी Saronic Technologies ने बनाया है, जिसे अमेरिकी नौसेना की Task Force 59 द्वारा संचालित की जाती है. इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर दुर्घटना के करीब दो घंटे बाद Corsair ने अपने 360-डिग्री सेंसर सिस्टम की मदद से दोनों सैनिकों का पता लगाया और उन्हें समुद्र से निकाला और एक सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया. अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक दोनों सैनिक सुरक्षित हैं और उनकी हालत स्थिर है. 

क्यों खास था ये मिशन?

पहली बार अमेरिकी सेना ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि किसी सैनिक को बचाने के लिए ड्रोन बोट का इस्तेमाल किया गया, इसे अमेरिकी सेना के लिए एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि माना जा रहा है. बता दें कि यह रेस्क्यू मिशन अमेरिका की Replicator Initiative से भी जुड़ा है, जिसकी शुरुआत 2023 में की गई थी. इसका उद्देश्य पारंपरिक सैन्य उपकरणों के साथ ड्रोन और अन्य स्वायत्त तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ाना है.  अमेरिका का मानना है कि भविष्य में ऐसी तकनीकें युद्ध और बचाव अभियानों में अहम भूमिका निभाएंगी.  

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
'भैंस को पूंछ से नहीं, सींगों से पकड़ो', स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं Lalu Prasad Yadav के ये 7 Quotes
'भैंस को पूंछ से नहीं, सींगों से पकड़ो', स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं Lalu Prasad Yadav के ये 7 Quotes
FIFA World Cup Winners List: 96 साल पहले इस टीम ने खिताब जीतकर रचा था इतिहास, जानें 1930 से 2022 तक की पूरी विनर्स लिस्ट
FIFA World Cup Winners List: 96 साल पहले इस टीम ने खिताब जीतकर रचा था इतिहास, जानें 1930 से 2022 तक की पूरी विनर्स लिस्ट
गेटवे ऑफ इंडिया के सबसे पास कौन-सा रेलवे स्टेशन है? सिर्फ 1.8 KM दूरी, चर्च से जुड़ा है नाम
गेटवे ऑफ इंडिया के सबसे पास कौन-सा रेलवे स्टेशन है? सिर्फ 1.8 KM दूरी, चर्च से जुड़ा है नाम
दुनिया की अनोखी नदी जो Equator को दो बार करती है पार, 2 देशों की राजधानियों के बीच खींचती है सीमा
दुनिया की अनोखी नदी जो Equator को दो बार करती है पार, 2 देशों की राजधानियों के बीच खींचती है सीमा
अमेरिका-रूस-चीन में किसके पास हैं सबसे ज्यादा परमाणु हथियार? लिस्ट में किस नंबर पर है भारत
अमेरिका-रूस-चीन में किसके पास हैं सबसे ज्यादा परमाणु हथियार? लिस्ट में किस नंबर पर है भारत
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement