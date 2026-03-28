अमेरिका में नेशनल इमरजेंसी, ट्रंप ने किया वीटो इस्तेमाल, कहा- ‘डेमोक्रेट्स ने नेशनल क्राइसिस पैदा किया’

National Emergency USA: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नें ‘नेशनल इमरजेंसी’ का ऐलान कर दिया है. ट्रंप ने होमलैंड सिक्योरिटी को निर्देश दिया है कि वे बिना किसी देरी के TSA अधिकारियों को उनकी रुकी हुई सैलरी का भुगतान करे.

National Emergency USA: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नें ‘नेशनल इमरजेंसी’ का ऐलान कर दिया है. बता दें कि पिछले 41 दिनों से जारी सरकारी कामबंदी की वजह से एयरपोर्ट्स पर सुरक्षाकर्मियों की भारी कमी हो गई है. इसकी वजह से हवाई अड्डों पर अफरातफरी का आलम है. इसे दूर करने के लिए ट्रंप ने होमलैंड सिक्योरिटी को निर्देश दिया है कि वे बिना किसी देरी के TSA अधिकारियों को उनकी रुकी हुई सैलरी का भुगतान करे.

इससे पहले अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन सांसदों ने शुक्रवार को छह सप्ताह से जारी आंशिक सरकारी कामकाज ठप को खत्म करने के लिए सीनेट की ओर से प्रस्तावित द्विदलीय समझौता खारिज कर दिया. इससे गतिरोध और बढ़ गया है, जिसके कारण विंटर वेकेशन के मौसम में अमेरिकी हवाई अड्डों पर सुरक्षा जांच के लिए लंबी कतारें लग रही हैं.

TSA कर्मचारियों को तुरंत वेतन देने का निर्देश

इस गतिरोध के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने आपातकाल घोषित कर दिया है और TSA को अपने हवाई अड्डे पर तैनात सुरक्षा अधिकारियों को वेतन देना शुरू करने का निर्देश दिया है. एजेंसी ने कहा कि उसके अधिकारियों को सोमवार से ही वेतन मिलना शुरू हो जाएगा. रिपब्लिकन प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष माइक जॉनसन ने कहा कि सीनेट की ओर से सर्वसम्मति से पारित विधेयक पर विचार करने के बजाय, प्रतिनिधि सभा एक अस्थायी विधेयक पर मतदान करेगी, जो गृह सुरक्षा विभाग के लिए दो महीने के लिए धन बहाल करेगा.

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बता दें कि होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की फंडिंग को लेकर संसद में जारी गतिरोध की वजह से TSA के करीब 50 हजार कर्मचारी पिछले सवा महीने से बिना वेतन काम कर रहे थे. इस हालत में हजारों अधिकारियों ने काम पर आना बंद कर दिया और तकरीबन 500 से ज्यादा कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया.

JFK और अटलांटा एयरपोर्ट्स पर यात्रियों को लंबा इंतजार

न्यूयॉर्क के JFK और अटलांटा जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर यात्रियों को सुरक्षा जांच के लिए 4-4 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है. इस ‘इमरजेंसी’ जैसे हालात को देखते हुए ट्रंप ने कड़ा रुख अपनाया और नेशनल इमरजेंसी के वीटो का इस्तेमाल किया है, उनका दावा है कि इससे सीधे सैलरी भुगतान का रास्ता साफ होगा. राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ताजा बयान में इस पूरे संकट के लिए विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा कि डेमोक्रेट्स जानबूझकर होमलैंड सिक्योरिटी की फंडिंग रोक रहे हैं ताकि हमारी ‘इमिग्रेशन पॉलिसी’ को कमजोर किया जा सके.

ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर प्रतिक्रिया दी

ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, ‘डेमोक्रेट्स ने लापरवाही से एक असली नेशनल क्राइसेंस पैदा कर दी है, इसलिए मैं अपने देश की रक्षा के लिए कानून के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग कर रहा हूं’. ट्रंप का ये आदेश ऐसे समय में आया है जब संसद में बजट को लेकर बातचीत फिर से नाकाम हो गई थी. देखना है कि अब TSA के तकरीबन 50 हजार कर्मचारियों के वेतन की व्यवस्था ट्रंप कैसे करते हैं.

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