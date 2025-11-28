जानें कौन से हैं तीसरी दुनिया के देश? जिन्हें लेकर ट्रंप ने अमेरिका में मचा दी है खलबली

US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हार्डलाइन इमिग्रेशन बयानबाजी को और बढ़ाते हुए कहा कि वह सभी तीसरी दुनिया के देशों से माइग्रेशन को 'हमेशा के लिए रोक' देंगे. आइये समझें क्या अर्थ है तीसरी दुनिया के देशों का? साथ ही यह भी जानें कि क्या भारत भी इस लिस्ट में शामिल है?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास नेशनल गार्ड के दो सदस्यों की जानलेवा गोलीबारी के बाद 'थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़' से माइग्रेशन पर पूरी तरह रोक लगाने की घोषणा करके अपने सख्त इमिग्रेशन बयानों को और बढ़ा दिया है. यह घटना, जिसे US ने 'आतंक का काम' कहा है, इमिग्रेशन पर ट्रंप की चल रही कार्रवाई में सबसे नया मुद्दा बन गई है. ध्यान रहे जिस व्यक्ति ने हमला किया वो मूलतः अफ़ग़ानिस्तान का नागरिक है.

घटना से ट्रंप नाराज हैं और उन्होंने कहा है कि, 'मैं सभी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ से माइग्रेशन पर हमेशा के लिए रोक लगा दूंगा ताकि यूएस सिस्टम पूरी तरह से ठीक हो सके... सिर्फ़ रिवर्स माइग्रेशन ही इस स्थिति को पूरी तरह से ठीक कर सकता है.' बता दें कि यह किसी भी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा सबसे आक्रामक इमिग्रेशन पॉलिसी रीसेट में से एक का संकेत है.

हालांकि, ट्रंप ने यह नहीं बताया कि वह किन देशों को 'थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़' कह रहे थे. जिक्र थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का हुआ है तो हमारे लिए यह जान लेना भी बहुत जरूरी है कि यह एक आम शब्द है जिसका इस्तेमाल कोल्ड वॉर के समय में बड़े पैमाने पर किया जाता था.

आज के संदर्भ में, इसका इस्तेमाल मोटे तौर पर उन गरीब देशों के लिए किया जाता है जो ज़्यादा गरीबी दर और आर्थिक अस्थिरता से परेशान हैं. मामले का सबसे रोचक पहलू यह भी है कि वास्तव में, US इमिग्रेशन डिपार्टमेंट भी इस बात को मानता है कि 'थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़' की कोई डेफ़िनिशन नहीं है. इससे सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर कयास लगने तेज हो गए हैं कि ट्रंप की नई कार्रवाई से किन देशों पर असर पड़ेगा.

थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को लेकर कितना जानते हैं हम?

हालांकि यह ठीक से पता नहीं है कि यह शब्द कैसे बना, लेकिन इतिहासकारों का मत है कि इसे पहली बार फ्रेंच डेमोग्राफर अल्फ्रेड सॉवी ने 1952 में 'थ्री वर्ल्ड्स, वन प्लैनेट' नाम के एक आर्टिकल में बनाया था.

फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वर्ल्ड देशों का कॉन्सेप्ट सबसे पहले 20वीं सदी के बीच में कोल्ड वॉर में शामिल देशों को मैप करने के लिए आया था. तब, इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि अमीर या गरीब देश हो.

अपने असली कॉन्टेक्स्ट में, फर्स्ट वर्ल्ड देशों में US और उसके NATO सहयोगी, जैसे पश्चिमी यूरोपियन देश, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल थे. सेकंड वर्ल्ड का मतलब कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन और उसके पूर्वी यूरोपियन सहयोगी, क्यूबा और चीन से था.

बाकी देश, जो कोल्ड वॉर में किसी भी तरफ नहीं थे, उन्हें थर्ड वर्ल्ड कहा जाता था. ये ज़्यादातर गरीब पुरानी यूरोपियन कॉलोनियां थीं, जिनमें लगभग पूरा अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका और एशिया शामिल थे.

आज के सन्दर्भ में क्या अर्थ निकलता है तीसरी दुनिया के देशों का?

बता दें कि सोवियत यूनियन के टूटने के बाद, 'तीसरी दुनिया' शब्द पुराना हो गया, और अभी इसकी कोई पक्की या सार्थक परिभाषा नहीं है. जैसा कि पहले बताया गया है, आज यह शब्द आम तौर पर आर्थिक रूप से पिछड़े देशों के लिए इस्तेमाल होता है, जिन्हें यूनाइटेड नेशंस ने सबसे कम विकसित देश या LDCs के तौर पर बांटा है.