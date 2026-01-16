FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'बुनियादी मतभेद' के बावजूद ग्रीनलैंड मसले पर ट्रंप से बातचीत के लिए क्यों राजी हुआ डेनमार्क?

'बुनियादी मतभेद' के बावजूद ग्रीनलैंड मसले पर ट्रंप से बातचीत के लिए क्यों राजी हुआ डेनमार्क?

IND vs NZ T20I: न्यूजीलैंड टी20 सीरीज के लिए हुआ टीम इंडिया का ऐलान, श्रेयस अय्यर की वापसी; देखें पूरा स्क्वाड

IND vs NZ T20I: न्यूजीलैंड टी20 सीरीज के लिए हुआ टीम इंडिया का ऐलान, श्रेयस अय्यर की वापसी; देखें पूरा स्क्वाड

BMC चुनाव नतीजे के बाद सोशल मीडिया पर 'रसमलाई' क्यों बनी चर्चा का विषय? भाजपा नेता कस रहे राज ठाकरे पर तंज

BMC चुनाव नतीजे के बाद सोशल मीडिया पर 'रसमलाई' क्यों बनी चर्चा का विषय? भाजपा नेता कस रहे राज ठाकरे पर तंज

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Rohit Sharma और Virat Kohli के निशाने पर हैं ये 4 महारिकॉर्ड, न्यूजीलैंड के खिलाफ रच सकता है इतिहास

Rohit Sharma और Virat Kohli के निशाने पर हैं ये 4 महारिकॉर्ड, न्यूजीलैंड के खिलाफ रच सकता है इतिहास

पिता के अंतिम संस्कार के लिए बेचना पड़ा था सीलिंग फैन, आज 157 करोड़ का है बिजनेस; आप भी ले सकते हैं सीख

पिता के अंतिम संस्कार के लिए बेचना पड़ा था सीलिंग फैन, आज 157 करोड़ का है बिजनेस; आप भी ले सकते हैं सीख

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद को मानते हैं अपना रोल मॉडल, ये फॉलो नहीं राज करने के लिए बने होते हैं

इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद को मानते हैं अपना रोल मॉडल, ये फॉलो नहीं राज करने के लिए बने होते हैं

Homeदुनिया

दुनिया

'बुनियादी मतभेद' के बावजूद ग्रीनलैंड मसले पर ट्रंप से बातचीत के लिए क्यों राजी हुआ डेनमार्क?

ट्रुथ पर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ग्रीनलैंड को लेकर एक बड़ा अपडेट बाहर आया है. डाउनिंग स्ट्रीट ने पुष्टि की कि डेनमार्क के अनुरोध पर एक ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर को तैनात किया गया है, जबकि जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे और फ्रांस भी इसमें शामिल होंगे.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Jan 16, 2026, 11:07 PM IST

'बुनियादी मतभेद' के बावजूद ग्रीनलैंड मसले पर ट्रंप से बातचीत के लिए क्यों राजी हुआ डेनमार्क?
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

ग्रीनलैंड के मद्देनजर बड़ा अपडेट बाहर आया है.  बताया जा रहा है कि ब्रिटेन ने ग्रीनलैंड में मिलिट्री ऑफिसर तैनात किये हैं.  ऐसा  इसलिए क्योंकि डेनमार्क और उसके यूरोपीय सहयोगी डोनाल्ड ट्रंप की उस इलाके को लेने की धमकियों का मुकाबला करना चाहते हैं. बता दें कि व्हाइट हाउस में बातचीत 'बुनियादी असहमति' के साथ खत्म हुई.

डेनमार्क के रक्षा मंत्री ट्रोल्स लुंड पॉलसेन ने कहा कि इस जॉइंट ऑपरेशन में कई सहयोगी देश शामिल होंगे, और उन्होंने चेतावनी दी कि 'कल क्या होगा, कोई नहीं बता सकता.' डाउनिंग स्ट्रीट ने पुष्टि की कि डेनमार्क के अनुरोध पर एक ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर को तैनात किया गया है, जबकि जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे और फ्रांस भी इसमें शामिल होंगे.

डेनमार्क ने कहा कि यह ऑपरेशन 'इस इलाके में काम करने की हमारी क्षमता को मजबूत करेगा', ट्रंप ने दावा किया था कि केवल अमेरिकी नियंत्रण ही आर्कटिक इलाके को रूस और चीन से बचा सकता है. उनके उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बुधवार को व्हाइट हाउस में डेनिश अधिकारियों के साथ बातचीत की, जिसे कोपेनहेगन ने कहा कि ग्रीनलैंड के भविष्य के बारे में 'बुनियादी असहमति' के साथ खत्म हुई.

डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने कहा कि बैठक के दौरान 'स्पष्ट लेकिन रचनात्मक चर्चा' हुई, लेकिन 'हमारे विचार अभी भी अलग हैं.' उन्होंने कहा, 'मुझे कहना होगा कि राष्ट्रपति ने अपना विचार साफ कर दिया है, और हमारी स्थिति अलग है.' अभी भी 'बुनियादी असहमति' थी, लेकिन दोनों पक्ष 'असहमत होने पर सहमत' थे.

डेनिश विदेश मंत्री ने यह भी घोषणा की कि एक उच्च-स्तरीय वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा 'यह पता लगाने के लिए कि क्या हम आगे बढ़ने का कोई सामान्य तरीका ढूंढ सकते हैं.' उम्मीद है कि यह ग्रुप पहली बार 'कुछ हफ्तों के भीतर' मिलेगा.

उन्होंने कहा, 'हमारे विचार से, ग्रुप को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अमेरिकी सुरक्षा चिंताओं को कैसे दूर किया जाए, साथ ही डेनमार्क साम्राज्य की रेड लाइन का भी सम्मान किया जाए.'

ग्रीनलैंड की विदेश मंत्री विवियन मोट्ज़फेल्ड्ट ने कहा कि बातचीत 'सम्मानजनक तरीके से' हुई और उन्होंने कहा कि 'सही रास्ता खोजना' उनके हित में है.

गौरतलब ही कि यह बातचीत ट्रंप के ट्रुथ सोशल पोस्ट के बाद हुई, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ग्रीनलैंड 'संयुक्त राज्य अमेरिका के हाथों में' नहीं होता तो यह 'अस्वीकार्य' होगा. उन्होंने दावा किया कि यह इलाका 'गोल्डन डोम के लिए बहुत ज़रूरी' था,  जो इज़राइल की मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एक विशाल, अमेरिकी वर्जन है, जिसे एक्सपर्ट्स ने फिजिकली असंभव बताकर खारिज कर दिया है.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने नाटो से डेनमार्क को चीन और रूस को ग्रीनलैंड से दूर रखने के लिए कहने का भी आग्रह किया. यूरोपियन पार्लियामेंट के नेताओं ने ग्रीनलैंड पर मिस्टर ट्रंप के बयानों की 'साफ़ तौर पर' निंदा की और EU कमीशन और काउंसिल से ग्रीनलैंड और डेनमार्क को ठोस और पक्का सपोर्ट देने की अपील की.

EU कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने बुधवार को पहले कहा था, 'हम ग्रीनलैंड के लोगों की इच्छाओं और उनके हितों का सम्मान करते हैं, और वे हम पर भरोसा कर सकते हैं.'

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कैबिनेट मीटिंग में उनकी बातों को दोहराया, और मंत्रियों से कहा कि अगर किसी यूरोपीय देश और सहयोगी की संप्रभुता पर असर पड़ता है, तो इसके नतीजे पहले कभी नहीं देखे गए होंगे. मैक्रों ने अमेरिकी धमकियों के बारे में कहा, 'हम ग्रीनलैंड पर दिए गए बयानों को कम करके नहीं आंकते हैं.'

डेनमार्क के रक्षा मंत्री मिस्टर पॉलसेन ने पुष्टि की कि डेनमार्क और उसके सहयोगी आगे चलकर ग्रीनलैंड में ज़्यादा स्थायी मौजूदगी रखेंगे. उन्होंने द्वीप पर अमेरिकी हमले को काल्पनिक बताया, और कहा कि यह संभावना नहीं है कि कोई NATO देश दूसरे देश पर हमला करेगा.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Rohit Sharma और Virat Kohli के निशाने पर हैं ये 4 महारिकॉर्ड, न्यूजीलैंड के खिलाफ रच सकता है इतिहास
Rohit Sharma और Virat Kohli के निशाने पर हैं ये 4 महारिकॉर्ड, न्यूजीलैंड के खिलाफ रच सकता है इतिहास
पिता के अंतिम संस्कार के लिए बेचना पड़ा था सीलिंग फैन, आज 157 करोड़ का है बिजनेस; आप भी ले सकते हैं सीख
पिता के अंतिम संस्कार के लिए बेचना पड़ा था सीलिंग फैन, आज 157 करोड़ का है बिजनेस; आप भी ले सकते हैं सीख
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद को मानते हैं अपना रोल मॉडल, ये फॉलो नहीं राज करने के लिए बने होते हैं
इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद को मानते हैं अपना रोल मॉडल, ये फॉलो नहीं राज करने के लिए बने होते हैं
U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय
U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय
U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
MORE
Advertisement
धर्म
Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या पर सूर्य चंद्रमा का बन रहा दुर्लभ संयोग, पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए अपना लें ये उपाय 
मौनी अमावस्या पर सूर्य चंद्रमा का बन रहा दुर्लभ संयोग, पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए अपना लें ये उपाय
Numerology: तुरंत ये काम करना बंद करें 3, 12, 21 और 30 तारीखों पर जन्मे लोग, हर काम में होंगे सक्सेस
Numerology: तुरंत ये काम करना बंद करें 3, 12, 21 और 30 तारीखों पर जन्मे लोग, हर काम में होंगे सक्सेस
Aditya Hridaya Stotra: सूर्य के स्तोत्र को सिर्फ 3 बार पढ़ने से चमक जाती है किस्मत, सूर्यदेव की कृपा से बनेंगे सभी काम
सूर्य के स्तोत्र को सिर्फ 3 बार पढ़ने से चमक जाती है किस्मत, सूर्यदेव की कृपा से बनेंगे सभी काम
Budh Gochar 2026: बुध के गोचर करते ही एक्टिव होगा लक, इन 3 राशियों के जातकों के लिए शुरू होगा गोल्डन पीरियड
बुध के गोचर करते ही एक्टिव होगा लक, इन 3 राशियों के जातकों के लिए शुरू होगा गोल्डन पीरियड
Shattila Ekadashi 2026: आज इस टाइम से शुरू होगा षटतिला एकादशी व्रत का पारण, जानें इसका शुभ समय से लेकर विधि
आज इस टाइम से शुरू होगा षटतिला एकादशी व्रत का पारण, जानें इसका शुभ समय से लेकर विधि
MORE
Advertisement