'बुनियादी मतभेद' के बावजूद ग्रीनलैंड मसले पर ट्रंप से बातचीत के लिए क्यों राजी हुआ डेनमार्क?

ग्रीनलैंड के मद्देनजर बड़ा अपडेट बाहर आया है. बताया जा रहा है कि ब्रिटेन ने ग्रीनलैंड में मिलिट्री ऑफिसर तैनात किये हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि डेनमार्क और उसके यूरोपीय सहयोगी डोनाल्ड ट्रंप की उस इलाके को लेने की धमकियों का मुकाबला करना चाहते हैं. बता दें कि व्हाइट हाउस में बातचीत 'बुनियादी असहमति' के साथ खत्म हुई.

डेनमार्क के रक्षा मंत्री ट्रोल्स लुंड पॉलसेन ने कहा कि इस जॉइंट ऑपरेशन में कई सहयोगी देश शामिल होंगे, और उन्होंने चेतावनी दी कि 'कल क्या होगा, कोई नहीं बता सकता.' डाउनिंग स्ट्रीट ने पुष्टि की कि डेनमार्क के अनुरोध पर एक ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर को तैनात किया गया है, जबकि जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे और फ्रांस भी इसमें शामिल होंगे.

डेनमार्क ने कहा कि यह ऑपरेशन 'इस इलाके में काम करने की हमारी क्षमता को मजबूत करेगा', ट्रंप ने दावा किया था कि केवल अमेरिकी नियंत्रण ही आर्कटिक इलाके को रूस और चीन से बचा सकता है. उनके उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बुधवार को व्हाइट हाउस में डेनिश अधिकारियों के साथ बातचीत की, जिसे कोपेनहेगन ने कहा कि ग्रीनलैंड के भविष्य के बारे में 'बुनियादी असहमति' के साथ खत्म हुई.

डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने कहा कि बैठक के दौरान 'स्पष्ट लेकिन रचनात्मक चर्चा' हुई, लेकिन 'हमारे विचार अभी भी अलग हैं.' उन्होंने कहा, 'मुझे कहना होगा कि राष्ट्रपति ने अपना विचार साफ कर दिया है, और हमारी स्थिति अलग है.' अभी भी 'बुनियादी असहमति' थी, लेकिन दोनों पक्ष 'असहमत होने पर सहमत' थे.

डेनिश विदेश मंत्री ने यह भी घोषणा की कि एक उच्च-स्तरीय वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा 'यह पता लगाने के लिए कि क्या हम आगे बढ़ने का कोई सामान्य तरीका ढूंढ सकते हैं.' उम्मीद है कि यह ग्रुप पहली बार 'कुछ हफ्तों के भीतर' मिलेगा.

उन्होंने कहा, 'हमारे विचार से, ग्रुप को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अमेरिकी सुरक्षा चिंताओं को कैसे दूर किया जाए, साथ ही डेनमार्क साम्राज्य की रेड लाइन का भी सम्मान किया जाए.'

ग्रीनलैंड की विदेश मंत्री विवियन मोट्ज़फेल्ड्ट ने कहा कि बातचीत 'सम्मानजनक तरीके से' हुई और उन्होंने कहा कि 'सही रास्ता खोजना' उनके हित में है.

गौरतलब ही कि यह बातचीत ट्रंप के ट्रुथ सोशल पोस्ट के बाद हुई, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ग्रीनलैंड 'संयुक्त राज्य अमेरिका के हाथों में' नहीं होता तो यह 'अस्वीकार्य' होगा. उन्होंने दावा किया कि यह इलाका 'गोल्डन डोम के लिए बहुत ज़रूरी' था, जो इज़राइल की मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एक विशाल, अमेरिकी वर्जन है, जिसे एक्सपर्ट्स ने फिजिकली असंभव बताकर खारिज कर दिया है.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने नाटो से डेनमार्क को चीन और रूस को ग्रीनलैंड से दूर रखने के लिए कहने का भी आग्रह किया. यूरोपियन पार्लियामेंट के नेताओं ने ग्रीनलैंड पर मिस्टर ट्रंप के बयानों की 'साफ़ तौर पर' निंदा की और EU कमीशन और काउंसिल से ग्रीनलैंड और डेनमार्क को ठोस और पक्का सपोर्ट देने की अपील की.

EU कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने बुधवार को पहले कहा था, 'हम ग्रीनलैंड के लोगों की इच्छाओं और उनके हितों का सम्मान करते हैं, और वे हम पर भरोसा कर सकते हैं.'

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कैबिनेट मीटिंग में उनकी बातों को दोहराया, और मंत्रियों से कहा कि अगर किसी यूरोपीय देश और सहयोगी की संप्रभुता पर असर पड़ता है, तो इसके नतीजे पहले कभी नहीं देखे गए होंगे. मैक्रों ने अमेरिकी धमकियों के बारे में कहा, 'हम ग्रीनलैंड पर दिए गए बयानों को कम करके नहीं आंकते हैं.'

डेनमार्क के रक्षा मंत्री मिस्टर पॉलसेन ने पुष्टि की कि डेनमार्क और उसके सहयोगी आगे चलकर ग्रीनलैंड में ज़्यादा स्थायी मौजूदगी रखेंगे. उन्होंने द्वीप पर अमेरिकी हमले को काल्पनिक बताया, और कहा कि यह संभावना नहीं है कि कोई NATO देश दूसरे देश पर हमला करेगा.