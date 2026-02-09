FacebookTwitterYoutubeInstagram
India vs Pakistan: बॉयकॉट मैच पर पाकिस्तान का U-Turn, पाक पीएम शहबाज शरीफ की घोर बेइज्जती

राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन, यहां पढ़ें मंगलवार का राशिफल

भारत के खिलाफ खेलने के लिए तैयार है पाकिस्तान की टीम! पाक खिलाड़ी सलमान ने दिया बड़ा हिंट

T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीय

Negative Habits: ये 5 आदतें खत्म कर देती हैं आपकी वैल्यू, कम होती है दूसरों के सामने इज्जत

T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली 5 टीमें, एक ने बना दिए थे 260 रन

Homeदुनिया

दुनिया

क्या जापान की स्थिरता के लिए खतरा हो सकती है Sanae Takaichi की जीत? जानें कैसे 

जापान में Sanae Takaichi ने वो कर दिखाया जो लोगों की सोच और कल्पना से परे था. उन्होंने अपने सत्तारूढ़ गठबंधन को यादगार जीत दिलाई है. 1950 के दशक में पार्टी बनने के बाद से अब तक ये पहली बार हुआ है जब पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Feb 09, 2026, 11:14 PM IST

क्या जापान की स्थिरता के लिए खतरा हो सकती है Sanae Takaichi की जीत? जानें कैसे 
जापान में Sanae Takaichi इतिहास रचने में कामयाब हुई हैं. रविवार को संपन्न हुए शीतकालीन चुनावों में ताकाइची ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना न तो किसी जापानी ने और न उन्होंन स्वयं की थी. उन्होंने अपने सत्तारूढ़ गठबंधन को यादगार जीत दिलाई है. माना जा रहा है कि जैसा कद वर्तमान में ताकाइची का है, यक़ीनन वो जापान को पूरी तरह से बदल सकता है.

जिक्र ताकाइची और जापान के शीतकालीन चुनावों का हुआ है तो यह बताना बहुत जरूरी है कि जब उन्होंने अक्टूबर में अपनी अलोकप्रिय पूर्ववर्ती के इस्तीफे के बाद सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) की लीडरशिप संभाली, तो उन्हें जो सरकार मिली, वह लड़खड़ा रही थी. सीटें हार रही थी, भरोसा खो रही थी और एक फाइनेंशियल स्कैंडल से उबरने के लिए संघर्ष कर रही थी.

सिर्फ़ चार महीनों में, ताकाइची इसे सुपरमेजॉरिटी में बदलने में कामयाब रही हैं, बता दें कि  1950 के दशक में पार्टी बनने के बाद से अब तक ये पहली बार हुआ है जब पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं.

चुनाव जीतते ही आ गई हैं शक्तियां 

अपने गठबंधन पार्टनर के साथ मिलकर, अब ताकाइची के पास न सिर्फ़ संविधान बदलने के लिए, बल्कि ऊपरी सदन से आने वाली किसी भी चुनौती को नज़रअंदाज़ करने के लिए भी ज़रूरी संख्या है. कहा ये भी जा रहा है कि जिस विजन को लेकर ताकाइची ने किसी युद्ध की तरह चुनाव लड़ा अब उसे पूरा करने का सम्पूर्ण अधिकार उनके पास है. 

तमाम समर्थक ऐसे हैं जो एक सुर में इस बात को बल दे रहे हैं कि पूर्व की अपेक्षा अब जापान और बेहतर होगा और ताकाइची के नेतृत्व में विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा. 

ऐसा क्या हुआ कि जापान में जीत गयीं ताकाइची

ताकाइची का शुमार उन लोगों में है जिन्हें भले ही जापान में लोग ड्रम बजाने, सेल्फ़ी लेने और मोटरबाइक चलाने वाली पर्सनैलिटी के रूप में देखते हों. मगर वो क्यों जीतीं इसकी असल वजह उनका रूढ़िवादी विज़न और पक्का राष्ट्रवादी नज़रिया है. जापान की राजनीति को समझने वाले तमाम राजनीतिक पंडित ऐसे हैं जिनका मानना है कि अपनी इन्हीं खूबियों के अलावा उग्र तेवरों के चलते ताकाइची ने जापान के राजनीतिक माहौल में जान डाल दी. 

चुनाव पूर्व क्या थे ताकाइची के मुद्दे 

चुनाव से पहले या ये कहें कि अपने प्रचार के दौरान ताकाइची ने इस बात पर सबसे ज्यादा बल दिया कि यदि उनकी सरकार बनती ही तो वो जापान का रक्षा खर्च बढ़ाएंगी और संविधान में बदलाव करके उसकी सेना को साफ़ तौर पर मान्यता देंगी. 

ध्यान रहे एक देश के रूप में यह जापान के लिए एक मुश्किल टास्क इसलिए भी था क्योंकि आधिकारिक तौर पर जापान अभी भी एक शांतिवादी देश है जिसकी सेनाएं सिर्फ़ बचाव के लिए हैं.

चीन की आंख की किरकिरी बन गई हैं ताकाइची

अपनी रैलियों में 'मज़बूत और समृद्ध जापान' का नारा इस्तेमाल कर सेना का समर्थन करने वाली ताकाइची का जो लहजा है, साफ़ तौर पर वो चीन को चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है. ताकाइची ने तथाकथित ताइवान मुद्दे पर भी ऐसी टिप्पणियां की हैं जिन्हें चीन बहुत ज़्यादा भड़काने वाला मानता है.

मौजूदा वक़्त में ताकाइची के बयानों का नतीजा यह निकला है कि दोनों देशों के रिश्ते एक दशक से ज़्यादा समय में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं.

T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीय
Negative Habits: ये 5 आदतें खत्म कर देती हैं आपकी वैल्यू, कम होती है दूसरों के सामने इज्जत
T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली 5 टीमें, एक ने बना दिए थे 260 रन
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे छोटे स्कोर करने वाली 5 टीमें, लिस्ट में दो बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम का भी नाम
इस मंदिर में बिना रुके होता है शिवलिंग का जलाभिषेक, वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं कहां से आ रहा पानी!
Kalashtami Puja Time: भैरव अष्टमी कल, जानें कालाष्टमी पर किस समय करें पूजा, नोट कर लें शुभ-अशुभ समय
Numerology: अपनों को निराश नहीं करतीं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, पसंदीदा शख्स की खुशी के लिए लगा देती हैं जी-जान
शनि के अस्त होते ही शेयर बाजार से आर्थिक स्थिति तक होगी खराब, जानिए किस-किस पर भारी पड़ेगा ये परिवर्तन
इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं का राजयोग होता है पावरफुल, शादी के बाद पति के लिए खोल देती हैं सक्सेस का गोल्डन डोर
नौकरी छोड़ते ही इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं करोड़पति, इनके डीएनए में होता है बिजनेस से खुद का एम्पायर खड़ा करना
