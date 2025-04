Shocking Video: छोटी सी चिंगारी बड़ी आग लगा देती है. यह कहावत मध्य अफ्रीका में बेहद भयानक रूप में सच हो गई है. अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी कांगो में एक नाव आग लगने के कारण डूब गई, जिससे अब तक 148 लोगों की मौत हो गई है. यह हादसा मंगलवार को हुआ था, लेकिन इस हादसे का वीडियो अब सामने आया है और सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. चार दिन से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 148 लोगों के शव मिले हैं, लेकिन कई दर्जन लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि यह हादसा नाव पर एक छोटी सी चिंगारी के भड़ककर बड़ी आग बनने के कारण हुए विस्फोट के चलते हुआ है.

आग लगने के कुछ ही मिनट बाद पलटी नाव

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, मतानकुमु पोर्ट से रवाना हुई बड़ी नाव HB कोगोलो को बोलोंबा इलाके में जाना था. नाव में 500 से ज्यादा लोग सवार थे. नाव पर एक महिला खाना बना रही थी. इसी दौरान चूल्हे से निकली चिंगारी बड़ा शोला बनकर भड़क गई और नाव पर बेहद तेजी से आग फैलने लगी. नदी सुरक्षा विभाग के अधिकारी कॉम्पिटेंट लोयोको के मुताबिक, आग की चपेट में ऑयल टैंक आने के बाद बड़ा ब्लास्ट हुआ और कुछ ही मिनट में नाव पलट गई. इस दौरान घबराकर नदी में कूदे लोग पानी के बहाव में डूब गए.

क्या दिख रहा है भयावह वीडियो में

मध्य अफ्रीका में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC) से होकर बहने वाली कांगो नदी में हुए इस भयावह हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. यह वीडियो हादसे के समय नजदीक ही दूसरी नाव में सवार किसी शख्स ने रिकॉर्ड किया है. इस वीडियो में नाव नदी के बीचोंबीच पलटी हुई दिख रही है. नाव में आग लगी हुई है, जो दूर से भी भयावह दिख रही है. नाव के चारों तरफ छोटी नावों से नदी में गिरे लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसे के बाद नदी में कूदने वाले अधिकतर लोग तैरना नहीं जानते थे. इसी कारण वे डूब गए. इनमें बहुत सारे बच्चे भी शामिल हैं.

