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चीन ने बदल दी फलों की दुनिया! आलू के अंदर निकला सेब, बांस जैसा गन्ना देख लोग हैरान

चीन में खेती और विज्ञान को लेकर किए जा रहे नए प्रयोग दुनिया भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं. दावा किया जा रहा है कि वहां वैज्ञानिकों ने ऐसे फल और फसलें तैयार की हैं, जिनका स्वाद और बनावट पारंपरिक फसलों से अलग है. इन प्रयोगों को भविष्य की हाईटेक खेती से जोड़कर देखा जा रहा है.

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ऋतु सिंह

Updated : May 08, 2026, 08:24 AM IST

चीन ने बदल दी फलों की दुनिया! आलू के अंदर निकला सेब, बांस जैसा गन्ना देख लोग हैरान

China's High-Tech Agriculture: Fruits Transformed by DNA. (Photo AI)

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क्या आने वाले समय में फल और सब्जियां वैसी नहीं रहेंगी जैसी हम आज जानते हैं? चीन से सामने आई कुछ नई कृषि तकनीकों ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों और किसानों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. दावा किया जा रहा है कि वहां वैज्ञानिकों ने ऐसे प्रयोग किए हैं, जिनमें आलू को सेब जैसा स्वाद दिया गया है, जबकि गन्ने को बांस जैसी मजबूती के साथ तैयार किया गया है.

इन प्रयोगों को लेकर सोशल मीडिया पर भारी चर्चा है. कुछ लोग इसे खेती का भविष्य बता रहे हैं, तो कुछ इसे प्रकृति के साथ बड़ा प्रयोग मान रहे हैं. लेकिन एक बात तय है कि अगर ऐसी तकनीकें सफल होती हैं, तो आने वाले वर्षों में खाने की दुनिया पूरी तरह बदल सकती है.

आलू जैसा दिखता है, लेकिन स्वाद सेब जैसा

चीन में सबसे ज्यादा चर्चा जिस प्रयोग की हो रही है, वह आलू और सेब से जुड़ा है. वैज्ञानिकों ने ऐसी नई किस्म विकसित करने का दावा किया है, जो बाहर से आलू जैसी दिखाई देती है, लेकिन अंदर उसका स्वाद मीठा और रसदार होता है.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह प्रयोग पौधों के जीन स्तर पर बदलाव और क्रॉस-टेक्नोलॉजी की मदद से किया गया. वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसी फसलें भविष्य में पोषण की कमी दूर करने और कम संसाधनों में ज्यादा उत्पादन देने में मदद कर सकती हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह तकनीक बड़े स्तर पर सफल होती है, तो किसानों को कम जमीन में ज्यादा वैल्यू वाली फसल उगाने का मौका मिल सकता है. यानी खेती सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि हाई-टेक बिजनेस मॉडल भी बन सकती है.

बांस जैसा मजबूत गन्ना क्यों बना चर्चा का विषय?

केवल फल ही नहीं, चीन में गन्ने पर भी बड़े प्रयोग किए जा रहे हैं. नई विकसित किस्म को लेकर दावा है कि यह सामान्य गन्ने से ज्यादा मजबूत, मोटा और रसदार है. इसकी बनावट बांस जैसी बताई जा रही है, जबकि अंदर से यह नरम और मीठा है.

कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार, इस तरह की फसलें तेज हवाओं और मौसम के बदलाव को बेहतर तरीके से झेल सकती हैं. यही कारण है कि जलवायु परिवर्तन के दौर में ऐसे प्रयोगों को भविष्य की खेती से जोड़कर देखा जा रहा है.

दिलचस्प बात यह है कि इस नई किस्म का छिलका आसानी से उतर जाता है और इसमें रस की मात्रा भी अधिक बताई जा रही है. अगर यह बड़े स्तर पर सफल हुई, तो चीनी उद्योग और बायोफ्यूल सेक्टर को भी इसका फायदा मिल सकता है.

गुलाबी अंगूर ने भी बढ़ाई उत्सुकता

चीन में वैज्ञानिक रंग और स्वाद बदलने वाली नई फलों की किस्मों पर भी काम कर रहे हैं. इसी क्रम में लाल और हरे अंगूरों के गुणों को मिलाकर गुलाबी अंगूर तैयार किए गए हैं.

इन अंगूरों की खासियत यह बताई जा रही है कि इनमें हल्का खट्टापन और बाद में मीठा स्वाद महसूस होता है. साथ ही इनमें पोषण तत्व भी अधिक होने का दावा किया गया है. बाजार विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसी “प्रीमियम फसलें” आने वाले समय में महंगे ऑर्गेनिक और हेल्थ फूड मार्केट का हिस्सा बन सकती हैं.

चीन आखिर क्यों कर रहा है ऐसे प्रयोग?

चीन की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है, जबकि कृषि योग्य जमीन सीमित होती जा रही है. यही वजह है कि वहां की सरकार और वैज्ञानिक ऐसी फसलों पर काम कर रहे हैं, जो कम पानी, कम जगह और कम लागत में ज्यादा उत्पादन दे सकें.

विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले वर्षों में दुनिया को खाद्य संकट, जलवायु परिवर्तन और बढ़ती आबादी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में जीन एडिटिंग और डीएनए तकनीक खेती की दिशा बदल सकती है. हालांकि कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि ऐसी तकनीकों पर लंबे समय तक रिसर्च और सुरक्षा परीक्षण जरूरी हैं, ताकि इनका असर इंसानों और पर्यावरण पर सुरक्षित रहे.

क्या बदल जाएगी हमारी थाली?

अगर ये प्रयोग सफल होते हैं, तो भविष्य में बाजार में ऐसे फल और सब्जियां दिखाई दे सकती हैं, जिनका स्वाद, रंग और पोषण पारंपरिक फसलों से अलग होगा. इससे किसानों की कमाई बढ़ सकती है और उपभोक्ताओं को नए विकल्प मिल सकते हैं.

लेकिन इसके साथ एक बड़ा सवाल भी जुड़ा है-क्या लोग प्राकृतिक स्वाद छोड़कर लैब आधारित फसलों को आसानी से अपनाएंगे? फिलहाल दुनिया इसी बहस को ध्यान से देख रही है.

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