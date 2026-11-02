मंगल ग्रह की हवा से बनेगा रॉकेट का ईंधन! चीन के वैज्ञानिकों ने खोजी नई टेक्नोलॉजी, जानें कैसे पानी आएगा काम

चीन के वैज्ञानिकों का फोकस मंगल ग्रह के वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल नाम का लिक्विड फ्यूल बनाने पर है. जानें भविष्य में स्पेस मिशन में कैसे काम आएगी यह खास टेक्नोलॉजी...

China Mars Rocket Fuel Technology: भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन 17 जुलाई 2026 को चली थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी. इस ट्रेन को चलाने के लिए पेट्रोल-डीजल की जरूरत नहीं पड़ती बल्कि यह हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पर काम करती है.

दुनिया में जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे देश भी हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पानी से मिलने वाली हाइड्रोजन की मदद से जब ट्रेन दौड़ सकती है तो क्या इससे अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले रॉकेट का फ्यूल नहीं बनाया जा सकता? क्या भविष्य में मंगल ग्रह पर उतरने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को रॉकेट का फ्यूल पृथ्वी से लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्या मंगल की हवा से ही वहां ईंधन तैयार किया जा सकेगा. दुनिया के कई देश इन सवालों का जवाब तलाशने में जुटे हैं.

हाइड्रोजन ट्रेन से अलग है चीन के वैज्ञानिकों का एक्सपेरिमेंट

अमेरिका की स्पेस एजेंसी NASA और अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क की प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेसएक्स लंबे समय से मंगल ग्रह पर इंसानी मिशन भेजने की तैयारी कर रहे हैं. भारत का ISRO भी मंगल ग्रह तक पहुंचने की अपनी क्षमता दिखा चुका है. लेकिन अब चीन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम किया है, जिसने स्पेस साइंस में नई उम्मीद जगा दी है.

चीन के वैज्ञानिकों का यह प्रयोग हाइड्रोजन ट्रेन से बिल्कुल अलग है. उनका फोकस मंगल ग्रह के वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल नाम का लिक्विड फ्यूल बनाने पर है. इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन की भी जरूरत होगी जिसे मंगल ग्रह पर मौजूद बर्फ से पानी निकालकर तैयार किया जा सकता है. साइंटिस्ट उम्मीद जता रहे हैं कि भविष्य में मंगल की हवा और वहां मौजूद पानी का इस्तेमाल करके रॉकेट का ईंधन बनाया जा सकेगा.

मंगल ग्रह पर चीन ने क्या खोजा है?

मंगल ग्रह को लेकर दुनिया की दिलचस्पी कोई नई बात नहीं है. पिछले कई दशकों से वैज्ञानिक इस लाल ग्रह पर जीवन की संभावनाएं, पानी की मौजूदगी और उसके वातावरण को समझने की कोशिश कर रहे हैं. NASA अब तक मंगल ग्रह पर कई सफल लैंडिंग मिशन भेज चुका है. चीन ने भी 2021 में अपने तियानवेन-1 मिशन के जरिए मंगल ग्रह पर लैंडिंग की थी. इस मिशन के साथ उसका झुरोंग रोवर मंगल की सतह पर पहुंचा था.

एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स भी मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने की योजना पर काम कर रही है. लेकिन मंगल पर इंसानों को भेजना जितना मुश्किल है, उससे भी बड़ी चुनौती वहां लंबे समय तक रहना और जरूरी संसाधनों की व्यवस्था करना है. अगर पृथ्वी से कोई रॉकेट मंगल ग्रह तक जाता है तो उसे अपने साथ काफी मात्रा में ईंधन और जरूरी सामान लेकर जाना पड़ता है. इससे रॉकेट का वजन बढ़ता है और मिशन की लागत भी बढ़ जाती है. लेकिन अगर मंगल पर ही ईंधन बनाने की व्यवस्था हो जाए तो स्पेस मिशन के लिए यह एक बड़ी राहत होगी.

अब चीन के वैज्ञानिकों ने एक खास कैटालिस्ट विकसित किया है. यह कैटालिस्ट मंगल ग्रह के वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ केमिकल रिएक्शन कराने में मदद करता है. इस प्रक्रिया से मेथनॉल तैयार किया जा सकता है.

मेथनॉल एक तरह का लिक्विड फ्यूल है जिसे स्टोर करना गैस वाले ईंधन के मुकाबले आसान होता है. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन के हेफेई की डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन लैबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने इस टेक्निक पर काम किया है. इस रिसर्च से जुड़े वैज्ञानिक झांग झे और उनके सहयोगियों ने जर्नल ऑफ डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन में छपे रिसर्च पेपर में मंगल ग्रह के वातावरण से मेथनॉल बनाने की पॉलिबिलटी के बारे में बताया है.

कैसे काम करेगी मंगल की हवा से ईंधन बनाने वाली तकनीक?

चीनी वैज्ञानिकों की पूरी टेक्नोलॉजी को समझने से पहले मंगल ग्रह के वातावरण को जानना जरूरी है. पृथ्वी के उलट मंगल के वातावरण में 95 फीसदी से ज्यादा हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड का है. यही गैस चीन के वैज्ञानिकों के लिए ईंधन बनाने का कच्चा माल बन सकती है. वैज्ञानिकों ने जो कैटालिस्ट तैयार किया है, उसमें तांबे और सोडियम जैसे एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है. इसका खास स्ट्रक्चर केमिकल रिएक्शन को बेहतर बनाने में मदद करता है.

अब सवाल है कि जब मंगल की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है तो हाइड्रोजन कहां से आएगी. इसके लिए वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर मौजूद बर्फ का इस्तेमाल करने की संभावना देख रहे हैं. मंगल के ध्रुवीय इलाकों और जमीन के नीचे पानी बर्फ के रूप में मौजूद है. इस बर्फ को गर्म करके पानी निकाला जा सकता है. इसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग किया जा सकता है. इसके बाद हाइड्रोजन को मंगल की हवा से हासिल किए गए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाया जाएगा. कैटालिस्ट की मदद से दोनों के बीच केमिकल रिएक्शन कराया जाएगा और इससे मेथनॉल तैयार हो सकेगा.

मंगल पर मेथनॉल ही क्यों बनाना चाहते हैं चीनी वैज्ञानिक?

चीन के वैज्ञानिकों ने ईंधन बनाने के लिए मेथनॉल को ही क्यों चुना. दरअसल इसके पीछे एक बड़ी वजह इसकी स्टोरेज और इस्तेमाल की सुविधा है. नासा और स्पेसएक्स पहले से ही मंगल ग्रह के वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से मीथेन बनाने की संभावनाओं पर काम कर चुके हैं. मीथेन का इस्तेमाल रॉकेट फ्यूल के तौर पर किया जा सकता है. लेकिन इसे लिक्विड स्टेट में रखने के लिए बेहद कम तापमान की जरूरत होती है. इसके लिए खास तरह के स्टोरेज सिस्टम और लगातार तापमान को नियंत्रित करने वाले इंतजाम करने पड़ते हैं.

मेथनॉल नॉर्मल टेम्परेचर पर भी लिक्विड स्टेट में ही रहता है इसलिए इसे स्टोर करना और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ज्यादा आसान हो जाता है. इसके अलावा मेथनॉल का इस्तेमाल सिर्फ ईंधन के तौर पर ही नहीं, बल्कि बिजली बनाने, गर्मी पैदा करने और कई तरह के केमिकल तैयार करने में भी किया जा सकता है.

चीन के वैज्ञानिक झांग झे और उनकी टीम के मुताबिक, मंगल ग्रह पर तैयार होने वाले मेथनॉल का इस्तेमाल रोवर यानी खोजी वाहनों को ऊर्जा देने में भी किया जा सकता है. इससे मंगल की सतह पर काम करने वाले उपकरणों को लंबे समय तक चलाने में मदद मिल सकती है. इसके अलावा मेथनॉल का इस्तेमाल एंटीफ्रीज और निर्माण से जुड़े कुछ जरूरी मैटेरियल बनाने में भी हो सकता है.

NASA भी मंगल की हवा से बना चुका है ऑक्सीजन

मंगल ग्रह की हवा से जरूरी चीजें बनाने का एक्सपेरिमेंट सिर्फ चीन ही नहीं कर रहा है. NASA भी इस दिशा में काफी पहले कदम बढ़ा चुका है. अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने परसिवरेंस रोवर के साथ MOXIE (मार्स ऑक्सीजन इन-सिटु रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट) नाम का एक खास उपकरण मंगल ग्रह पर भेजा था. इसे खास तौर पर मंगल ग्रह के वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने के लिए तैयार किया गया था. फरवरी 2021 में परसिवरेंस रोवर के मंगल पर उतरने के बाद इस उपकरण ने ऑक्सीजन बनाने का कई बार सफल प्रदर्शन किया.

नासा के मुताबिक, साल 2021 से 2023 के बीच MOXIE ने कुल 122 ग्राम ऑक्सीजन बनाई. यह एक्सपेरिमेंट इसलिए अहम था क्योंकि भविष्य में मंगल पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को सांस लेने और रॉकेट के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होगी. लेकिन चीन के वैज्ञानिकों का रिसर्च अलग है. उनका फोकस मंगल की कार्बन डाइऑक्साइड और वहां से हासिल की जा सकने वाली हाइड्रोजन की मदद से मेथनॉल तैयार करना है. एक तरफ NASA ने मंगल पर ऑक्सीजन बनाने की टेक्नोलॉजी विकसित की है तो दूसरी तरफ चीन के वैज्ञानिक वहां लिक्विड फ्यूल बनाने की संभावनाओं पर काम कर रहे हैं.

