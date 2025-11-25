अरुणाचल को बताया अपना इलाका ...भारतीय महिला के हैरेसमेंट के आरोप पर चीन के दावे से नाराज भारत, कहा ऐसा...

पेमा वांगजोम थोंगडोक ने दावा किया कि उनका पासपोर्ट 'इनवैलिड' घोषित कर दिया गया था क्योंकि उसमें अरुणाचल प्रदेश को उनका जन्मस्थान बताया गया था.भारत ने एक कड़ा विरोध दर्ज कराया, जिसमें कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश बिना किसी शक के भारतीय इलाका है.

चीन ने मंगलवार को इन आरोपों को खारिज कर दिया कि अरुणाचल प्रदेश की एक भारतीय महिला को शंघाई एयरपोर्ट पर लेओवर के दौरान परेशान किया गया, जबकि उसके विदेश मंत्रालय ने इस घटना का इस्तेमाल राज्य पर बीजिंग के दावे को फिर से साबित करने के लिए किया, जिसे वह ज़ंगनान कहता है. 21 नवंबर को लंदन से जापान जा रही UK में रहने वाली भारतीय नागरिक पेमा वांगजोम थोंगडोक ने कहा कि उनका तीन घंटे का रास्ता 18 घंटे की मुश्किल में बदल गया, जब चीनी इमिग्रेशन अधिकारियों ने उनके पासपोर्ट को सिर्फ इसलिए 'इनवैलिड' घोषित कर दिया क्योंकि उसमें अरुणाचल प्रदेश उनका जन्मस्थान लिखा था.

इस घटना पर सवालों के जवाब में, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने किसी भी तरह की परेशानी से इनकार किया और कहा कि थोंगडोक को 'कोई ज़रूरी कदम, हिरासत या परेशानी नहीं दी गई.' माओ ने आगे कहा कि बॉर्डर अधिकारियों ने 'कानूनों और नियमों के अनुसार' काम किया और एयरलाइन ने आराम करने की जगह, खाना और पानी दिया था.

माओ ने चीन के इलाके पर दावे को भी दोहराया और कहा, 'ज़ंगनान चीन का इलाका है। चीन ने कभी भी भारत द्वारा गैर-कानूनी तरीके से बनाए गए तथाकथित अरुणाचल प्रदेश को नहीं माना.'

लेकिन, भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. सरकारी सूत्रों ने कहा है कि, 'भारत ने बीजिंग के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया है, जब अरुणाचल प्रदेश की एक महिला को शंघाई पुडोंग एयरपोर्ट पर ट्रांज़िट हॉल्ट के दौरान हिरासत में लिया गया और बताया गया कि उसका भारतीय पासपोर्ट

'इनवैलिड' है.

अधिकारियों ने चीन को बताया कि यात्री को 'बेतुके आधार' पर हिरासत में लिया गया था, और दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न हिस्सा है और इसके निवासियों को भारतीय पासपोर्ट रखने और उस पर यात्रा करने का पूरा अधिकार है.'

'भारत ने यह भी कहा कि चीनी अधिकारियों के कामों ने शिकागो और मॉन्ट्रियल कन्वेंशन समेत इंटरनेशनल सिविल एविएशन नियमों का उल्लंघन किया है.' उन्होंने आगे कहा कि इस तरह का व्यवहार आपसी रिश्तों को स्थिर करने की बड़ी कोशिशों में 'बेवजह की रुकावटें डालता है'.

भारतीय अधिकारियों ने कहा कि नई दिल्ली ने घटना वाले दिन, चीनी राजधानी और दिल्ली में एम्बेसी, दोनों जगहों पर बीजिंग के सामने कड़ा विरोध जताया था. शंघाई में भारतीय कॉन्सुलेट ने भी इस मामले को लोकल लेवल पर उठाया और फंसे हुए यात्री को 'पूरी मदद' दी.

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि वह इस घटना से 'बहुत हैरान' हैं, उन्होंने इसे 'इंटरनेशनल नियमों का उल्लंघन और भारतीय नागरिकों की इज्ज़त का अपमान' बताया.

थोंगडोक ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में कहा कि चीनी अधिकारियों ने उन्हें घंटों तक रोके रखा, उसके बाद वह UK में रहने वाली एक दोस्त के ज़रिए इंडियन कॉन्सुलेट पहुंचीं, जिसके बाद अधिकारियों ने उन्हें शंघाई से देर रात की फ़्लाइट में चढ़ने में मदद की.