2-3 मिनट में हड्डी फिक्स! चीन ने बनाया दुनिया का पहला 'बोन ग्लू', अब नहीं पड़ेगी इम्प्लांट की जरूरत

चीन ने दुनिया का पहला बोन ग्लू बनाया है, जिसका दावा है कि इससे 2-3 मिनट में ही टूटी हुई हड्डियों को जोड़ा जा सकता है. सीपों से प्रेरित यह बायोडिग्रेडेबल सामग्री है, जो कि 6 महीने में ही घुल जाती है. यह सर्जरी को आसान बनाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है और इससे धातु इम्प्लांट की जरूरत भी खत्म हो जाएगी.
Bone Glue: चीन के वैज्ञानिकों ने एक दुनिया भर के मरीजों के लिए एक क्रांतिकारी खोज की है, जिसका नाम है- बोन ग्लू. इसके नाम से ही आपको इसकी प्रवृति का पता चल जाएगा. दरअसल, यह टूटी हुई हड्डियों को चिपका कर उन्हें जोड़ने का काम करता है. दावा यह भी है कि इससे मात्र 2-3 मिनट में ही हड्डियां आपस में चिपक जाती हैं। इसके अलावा, बोन ग्लू की खास बात यह है कि यह बायोडिग्रेडेबल है, जो 6 महीने में शरीर में घुल जाएंगी. इससे मेटल इम्प्लांट की जरूरत नहीं पड़ेगी और सर्जरी भी काफी आसान हो जाएगा. तो चलिए हम आपको इस बोन ग्लू के बारे में आगे विस्तार से बताते हैं.
चीन की साइंटिस्ट ने बोन 02 नामक बायोमटेरियल विकसित किया है, जो कि हड्डियों को चिपकाने का काम करता है. यह सामग्री सीपों से प्रेरित होकर बनाया गया है, जो समुद्र की लहरों में भी मजबूती से चिपके रहते हैं. यह ग्लू 200 किलो से ज्यादा की चिपकने की ताकत रखता है. ऐसा दावा किया जा रहा है कि सर्जरी के दौरान इसे लगाने से टूटी हुई हड्डियां 2 से 3 मिनट में ही जुड़ जाएंगी. पहले धातु की हड्डियों को इम्प्लांट किया जाता था और इसे हटाने के लिए भी फिर बाद में सर्जरी की जरूरत पड़ती थी. पर, बोन ग्लू 6 महीने में ही हड्डियों को ठीक होने के बाद शरीर में घुल जाता है. इसके लिए दोबारा सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है.
हड्डी जोड़ने के पारंपरिक तरीके महंगे और दर्दनाक होते हैं. धातु इम्प्लांट लगाने से तो संक्रमण का खतरा या दूसरी सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है. पर, बोन ग्लू इस समस्या का सबसे आसान सामाधान है. यह पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल है और शरीर में घुल जाता है. बोन ग्लू, हड्डियों के टूटने और ऑर्थोपेडिक सर्जरी में क्रांति लाएगा और पारंपरिक इम्प्लांट से बचाएगा. साथ ही, इससे सर्जरी का समय भी कम होगा. जानकारी के लिए आपको बता दें कि चीन के वेंजोउ में डॉ. लिन की टीम ने इसे विकसित किया है. अब तक यह 150 से अधिक मरीजों पर टेस्ट किया जा चुका है और सभी सुरक्षित हैं. चीन ने इस पर चीनी और अंतरराष्ट्रीय पेटेंट के लिए आवेदन किया है.
