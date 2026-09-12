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हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

BRICS Summit Day 1 Full Schedule: पीएम मोदी-शी जिनपिंग की द्विपक्षीय बैठक से डिनर तक, जानें आज का पूरा पावर-पैक शेड्यूल

BRICS Summit Day 1 Full Schedule: नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स समिट के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम बेहद व्यस्त है. पीएम मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग संग द्विपक्षीय बैठक से लेकर भव्य रात्रिभोज तक, जानिए आज का पूरा पावर-पैक शेड्यूल.

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Pragya Bharti

Updated : Sep 12, 2026, 08:08 AM IST

BRICS Summit Day 1 Full Schedule: पीएम मोदी-शी जिनपिंग की द्विपक्षीय बैठक से डिनर तक, जानें आज का पूरा पावर-पैक शेड्यूल

Image credit: AI

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ब्रिक्स समिट के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी.
भारत मंडपम में विदेशी मेहमानों के लिए भव्य रात्रिभोज आयोजित होगा.
सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था के तहत मुख्यमंत्री बस से जाएंगे.
समिट में ग्यारह सदस्य देश और दस पार्टनर देश शामिल हैं.

BRICS Summit Day 1 Full Schedule: राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली इस समय वैश्विक कूटनीति का सबसे बड़ा केंद्र बनी हुई है, जहां 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (BRICS Summit 2026) का भव्य आगाज हो चुका है. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन सहित दुनिया भर के दिग्गज नेता पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं, और आज चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भी भारत आगमन हो रहा है. ऐसे में आज यानी शिखर सम्मेलन के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शेड्यूल बेहद व्यस्त और महत्वपूर्ण रहने वाला है. कूटनीतिक बैठकों से लेकर सांस्कृतिक प्रदर्शनियों और भव्य रात्रिभोज तक, आइए जानते हैं आज के इस पावर-पैक दिन की पूरी रूपरेखा.

दिन की शुरुआत: हाई-लेवल द्विपक्षीय बैठकें

आज सुबह से ही प्रधानमंत्री मोदी ताबड़तोड़ कूटनीतिक मुलाकातों की शुरुआत करेंगे. तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार, आज का मिनट-दर-मिनट एजेंडा इस प्रकार है-
सुबह 10:00 बजे: प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद हाउस में इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे.
सुबह 10:30 बजे: इसके बाद मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ अहम चर्चा होगी.
सुबह 11:00 बजे: अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ प्रधानमंत्री की उच्चस्तरीय वार्ता तय है.
सुबह 11:30 बजे: पीएम मोदी वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुंग से मुलाकात करेंगे.
समानांतर बैठक: इसके अलावा, राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ आधिकारिक बैठक भी निर्धारित की गई है.

दोपहर के सत्र और मुख्य ब्रिक्स कार्यक्रम

दिन चढ़ने के साथ ही समिट की मुख्य गतिविधियां भारत मंडपम में शुरू होंगी-
दोपहर 2:35 बजे: ब्रिक्स सदस्य देशों की एक बंद कमरे की विशेष बैठक शुरू होगी.
शाम 4:25 बजे: सभी वैश्विक नेता 'भारत इनोवेट्स' प्रदर्शनी का अवलोकन करने पहुंचेंगे.
शाम 5:05 बजे: सभी राष्ट्राध्यक्षों की आधिकारिक 'फैमिली फोटोग्राफ' होगी और इसके बाद पर्यावरण संदेश देते हुए एक साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न होगा.

शी जिनपिंग के साथ बहुप्रतीक्षित द्विपक्षीय मुलाकात

आज के पूरे दिन में सबसे अधिक राजनीतिक और कूटनीतिक हलचल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की बैठक को लेकर है. शाम 5:45 बजे भारत मंडपम में दोनों शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली यह आमने-सामने की चर्चा भारत-चीन के द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय स्थिरता के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी रहेंगी.

भव्य गाला डिनर और मुख्यमंत्रियों की विशेष यात्रा

दिन के कार्यक्रमों के समापन पर, शाम 7:30 बजे भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स में शामिल सभी विदेशी मेहमानों के सम्मान में एक भव्य 'गाला डिनर' (रात्रिभोज) की मेजबानी करेंगे. इस ऐतिहासिक रात्रिभोज में केंद्रीय मंत्रियों के साथ-साथ देश के 14 से 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है.
सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए सभी मुख्यमंत्रियों को एक खास निर्देश दिया गया है. वे व्यक्तिगत गाड़ियों के बजाय शाम 5:00 से 5:30 बजे के बीच संसद भवन पहुंचेंगे, जहाँ से शाम करीब 6:00 बजे एक विशेष बस के जरिए सभी मुख्यमंत्री एक साथ भारत मंडपम के लिए रवाना होंगे.

कौन-कौन से वैश्विक दिग्गज ले रहे हैं हिस्सा?

इस महासम्मेलन के मुख्य मंच पर इस बार 11 सदस्य देश और 10 पार्टनर देशों के प्रतिनिधि मौजूद हैं. भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी, इथियोपिया के पीएम अबी अहमद, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, साथ ही यूएई और सऊदी अरब के शीर्ष प्रतिनिधिमंडल शिरकत कर रहे हैं. ब्राजील के राष्ट्रपति लूला इस समिट में व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हो पा रहे हैं, जिनकी जगह विदेश मंत्री मौरो विएरा ब्राजीलियाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संभाल रहे हैं.

 

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