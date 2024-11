Bangladesh Hindu Crisis: बांग्लादेश में हालात खराब होते जा रहे हैं. बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मुहम्मद यूनुस की सरकार की शह पर इस्लामी कट्टरपंथी अब खुलेआम हिंदुओं के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं. हिंदुओं को सड़कों पर नाम पूछ-पूछकर पीटा जा रहा है. उधर, इस्कॉन बांग्लादेश (Iskcon Bangladesh) के हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास प्रभु पर राजद्रोह केस के बाद अब उनकी जमानत भी खारिज कर दी गई है. इसके चलते भारत में भी बांग्लादेश के खिलाफ माहौल लगातार गर्मा रहा है. ऐसे में इस्कॉन बांग्लादेश ने मुहम्मद यूनुस की सरकार से हिंदुओं को शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की है. इस्कॉन बांग्लादेश के महासचिव चारुचंद्र दास ने बुधवार को कहा,'बांग्लादेश हमारा पैतृक घर है. हमारा जन्मस्थान है. हम सनातनियों पर बांग्लादेश के कई इलाकों में हुई हिंसा और हमलों की निंदा करते हैं. चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी की निंदा करते हैं. हम इस पर गंभीर चिंता जता रहे हैं और यूनुस सरकार से अपील करते हैं कि सनातनी समुदाय के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बढ़ावा देने की अपील करते हैं. हम यूनुस सरकार से सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने और हर नागरिक को अपने विश्वास के हिसाब से धर्म का स्वतंत्रता पूर्वक पालन करने की अनुमति देने का आग्रह करते हैं.'

1- मंदिर तोड़े जा रहे और दुकानें लूटी जा रहीं

बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिरों और दुकानों पर लगातार हमला हो रहा है. हजारीलेन का शिव मंदिर तोड़ दिया गया है, जबकि चट्टग्राम में मनसा माता मंदिर में भी तोड़फोड़ की गई है. मनहर में हिंदुओं की दुकानों को लूटा गया है. लोकनाथ मंदिर, मनसा माता मंदिर और काली माता मंदिर को काफी नुकसान पहुंचाया गया है.

2- सड़कों पर पीटे जा रहे हैं हिंदू, देखें वीडियो

बांग्लादेश में हिंदू सड़कों पर पीटे जा रहे हैं. इस्कॉन कोलकाता उपाध्यक्ष और प्रवक्ता राधारमण दास ने बुधवार को एक वीडियो शेयर किया है. एक्स (पहले ट्विटर) पर शेयर किए वीडियो में लोग हंगामा और पथराव करते नजर आ रहे हैं. वीडियो के साथ कैप्शन में उन्होंने बांग्लादेश में 24 घंटे हिंदुओं और हिंदू पूजा स्थलों पर हमले होने की बात लिखी है. इससे पहले मंगलवार देर रात भी उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था, जिसे उन्होंने चटगांव का बताया था और वीडियो में मौजूद इस्लामी भीड़ के हिंदू बस्तियों पर हमले करने के लिए नारे लगाते हुए जाने का दावा किया था. राधा रमण दास ने दावा किया है कि बांग्लादेश में हालात बेहद गंभीर हैं. 3 करोड़ हिंदू डरे हुए हैं. उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के हमले में करीब 250 हिंदू घायल हुए हैं और कुछ लोगों की मौत हुई है, जिनका शव नहीं मिल रहा है.

24x7 attack on Hindus & Hindu places of worship in #Bangladesh . When will it all STOP? @TulsiGabbard @realDonaldTrump @narendramodi pic.twitter.com/8fSsx2N1Ny

3- कोलकाता में BJP नेताओं ने घेरा बांग्लादेश डिप्टी हाई कमीशन

कोलकाता में भाजपा नेताओं ने बुधवार को बांग्लादेश डिप्टी हाई कमीशन पर प्रदर्शन किया है. भाजपा विधायक दल के नेता व पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में 8 भाजपा विधायकों ने बांग्लादेशी डिप्टी हाई कमिश्नर से हिंदुओं पर अत्याचारों के खिलाफ विरोध जताया. उन्होंने गुरुवार को अलग-अलग हिंदू संगठनों के नेतृत्व में बांग्लादेशी डिप्टी हाई कमीशन तक पैदल मार्च का भी ऐलान किया है. साथ ही सोमवार को भारतीय हिंदुओं द्वारा पेट्रापोल बॉर्डर ब्लॉक करने का भी ऐलान किया है. सुवेंदु अधिकारी ने मोदी सरकार से भी बांग्लादेशियों को भारत का वीजा देना और उसके साथ इंपोर्ट-एक्सपोर्ट बंद करने की अपील की है.

4- पवन कल्याण ने भी कहा- बांग्लादेश के हालात देखना दर्दनाक

आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और साउथ फिल्मों के एक्टर पवन कल्याण ने भी बांग्लादेश के हालात पर चिंता जताई है. उन्होंने इस्कॉन बांग्लादेश के संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी पर कहा,'वहां जो हो रहा है, उसे देखना बहुत दर्दनाक है. अगर फिलिस्तीन में कुछ भी होता है, तो पूरा इकोसिस्टम उसके लिए चिल्लाता है, लेकिन जब बांग्लादेश में ऐसा होता है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है.' उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से मामले में हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा, 'बांग्लादेश के निर्माण में भारतीय सेना का खून बहा, हमारे संसाधन खर्च हुए, हमारे सेना के जवानों की जान गई. जिस तरह से हमारे हिंदू भाइयों और बहनों को निशाना बनाया जा रहा है, उससे हम बहुत परेशान हैं.'

5- कोलकाता में मंगलवार देर रात निकाली गई विरोध रैली

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के विरोध में भाजपा ने मंगलवार देर रात कोलकाता में रैली निकाली. भाजपा के करीब 200 कार्यकर्ताओं ने कोलकाता के बेहाला इलाके में हाथों में मशाल लेकर रैली निकाली और चिन्मय कृष्ण दास प्रभु की रिहाई की मांग की. सुवेंदु अधिकारी ने महज एक नोटिस पर कोलकाता के बीच में सनातनियों द्वारा एकत्र होकर रैली निकालने को लेकर तारीफ की. उन्होंने एक्स पर कहा,'मैंने पश्चिम बंगाल के सभी सनातनियों से आदरणीय हिंदू भिक्षु श्री चिन्मय कृष्ण दास की अवैध हिरासत के खिलाफ विरोध करने का आग्रह किया है, जो अब बांग्लादेश के हिंदू समुदाय की आवाज बन गए हैं.'

In a few hours notice, Sanatanis in massive numbers gathered at the heart of Kolkata to raise voice against the regular pre-planned & concerted attacks on the Hindu Community of Bangladesh at Chattogram and other places by the radical interim regime.

I have urged all the… pic.twitter.com/ig2fUGT8mU