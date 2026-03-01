36 साल का ईरान पर हुकूमत और अरबों की संपत्ति, जानें कितनी बड़ी है अयातुल्लाह अली खामेनेई की आर्थिक सल्तनत?

Ayatollah ali Khamenei Net Worth: ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद उनकी 'गुप्त' संपत्ति चर्चा में है. 36 साल राज करने वाले खामेनेई सादगी के पीछे 95 अरब डॉलर का साम्राज्य नियंत्रित करते थे.

Ayatollah ali Khamenei Net Worth: अमेरिका और इजरायल द्वारा किए गए हालिया हमले में ईरान के सबसे ताकतवर नेता और सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई है. 36 वर्षों तक ईरान पर एकछत्र राज करने वाले खामेनेई की मौत के साथ ही उनके उस वित्तीय साम्राज्य की चर्चा तेज हो गई है, जिसे 'ईरान का सबसे बड़ा रहस्य' माना जाता था.

धार्मिक सादगी बनाम अरबों की दौलत

खामेनेई ने दुनिया के सामने हमेशा खुद को एक साधारण धार्मिक नेता के रूप में पेश किया. वे तेहरान के एक मामूली घर में रहते थे और उनके समर्थक दावा करते थे कि उनके पास निजी संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं है. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय जांच रिपोर्टों की कहानी कुछ और ही बयां करती है. विश्लेषकों का मानना है कि उनकी यह सादगी एक 'रणनीतिक' कदम था, जबकि पर्दे के पीछे वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की श्रेणी में आते थे.

'सेताद': खामेनेई की असली ताकत

साल 2013 में समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक खोजी रिपोर्ट ने दुनिया को चौंका दिया था. इस रिपोर्ट के मुताबिक, खामेनेई 95 बिलियन डॉलर (लगभग 8.55 लाख करोड़ रुपये) के एक विशाल व्यापारिक साम्राज्य को नियंत्रित करते थे. उनकी इस दौलत का मुख्य जरिया 'सेताद' (Setad Ejraiye Emam) नामक संगठन रहा है.

संपत्ति का स्रोत: यह साम्राज्य 1979 की क्रांति के बाद जब्त की गई संपत्तियों से बना है.

व्यापारिक विस्तार: इसमें रियल एस्टेट, तेल उद्योग, कॉर्पोरेट शेयर और वित्तीय निवेश शामिल हैं.

कोई जवाबदेही नहीं: सबसे खास बात यह है कि यह संगठन न तो ईरान की संसद को जवाबदेह है और न ही किसी सार्वजनिक एजेंसी को. यह सीधे तौर पर केवल सुप्रीम लीडर के नियंत्रण में था.

सत्ता और नियंत्रण का खेल

अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों का कहना है कि भले ही खामेनेई व्यक्तिगत रूप से विलासिता का जीवन नहीं जीते थे, लेकिन वे उस पूरे तंत्र के मालिक थे जो ईरान की अर्थव्यवस्था की नब्ज को नियंत्रित करता है. जहां पश्चिमी देश उन्हें एक धनी तानाशाह के रूप में देखते थे, वहीं ईरान की सरकार इन दावों को हमेशा 'पश्चिमी दुष्प्रचार' कहकर नकारती रही है.

खामेनेई की मौत के बाद अब यह सवाल बड़ा हो गया है कि उनके इस विशाल और गुप्त वित्तीय साम्राज्य का अगला वारिस कौन होगा और ईरान की चरमराई अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा.

