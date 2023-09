'तुम थोड़ा चुप रहो' PM मोदी से जुड़े किस सवाल पर पत्रकार के ऊपर ऐसे भड़के ऑस्ट्रेलियाई पीएम

डीएनए हिंदी: Australia News- कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के अपनी संसद में भारत सरकार पर हत्या कराने जैसा जघन्य आरोप लगाने के बाद पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है. कनाडा के पीएम ने यह आरोप खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर लगाया है. इस आरोप के बाद उन देशों को ज्यादा असहजता का सामना करना पड़ रहा है, जो भारत और कनाडा, दोनों से करीबी संबंध रखते हैं. ऐसी ही असहजता ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के व्यवहार में भी दिखाई दी, जब एक पत्रकार ने कनाडा विवाद को लेकर उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा एक सवाल पूछ लिया. ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने न केवल उस पत्रकार को झिड़क दिया बल्कि उसे चुप भी रहने के लिए कहा.

पत्रकार ने पूछा- क्या पीएम मोदी को बॉस कहने पर अफसोस है

दरअसल ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बानीज मंगलवार शाम को मेलबर्न में मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे. इसी दौरान एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि कनाडा ने भारत सरकार पर हत्या में शामिल होने के आरोप लगाए हैं. क्या जी20 सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी से मुलाकात में उन्होंने भी यह बात व्यक्तिगत तौर पर पूछी थी. क्या उन्हें अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'द बॉस' करने पर अफसोस हो रहा है? इस सवाल से अल्बानीज थोड़ा असहज दिखाई दिए. उन्होंने तकरीबन भड़कने वाले अंदाज में पत्रकार से कहा कि आप थोड़ा चुप रहिए. क्या सच में आप ऐसा पूछ रहे हैं. आपको थोड़ा चिल करने की जरूरत है.

इसके बाद दिया पत्रकार के सवाल का जवाब

हालांकि इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने पत्रकार के सवाल का जवाब दिया. उन्होंने बताया कि मोदी को बॉस कहकर क्यों पुकारा था. उन्होंने कहा, ऑस्ट्रेलिया के जिस स्टेडियम में पीएम मोदी मौजूद थे, वहां मैं एक बार मशहूर सिंगर ब्रूस स्प्रिंगटीन के साथ मौजूद था. भारतीय प्रवासियों ने बेहद उत्साह में पीएम मोदी का स्वागत किया था. यह उत्साह देखकर मैंने बिल्कुल सही बात कही थी. बस इतना ही मामला है. मैंने पीएम मोदी का ऑस्ट्रेलिया में वैसे ही स्वागत किया था, जैसा यहां आने वाले बाकी मेहमानों का करता हूं.

Anthony Albanese has told a reporter to “chill out” after he was asked about @dfat expressing concerns over killing of Khalistani Harjit Singh Nijjar.



Australian and Canadian authorities share intelligence via the Five Eyes agreement, though the Australian government declined to… https://t.co/5BZcJG9QVS pic.twitter.com/ge3j5ZPUeO