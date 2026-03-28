दुनिया
पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध तनाव के बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. एक मुस्लिम देश ने महज़ दो हफ्तों के भीतर करीब 60 टन सोना, जिसकी कीमत लगभग 8 अरब डॉलर बताई जा रही है, बाजार में बेच दिया या उसके बदले विदेशी मुद्रा हासिल की. सवाल ये है कि आखिर इस बड़े कदम के पीछे इस देश की असली रणनीति क्या है?
युद्ध और आर्थिक दबाव के बीच इस मुस्लिम देश ने ऐसा कदम उठाया है, जिससे वैश्विक बाजार में हलचल मच गई है. वैसै भी हाल के सप्ताहों में पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने वैश्विक बाजारों में अस्थिरता बढ़ा दी है. इसी दौरान एक मुस्लिम देश के केंद्रीय बैंक ने अपने स्वर्ण भंडार से बड़ी मात्रा में सोना बाजार में उतार दिया. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक केवल दो सप्ताह में लगभग 60 टन सोने की बिक्री और अदला-बदली की गई, जिसकी कुल कीमत 8 अरब डॉलर से अधिक आंकी जा रही है.
केंद्रीय बैंक के ताज़ा डेटा बताते हैं कि 13 मार्च वाले सप्ताह में सोने के भंडार में 6 टन और 20 मार्च वाले सप्ताह में 52.4 टन की कमी दर्ज की गई. इससे संकेत मिलता है कि यह फैसला अचानक नहीं बल्कि आर्थिक दबाव के बीच रणनीतिक तरीके से लिया गया.
आखिर वह मुस्लिम देश कौन है?
ये मुस्लिम देश तुर्की है. पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच तुर्की ने अपने स्वर्ण भंडार को लेकर बड़ा वित्तीय कदम उठाया है. हालिया आंकड़ों के अनुसार, तुर्की के केंद्रीय बैंक ने दो सप्ताह के भीतर लगभग 60 टन सोने की बिक्री या स्वैप डील की, जिसकी कुल कीमत करीब 8 अरब डॉलर बताई जा रही है. इस फैसले ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों और मुद्रा नीति पर नई बहस छेड़ दी है.
दो हफ्तों में घटा तुर्की का स्वर्ण भंडार
केंद्रीय बैंक के हालिया आंकड़ों से संकेत मिलता है कि मार्च के दो लगातार हफ्तों में तुर्की के स्वर्ण भंडार में तेज गिरावट दर्ज की गई. 13 मार्च वाले सप्ताह में भंडार लगभग 6 टन कम हुआ, जबकि 20 मार्च वाले सप्ताह में यह गिरावट बढ़कर करीब 52.4 टन तक पहुंच गई.
कुल मिलाकर दो सप्ताह के दौरान लगभग 60 टन सोने की बिक्री या अदला-बदली हुई, जिसकी अनुमानित कीमत 8 अरब डॉलर से अधिक है. यह बदलाव ऐसे समय में सामने आया है जब क्षेत्रीय भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक दबाव वैश्विक वित्तीय बाजारों को प्रभावित कर रहे हैं.
सीधी बिक्री से ज्यादा स्वैप डील का सहारा
अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टों के अनुसार, तुर्की ने इस सोने का एक हिस्सा सीधे बाजार में बेच दिया, लेकिन अधिकतर भंडार का उपयोग स्वैप समझौतों के जरिए किया गया. इन स्वैप डील्स के माध्यम से देश ने विदेशी मुद्रा या अपनी स्थानीय मुद्रा लीरा हासिल करने की कोशिश की.
इस रणनीति का उद्देश्य अल्पकालिक तरलता बनाए रखना और विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करना माना जा रहा है. हालांकि, इस पूरे मामले पर तुर्की के केंद्रीय बैंक के अधिकारियों ने औपचारिक टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है.
लीरा को बचाने की कोशिश और बढ़ता आर्थिक दबाव
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम उस समय उठाया गया जब देश की मुद्रास्फीति नियंत्रण रणनीति पहले से ही दबाव में थी. स्थानीय मुद्रा को स्थिर बनाए रखने के लिए सरकार अक्सर विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करती रही है.
लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद ऊर्जा आयात की लागत बढ़ गई और डॉलर की मांग तेजी से बढ़ी. इससे मुद्रा को स्थिर रखना मुश्किल हो गया. ऐसे में स्वर्ण भंडार का उपयोग एक अस्थायी वित्तीय सुरक्षा कवच के रूप में किया गया.
135 अरब डॉलर के भंडार का उपयोग
इस्तांबुल स्थित फीनिक्स कंसल्टेंसी की विश्लेषक आइरिस सिब्रे के अनुसार अधिकारियों ने देश के लगभग 135 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा और सोने के भंडार का इस्तेमाल तरलता बनाए रखने और घरेलू मांग को सहारा देने के लिए किया.
उनके अनुमान के मुताबिक कुल बिक्री लगभग 58.4 टन रही, जिसमें से आधे से अधिक सौदे विदेशों में सोने के बदले विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के रूप में किए गए. यह आंकड़ा उसी अवधि में गोल्ड-बैक्ड ETF फंड्स से निकले लगभग 43 टन के वैश्विक बहिर्वाह से भी ज्यादा है, जो इस हस्तक्षेप के पैमाने को दर्शाता है.
वैश्विक सोना बाजार पर भी पड़ा असर
इस बड़े कदम का असर अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर भी देखा गया. रिपोर्टों के अनुसार जब यह खबर सामने आई कि देश अपने स्वर्ण भंडार का उपयोग कर रहा है, तो लंदन में सोने की हाजिर कीमत में गिरावट दर्ज की गई.
गुरुवार को शाम तक स्पॉट गोल्ड की कीमत में लगभग 2.4 प्रतिशत की गिरावट आई, हालांकि इससे पहले दिन में यह गिरावट करीब 3.1 प्रतिशत तक पहुंच चुकी थी. इससे साफ है कि केंद्रीय बैंक के ऐसे फैसले वैश्विक कमोडिटी बाजार को भी प्रभावित कर सकते हैं.
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