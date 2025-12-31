FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeदुनिया

दुनिया

क्या सूअर के मल से तैयार मक्का खा रहा है बांग्लादेश? सोशल मीडिया पर शुरू हुई एक नई डिबेट

अमेरिका का बांग्लादेश में मक्का भेजना विवाद का विषय बन गया है. ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका में मक्के की खेती में खाद के तौर पर आमतौर पर सूअर की खाद का इस्तेमाल किया जाता है. बांग्लादेश एक मुस्लिम बहुल देश है जहां सूअर से जुड़े प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल और सेवन हराम माना जाता है.

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Dec 31, 2025, 03:58 PM IST

क्या सूअर के मल से तैयार मक्का खा रहा है बांग्लादेश? सोशल मीडिया पर शुरू हुई एक नई डिबेट
ढाका स्थित अमेरिकी दूतावास सुर्खियों में है. वजह बना है एक सोशल मीडिया पोस्ट, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि 'अमेरिकी मक्का' बांग्लादेश आ रहा है. सवाल ये है कि मुद्दा जब बांग्लादेश के फायदे से जुड़ा हो, सोशल मीडिया पर लोग तिल का ताड़ बनाने  पर क्यों तुले हैं? जवाब है बांग्लादेश आ रहे मक्के की खेती में इस्तेमाल होने वाली एक ऐसी खाद, जिसने बांग्लादेशी आवाम की धार्मिक भावनाओं को आहत कर दिया है. जी हां सही सुना आपने दरअसल संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का की खेती में आमतौर पर खाद के तौर पर सूअर की खाद का इस्तेमाल किया जाता है.

ध्यान रहे कि यह मुद्दा इसलिए चर्चा में आया और वायरल हुआ, क्योंकि बांग्लादेश एक मुस्लिम-बहुल देश है, जहां इस्लामिक कानून के तहत सूअर से जुड़े उत्पादों का इस्तेमाल और सेवन हराम या मना है.

जिक्र ढाका में अमेरिकी दूतावास के ट्वीट का हुआ है. तो यदि इसक अवलोकन किया जाए तो इसमें कहा गया है कि, इस महीने अमेरिकी मक्का बांग्लादेश पहुंच रहा है। अपनी पौष्टिक क्वालिटी के लिए मशहूर, यह कॉर्नब्रेड और ब्रेकफास्ट सीरियल जैसे कई खाने की चीज़ों में एक ज़रूरी चीज़ है. मक्का जानवरों को खिलाने के भी काम आता है, जिससे मांस, डेयरी और अंडों की भरोसेमंद सप्लाई पक्की होती है. 

सोशल मीडिया पर मचा है घमासान 

सोशल मीडिया यूज़र्स ने इस पोस्ट का मज़ाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, यह बताते हुए कि अमेरिका में मक्के की खेती में खाद के तौर पर सूअर की खाद का इस्तेमाल होता है. कई यूज़र्स ने इस मुद्दे पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की.

एक पत्रकार ने ट्वीट करते हुए कहा है कि, 'डॉन (ट्रंप ) की चापलूसी करने के लिए, बांग्लादेश को अमेरिकी मक्का (सूअर की खाद से उगाया गया) मिलता है, और पाकिस्तान गाजा में 'शांति सेना' भेजता है. '

लगातार आलोचनाओं के बावजूद चुप है अमेरिकी दूतावास 

ध्यान रहे कुछ साल पहले, बांग्लादेश के अधिकारियों ने मछली और जानवरों के चारे के रूप में इस्तेमाल के लिए इंपोर्ट किए जा रहे मीट और बोन मील (MBM) पाउडर में सूअर के मांस के प्रोडक्ट पाए थे. MBM एक पाउडर है जो मारे गए जानवरों के न खाने लायक हिस्सों को सुखाकर और पीसकर बनाया जाता है. इस घटना के बाद, बांग्लादेश ने MBM पाउडर की बिक्री और इंपोर्ट पर बैन लगा दिया था.

बांग्लादेश में अमेरिकी मक्के की क्या है असली कहानी

बता दें कि मक्के की फसल के लिए काफी खाद की ज़रूरत होती है, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अक्सर मक्के के खेतों में सूअर की खाद डाली जाती है. इस साल, अमेरिका में मक्के का बंपर प्रोडक्शन हुआ है और वह बांग्लादेश और भारत जैसे ग्लोबल मार्केट में इसके एक्सपोर्ट के लिए ज़ोर दे रहा है.

ऐसी खबरें आई हैं कि ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से अमेरिकी किसानों को हाईवे के किनारे मक्के के ढेर फेंकने पड़े हैं. दरअसल, मक्का और सोयाबीन इंपोर्ट करने के लिए अमेरिका के दबाव का भारत के विरोध की वजह से ट्रेड डील की बातचीत रुक गई है.

भारत ने अब तक छोटे किसानों की रोज़ी-रोटी बचाने की ज़रूरत बताते हुए अमेरिकी मक्के के लिए बड़े पैमाने पर मार्केट एक्सेस का विरोध किया है. हालांकि, रॉयटर्स के अनुसार, भारत सिर्फ़ इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए सीमित इंपोर्ट की इजाज़त दे सकता है.

वॉशिंगटन के साथ ट्रेड टेंशन के बीच बांग्लादेश ने अमेरिका से मक्का इंपोर्ट करने का कदम उठाया है.

वहीं बांग्लादेश का अमेरिका के साथ $6 बिलियन का भारी ट्रेड घाटा है. इस साल की शुरुआत में, अमेरिका ने पहले बांग्लादेश पर 37% टैरिफ लगाया था, जिससे टेक्सटाइल और कपड़ों के एक्सपोर्ट पर बहुत बुरा असर पड़ा था. बांग्लादेश के कुल एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल का हिस्सा लगभग 80% है.

हालांकि, बाद में टैरिफ को घटाकर 20% कर दिया गया, जब बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख मुहम्मद यूनुस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चिट्ठी लिखी और बांग्लादेश में अमेरिकी एक्सपोर्ट को काफी बढ़ाने का वादा किया. इसमें अमेरिकी गेहूं, मक्का और सोयाबीन शामिल थे.

