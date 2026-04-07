पूरी सभ्यता खत्म करने की ट्रंप की धमकी के बीच, अली घामसारी का अनूठा विरोध! युद्ध के बीच संगीत, उन्माद के बीच उम्मीद

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ट्वीट 'A Whole Civilization Will Die Tonight' के बीच ईरान के मशहूर संगीतज्ञ अली घामसारी तेहरान के सबसे बड़े पॉवर प्लांट में जाकर बैठ गए हैं, वे वहां लगातार अपना वाद्य यंत्र बजा रहे हैं. उनका कहना है कि यदि हमला होता है तब भी वे वहीं रहेंगे , संगीत साधना करते रहेंगे.

Ali Ghamsari - नश्वर दुनिया में अनश्वर सिर्फ कला है... महल-मीनारें समय के साथ जर्जर और नष्ट हो जाते हैं, कला एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हुए पहले से अधिक समृद्ध होती है. कला शांति में फलती-फूलती है तो युद्ध काल में अवसाद से बचाती है. आज जब पूरा विश्व तृतीय विश्व युद्ध की दस्तक से दहल रहा है तब एक संगीतकार अपनी धुनों से मिसाइल और बम के धमाकों की गूंज से मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है.

अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि यदि वह स्टेट ऑफ हॉर्मूज को नहीं खोला गया तो वह ईरान के ऊर्जा संयत्रों को खत्म कर दिया जाएगा, वहीं इजराइल ने भी ईरान की आम जनता के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि मंगलवार को ईरान के लोग रेलवे स्टेशन के आस-पास ना जाएं, साथ हीं यात्रा करने से बचे. ईरान के प्रमुख शहरों पर अमेरिका-ईजराइल का लगातार हमला जारी है.

तेहरान के सबसे बड़े पॉवर प्लांट में जाकर बैठे अली घामसारी

इन धमकियों के बीच ईरान की सरकार ने भी जनता से अपील की है कि ऊर्जा संयत्रों के साथ-साथ सार्वजनिक यात्राओं वाली जगहों पर ह्यूमन चेन बनाएं. सरकार की इस अपील से पहले ही संगीतज्ञ अली घामसारी तेहरान के डामावंद पॉवर प्लांट के बाहर जाकर बैठ गए हैं. घामसारी का कहना है कि डामावंद पॉवर प्लांट ईरान की जनता के लिए लाइफ लाइन की तरह है.

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यदि यह और इसकी तरह अन्य उर्जा संयत्र तबाह किए जाते हैं तो बिजली पानी गैस जैसी बुनियादी सुविधाएं ठप्प हो जाएंगी, यूं अली घामसारी किसी भी तरह के राजनीतिक संगठन से नहीं जुडे हैं लेकिन वे युद्ध के खिलाफ हैं, उनका कहना है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता इसलिए वे कला के जरिए शांति की कोशिश कर रहे हैं.

जब कला बनी युद्ध के खिलाफ सबसे मजबूत आवाज

युद्ध के उन्माद को रोकने के लिए कला का सहारा लेने वाले अली घामसारी इतिहास में पहले व्यक्ति नहीं है. इससे पहले चार्ली चैपलीन, बॉब डिलहन, जॉन लेनन, जोन बॉयज आदि ने विश्व युद्ध के बीच कला और संगीत से उन्माद कम करने की कोशिशें की. वे युद्ध तो नहीं रोक पाए लेकिन लोगों को युद्ध की विभीषिका के लिए जागरुक किया. इनकी कोशिशों के कारण आम लोग सड़कों पर उतरे और युद्ध का विरोध किया.

युद्ध के बीच अली घामसारी के तार से निकला संगीत थोड़ी राहत दे रहा है

अमेरिकी राष्ट्रपिति ट्रंप के ट्वीट, आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी, जिसे फिर कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा. मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो लेकिन शायद ऐसा हो जाए. इस तरह के ट्वीट्स के बीच अली घामसारी के तार से निकला संगीत थोड़ी राहत दे रहा है. युद्ध के उन्माद के बीच यह हल्की सी उम्मीद है, यदि कला बची रहेगी तो जीवन में जीवंतता बची रहेगी. सभ्यता नष्ट नहीं होगी.

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