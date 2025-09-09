Add DNA as a Preferred Source
नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा देकर छोड़ा देश, नेपाली मीडिया का दावा

नेपाल में दो दशकों में हुई सबसे भीषण हिंसा के बीच अब खबर आ रह है कि नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा देकर नेपाल छोड़ दिया है. नेपाली मीडिया का ये दावा है.

ऋतु सिंह

Updated : Sep 09, 2025, 02:20 PM IST

नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा देकर छोड़ा देश, नेपाली मीडिया का दावा

प्रधानमंत्री केपी शर्मा ने भी अब इस्तीफा दे दिया

नेपाली मीडिया के अनुसार नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने पद से इस्तीफा देकर नेपाल छोड़ दिया है. बता दें कि नेपाल सरकार ने अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया था जिसे सोमवार की रात हटा दिया गया लेकिन बाजवूज इसके नेपाली युवाओं का सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध के विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन और आगजनी जारी है.

विरोध प्रदर्शनों के हिंसक होने के बाद नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है. यह कदम हिंसक झड़पों में कम से कम 20 प्रदर्शनकारियों के मारे जाने और 300 लोगों के घायल होने के बाद उठाया गया लेकिन मंगलवार को नेपाली युवा संंसद से लेकर पीएम और कई सत्तादल के नेताओं के घर में घुस गए और आगजनी पत्थरबाजी किए. नेपाल के हालात बिगड़ते जा रहे हैं. इसी बीच नेपाल में इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है. नेपाल के गृह मंत्री ने हिंसक विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर इस्तीफा दे दिया, वहीं कई और नाम सामने आ रहे हैं.

सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के संबंध में नेपाल सरकार की ओर से एक बयान जारी किया गया. प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि यह घटना सरकार के प्रयासों और ज़ेन-जी पीढ़ी के बीच संवाद की कमी के कारण हुई. प्रधानमंत्री ओली ने लोगों से शांति बनाए रखने और बातचीत के ज़रिए समाधान निकालने की अपील की. ​​प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के बीच तनाव कम करने के लिए सुरक्षा बलों को भी हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया गया है.

काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, दमक में प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के घर पर पथराव किया. गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर ईस्ट-वेस्ट हाईवे जाम कर दिया था. हालात बेकाबू होते देख पुलिस को चेतावनी स्वरूप हवा में गोलियां चलानी पड़ीं. सुरक्षा बलों को देखते ही गोली चलाने का आदेश दिया गया.

नेपाल के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया...
नेपाल के गृह मंत्री ने हिंसक विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने कहा कि वह हिंसा में हुई मौतों की ज़िम्मेदारी स्वीकार करते हुए इस्तीफा दे रहे हैं. इस बीच, सरकार ने नेपाल में सोशल मीडिया कंपनियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है. नेपाल सरकार ने कहा था कि बिना पंजीकरण के सोशल मीडिया का संचालन देश की सुरक्षा के लिए गंभीर मामला है.

प्रदर्शनकारी संसद में घुसे...

काठमांडू के न्यू बानेश्वर स्थित संसद परिसर में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के विरोध में प्रदर्शन कर रही भीड़ सोमवार को हिंसक हो गई. उन्होंने पुलिस बैरिकेड तोड़ दिए और संसद में घुस गए. प्रधानमंत्री ओली के आवास पर पथराव की कोशिश की भी की गई है.  

नेपाल में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब और स्नैपचैट पर प्रतिबंध लगा दिया गया. इसके विरोध में युवा सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए. कुछ युवा प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह आंदोलन केवल सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ ही नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ भी है.
 

