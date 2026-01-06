FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
दुनिया

जानें कौन हैं वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज, किन उपलब्धियों के बल पर मिला बड़ा मौका?

डोनाल्ड ट्रंप के दिशा निर्देशों के बाद अमेरिका ने निकोलस मादुरो को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया है और अब डेल्सी रोड्रिग्ज को वेनेजुएला का अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है, लेकिन इस बात में संशय बरक़रार है कि वो कब तक पद पर रहेंगी.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Jan 06, 2026, 03:04 PM IST

जानें कौन हैं वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज, किन उपलब्धियों के बल पर मिला बड़ा मौका?
अमेरिका द्वारा निकोलस मादुरो पर एक्शन और उन्हें न्यूयॉर्क भेजे जाने के बाद वेनेजुएला की वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिग्ज को अंतरिम नेता बनाया गया है. बताया जाता है कि 56 साल की यह वकील मादुरो की सबसे करीबी सहयोगियों में से एक हैं जिन्होंने निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को रिहा करने की मांग की, और अमेरिका के ऑपरेशन को  'एक ऐसा अत्याचार बताया जो इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन करता है.'

हालांकि, देश की सबसे बड़ी अदालत द्वारा अंतरिम नेता बनाए जाने के बाद उन्होंने अपना रुख बदल लिया और रविवार को एक बयान में कहा कि वह अमेरिका के साथ 'सम्मानजनक संबंध' चाहती हैं और उन्हें 'सहयोग के एजेंडे' पर 'मिलकर काम करने' के लिए आमंत्रित करती हैं.

यह साफ़ नहीं है कि रोड्रिग्ज कितने समय तक सत्ता में रहेंगी या वह ट्रंप प्रशासन के साथ कितनी नज़दीकी से काम करेंगी. वेनेजुएला के संविधान के अनुसार, जब भी राष्ट्रपति सेवा देने के लिए 'स्थायी रूप से अनुपलब्ध' हो जाते हैं, तो 30 दिनों के भीतर चुनाव होने चाहिए.

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट, जो मादुरो के प्रति वफादार है, का कहना है कि उनकी अनुपस्थिति 'अस्थायी' है,जिससे चुनाव की ज़रूरत खत्म हो जाती है.

कौन हैं डेल्सी रोड्रिग्ज ?

मादुरो और उनके पहले के राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज के अंडर कई पदों पर काम करने के बाद, रोड्रिग्ज को 2018 में वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था. इस दौरान, उन्होंने एक साथ पहले वित्त मंत्री और फिर तेल मंत्री के तौर पर काम किया.

राजनीति में आने से पहले, उन्होंने लेबर लॉ में स्पेशलाइज़ेशन करने वाली वकील के तौर पर ट्रेनिंग ली थी, और अपनी पोस्टग्रेजुएट पढ़ाई पूरी करने के लिए फ्रांस और इंग्लैंड में समय बिताया था.

2013 में मादुरो के राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद वह वेनेजुएला में मशहूर हो गईं.  वह अपने भाई जॉर्ज रोड्रिग्ज के साथ मिलकर काम करती हैं, जो नेशनल असेंबली के प्रमुख हैं. उनके पिता जॉर्ज एंटोनियो रोड्रिग्ज एक वामपंथी गुरिल्ला लड़ाके थे, जो सोशलिस्ट लीग पार्टी के संस्थापक थे.

उन्हें 1976 में एक अमेरिकी बिजनेसमैन के अपहरण में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और बाद में पुलिस हिरासत में उनकी मौत हो गई.

अपने करियर के दौरान, रोड्रिग्ज ने काफी प्रभाव जमा किया है और उन्होंने मादुरो की सरकार का पुरजोर बचाव किया है, जिसके शासनकाल में गहरा आर्थिक संकट आया है.

उन्होंने तेल सेक्टर में रिपब्लिकन लोगों के साथ मज़बूत रिश्ते बनाए और सेना के साथ उनके करीबी संबंध हैं, जो अक्सर देश में राजनीतिक विवादों में मध्यस्थ का काम करती है.

हालांकि, मादुरो सरकार में शामिल होने की वजह से अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन यूनियन ने उन पर प्रतिबंध लगा दिए, क्योंकि उन्होंने विरोधियों पर कार्रवाई का समर्थन किया और उसे देखने में मदद की थी.

राजनीति से दूर, उन्हें अपने भाई के साथ टेबल टेनिस खेलना पसंद है और उन्हें लग्ज़री चीज़ों का शौक है, अक्सर उन्हें डिज़ाइनर कपड़े पहने देखा जाता है. वह वेनेज़ुएला के कुछ सहयोगी देशों जैसे चीन, रूस और तुर्की की यात्रा भी किसी भी दूसरे वेनेज़ुएला के अधिकारी से ज़्यादा करती हैं.

वेनेज़ुएला में और कौन-कौन है महत्वपूर्ण ?

मारिया कोरिना मचाडो

वेनेजुएला की विपक्षी नेता. वेंते वेनेजुएला पार्टी को एकजुट करने के बाद, मचाडो ने जुलाई 2024 में होने वाले चुनाव से पहले, 2023 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने की घोषणा की. मादुरो के तहत बढ़ते अधिनायकवाद के सामने उनकी लोकप्रियता जनता के बीच बढ़ी.

जून 2023 में कथित पुराने भ्रष्टाचार के आरोप में मचाडो पर 15 साल के लिए कोई भी सार्वजनिक पद संभालने पर रोक लगा दी गई थी, इस कदम की संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ दोनों ने निंदा की थी. इस प्रतिबंध की पुष्टि जनवरी 2024 में वेनेजुएला की सर्वोच्च अदालत ने की थी. आखिरकार उन्होंने एडमंडो गोंजालेज को अपना विकल्प चुना.

अक्टूबर में मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और कमेटी ने उन्हें 'बढ़ते अंधेरे के बीच लोकतंत्र की लौ जलाए रखने' का श्रेय दिया.

मदुरो के विवादित दोबारा चुनाव के बाद छिपने के लिए मजबूर होने के बावजूद,मचाडो नॉर्वे के ओस्लो में छिपकर यात्रा करके पुरस्कार लेने में कामयाब रहीं.उनकी बेटी ने यह पुरस्कार खुद लिया था, और उन्होंने इसे कुछ हद तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समर्पित किया.

ट्रंप ने मचाडो के अगले राष्ट्रपति बनने के विचार को खारिज कर दिया है, यह दावा करते हुए कि उनके पास देश चलाने के लिए समर्थन नहीं है.

एडमंडो गोंजालेज

तुलनात्मक रूप से अनजान पूर्व राजनयिक एडमंडो गोंजालेज के बारे में माना जाता है कि उन्होंने देश के 2024 के चुनाव जीत लिए हैं.  हालांकि मादुरो की सरकार ने इस पर विवाद किया है, लेकिन कई देशों और ज़्यादातर वेनेजुएला के लोगों ने चुनाव बैलेट में हेरफेर होने से पहले मिस्टर गोंजालेज को सही विजेता माना था.

माना जाता है कि पिछले साल जब मादुरो को राष्ट्रपति घोषित किया गया था, तब देश छोड़कर भागने के बाद मिस्टर गोंजालेज मैड्रिड में हैं. ऐसा माना जाता है कि तकनीकी रूप से राष्ट्रपति पद के लिए अगली पंक्ति में वही हैं, न कि मचाडो.

रविवार रात एक वीडियो बयान में, मिस्टर गोंजालेज ने वेनेजुएला की सेना से मादुरो को दिया गया समर्थन वापस लेने की अपील की. उन्होंने कहा कि देश एक 'महत्वपूर्ण मोड़' पर है जो लोकतंत्र का रास्ता खोल सकता है. उन्होंने यह तो नहीं कहा कि उन्हें अगला नेता बनना चाहिए, लेकिन उन्होंने सरकार से 2024 के चुनावों के नतीजों को पहचानने का अनुरोध किया.

जुआन गुएडो

वेनेजुएला में एक और विपक्षी नेता, जिन्होंने 2019 में मादुरो के दोबारा चुने जाने के बाद खुद को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित किया था, जिसे बड़े पैमाने पर अवैध माना गया था.

गुआइडो को अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस सहित दुनिया भर की कई सरकारों ने वेनेजुएला के नेता के रूप में मान्यता दी थी.

हालांकि, नेता के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान मादुरो ने वेनेजुएला के लगभग सभी संस्थानों पर नियंत्रण बनाए रखा, जिसमें उसकी सुरक्षा बल भी शामिल थे, जिससे अंतरिम सरकार के लिए समर्थन कम होता गया.

2022 में देश की नेशनल असेंबली ने 2024 के चुनावों से पहले गुआइडो को हटाने, उनकी सरकार को भंग करने और देश की विदेशी संपत्तियों को नियंत्रित करने के लिए एक आयोग नियुक्त करने के लिए वोट दिया.

मार्को रुबियो

अमेरिकी विदेश मंत्री, वेनेजुएला पर कौन राज करेगा, इस बारे में ट्रंप की टिप्पणियों के बाद कहानी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं. अमेरिकी नेता के यह सुझाव देने के बाद कि अमेरिका कम से कम कुछ समय के लिए तेल से भरपूर देश को 'चलाएगा', रूबियो ने कहा कि अमेरिका सिर्फ़ मौजूदा 'तेल क्वारंटाइन' को लागू करेगा.

उन्होंने कहा कि यह क्वारंटाइन, जिसका इस्तेमाल वेनेजुएला में पॉलिसी में बदलाव के लिए दबाव डालने के लिए किया गया था, जारी रहेगा ताकि 'न सिर्फ़ तेल इंडस्ट्री को लोगों के फ़ायदे के लिए चलाया जाए, बल्कि ड्रग्स की तस्करी को भी रोका जा सके.'

NBC के 'मीट द प्रेस' शो में ट्रंप के दावों के बारे में बार-बार पूछे जाने पर, रूबियो ने सीधे जवाब देने से बचते हुए कहा, 'वेनेजुएला के खिलाफ कोई युद्ध नहीं है.  'हम बदलाव देखने की उम्मीद करते हैं... लेकिन सबसे तुरंत बदलाव वे होंगे जो यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रीय हित में हों.'

