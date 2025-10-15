तालिबान ने सिर्फ 15 मिनट में पाकिस्तानी सेना को दिखाई औकात, लूटे हथियार, किया भागने को मजबूर

तालिबानी लड़ाके और पाकिस्तानी की सेना फिर एक बार एक दूसरे के आमने सामने है. दोनों अफ़ग़ानिस्तान-पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित स्पिन बोल्डक में एक दूसरे से जंग लड़ रहे हैं. सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं जो हैरान करने वाले हैं.

जंग के मद्देनजर तालिबान ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सैनिकों के साथ भिडंत के 15 मिनट के अंदर ही उसने पाकिस्तानियों को सरेंडर के लिए मजबूर कर दिया और उनके हथियार ज़ब्त कर लिए गए. दिलचस्प ये कि इसका एक वीडियो भी जारी किया गया है. स्पिन बोल्डक जिले के सूचना प्रमुख अली मोहम्मद हकमल ने टोलो न्यूज़ को जानकारी दी है कि लड़ाई में हल्के और भारी दोनों तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है.

🚨#Breaking

This is also the latest situation from the battlefield.

The body of a Pakistani soldier can be seen in the video. pic.twitter.com/CioIdHy16E — Afghanistan Times (@TimesAFg1) October 15, 2025

जारी जंग में कितने लोग हताहत हुए हैं इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तानी तोपखाने की गोलाबारी का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ा है और तमाम लोग इलाके को छोड़ने परफ मजबूर हुए हैं.

जंग के तहत अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से जुड़े कबीर हकमाल ने बड़ी जानकारी देते हुए कहा है कि, 'स्पिन बोल्डक क्षेत्र में तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच भीषण झड़पें हुई हैं. कई सूत्रों ने हताहतों की पुष्टि की है और बताया है कि कई स्थानीय घर नष्ट हो गए हैं.

#Afghan forces have destroyed #Pakistan’s checkpoints along the Durand Line in Spin Boldak, capturing dozens of Pakistani soldiers alive.

They have also seized a large number of light and heavy weapons, as well as tanks, and transferred them into Afghanistan.

Watch the video for… pic.twitter.com/sOYOCgJFCP — Falcon Defence (@FalconDefence) October 15, 2025

वहीं उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तानी सेना कथित तौर पर डूरंड रेखा से सटे इलाकों को निशाना बनाने के लिए भारी हथियारों और हवाई शक्ति का इस्तेमाल कर रही है. दोनों पक्षों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.'

गौरतलब है कि अभी बीते दिनों ही अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी हवाई हमलों के जवाब में पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर हमला किया था. तालिबान ने दावा किया था कि उसने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है और 25 चौकियों को अपने कब्जे में ले लिया है.

Breaking: Heavy clashes have erupted between #Taliban and Pakistani forces in the Spin Boldak area. Multiple sources confirm casualties and report that several local homes have been destroyed. Pakistani forces are reportedly using heavy weapons and air power to target areas along… pic.twitter.com/iaHtmLQ3NM — Kabir Haqmal🇦🇫 (@Haqmal) October 15, 2025

पाकिस्तान के मुताबिक इस संघर्ष में उसके 23 सैनिक मारे गए हैं. जबकि उसने 200 से अधिक तालिबानी लड़ाकों को मार गिराने में सफलता हासिल की है. ध्यान रहे कि तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच जारी ये लड़ाई डुरंड रेखा के आस-पास हो रही है. ये वो जगह है जहां पर पाकिस्तान अफगानिस्तान पर टीटीपी (तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान) को पनाह देने का आरोप लगाता है.