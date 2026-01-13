FacebookTwitterYoutubeInstagram
कौन है 26 साल का इरफान सोलतानी? खामेनेई से पंगा बना जिसके लिए आफत 

ईरान में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट इरफान सोलतानी नाम के एक युवक को भारी पड़ा है.ईरान ह्यूमन राइट्स (IHR) के अनुसार, इरफ़ान के परिवार को बताया गया कि युवक को मौत की सज़ा सुनाई गई है, और यह सजा उसे 14 जनवरी को दी जाएगी.'

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Jan 13, 2026, 09:19 PM IST

कौन है 26 साल का इरफान सोलतानी? खामेनेई से पंगा बना जिसके लिए आफत 
ईरान में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट के मद्देनजर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, यदि उनपर यकीन किया जाए तो 26 साल के प्रदर्शनकारी इरफान सोलतानी को ईरान में 'ईश्वर के खिलाफ युद्ध छेड़ने' के आरोप में फांसी दी जाएगी. मानवाधिकार समूहों के अनुसार, देश भर में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को लेकर बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों के बीच यह ईरान में पहली फांसी होगी. ध्यान रहे पूरे देश में कम्युनिकेशन ब्लैकआउट के कारण, फांसी के आदेश की पुष्टि नहीं हो पाई है.

नॉर्वे में स्थित एक कुर्द मानवाधिकार समूह ने कानूनी कार्यवाही में पारदर्शिता की कमी पर गंभीर चिंता जताई है. द यूएस सन ने एक सूत्र के हवाले से बताया है कि सोलतानी परिवार ने हेंगाव मानवाधिकार संगठन को बताया कि अधिकारियों ने उन्हें सूचित किया है कि सज़ा अंतिम है और तय समय पर दी जाएगी.

जानें कौन है मौत की सजा पाने वाला इरफान सोलतानी ?

इरफान सोलतानी तेहरान के पास करज उपनगर के फरदीस का रहने वाला 26 साल का युवक है. कथित तौर पर उसे जनवरी की शुरुआत से पूरे ईरान में फैले अयातुल्ला अली खामेनेई विरोधी विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. द यूएस सन की रिपोर्ट के अनुसार, इरफान पर 'ईश्वर के खिलाफ युद्ध छेड़ने' का आरोप लगाया गया है, जो ईरान में मौत की सज़ा वाला अपराध है.

ईरान ह्यूमन राइट्स (IHR) के अनुसार, इरफान के परिवार को बताया गया कि उसे मौत की सज़ा सुनाई गई है, 'और यह सज़ा 14 जनवरी को दी जाएगी'.

नेशनल यूनियन फॉर डेमोक्रेसी इन ईरान (NUFD) ने कहा कि इरफान का 'एकमात्र अपराध ईरान के लिए आज़ादी की मांग करना है,' और उसने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इस फांसी को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है.

मानवाधिकार समूहों ने आरोप लगाया है कि 26 साल के व्यक्ति को वकील से मिलने समेत बेसिक कानूनी अधिकार नहीं दिए गए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उनकी बहन, जो एक लाइसेंस्ड वकील हैं, उन्हें भी केस फ़ाइल देखने या उनका प्रतिनिधित्व करने से रोका गया है.

हालांकि, एक और रिपोर्ट में कहा गया है कि 11 जनवरी को मौत की सज़ा सुनाए जाने के बाद सोलतानी परिवार को 10 मिनट के लिए मिलने की इजाज़त दी गई थी.

यह चेतावनी देते हुए कि इरफान को फांसी देना 'कई में से पहला'हो सकता है, लेबनानी-ऑस्ट्रेलियाई बिजनेसमैन मारियो नफ़ल ने X पर आरोप लगाया कि अधिकारी विरोध को दबाने के लिए डर का इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्होंने यह भी दावा किया कि अशांति में लगभग 2,000 लोगों की मौत हो गई है.

ईरान में खामेनेई के विरोध में है जनता 

ध्यान रहे कि प्रदर्शन दिसंबर 2025 के आखिर में गंभीर आर्थिक संकट के बीच शुरू हुए, जिसमें ईरानी रियाल की कीमत में भारी गिरावट, बढ़ती महंगाई और ज़रूरी सामानों की बढ़ती कीमतें शामिल थीं. जो तेहरान के बाज़ारों में शुरू हुआ, वह तेज़ी से पूरे देश में फैल गया, जिसमें छात्रों, दुकानदारों और मज़दूर वर्ग के नागरिकों ने हिस्सा लिया.

ईरानी अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को 'दंगाई' बताया है और बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की है. मानवाधिकार समाचार एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, कम से कम 544 लोग मारे गए हैं, और 10,681 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में भेज दिया गया है.

