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दुनिया का सबसे कीमती हीरा, जिसके कई मालिक बदले लेकिन कभी बिका नहीं

ब्रिटेन के किंग चार्ल्स अमेरिका के दौरे पर हैं. वह वहां कई लीडर्स से मिलने वाले हैं. न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने किंग चार्ल्स से मुलाकात से पहले कहा है कि वो उनसे गुज़ारिश करेंगे कि वो भारत को कोहिनूर लौटा दें. कोहिनूर एक बेशकीमती हीरा है, जिसे अंग्रेज भारत से छीनकर ले गए थे.

Kusum Lata | Apr 30, 2026, 11:32 AM IST

1.कोहिनूर- इतना कीमती कि कोई कीमत नहीं लगा सकता

कोहिनूर- इतना कीमती कि कोई कीमत नहीं लगा सकता
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कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के राजा के ताज में जड़ा है. साल 1850 में इसे महारानी विक्टोरिया को दिया गया था, जिसे उन्होंने अपने ताज में जड़वाया था. कोहिनूर हीरे के ऐतिहासिक महत्व के चलते यह इतना कीमती बन गया कि अब यह प्राइसलेस की श्रेणी में आता है. यानी ऐसी चीज़ जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती. फोटो- AI Generated

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2.कभी नहीं बिका कोहिनूर

कभी नहीं बिका कोहिनूर
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जो बात कोहिनूर हीरे को सबसे खास बनाती है, वो ये है कि कई सदियों में इसके कई मालिक बदले, लेकिन यह हीरा आज तक कभी बेचा नहीं गया है. अंग्रेज़ों ने इसे पंजाब के राजा दुलीप सिंह से छीना था. तब दुलीप सिंह केवल 10 साल के थे. यह हीरा आज तक या तो छीना गया है, इन्हेरिट किया गया है या फिर तोहफे में दिया गया है. लेकिन यह कभी भी बिका नहीं है.

3.कोहिनूर के कई मालिक रहे

कोहिनूर के कई मालिक रहे
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कोहिनूर गोलकोंडा माइंस के कोलुर माइंस से निकला था. शुरुआत में यह आंध्र प्रदेश के काकतीय वंश के पास रहा. इसके बाद यह तुगलक वंश, सैय्यद वंश, लोदी वंश, मुगल, अफगान, सिख और मराठाओं के पास भी रहा है. भारत में इसके आखिरी मालिक सिख रहे. साल 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब के राजा पर समझौते का दबाव बनाकर कोहिनूर छीन लिया. 1950 में यह क्वीन विक्टोरिया को बतौर गिफ्ट दिया गया था. फोटो- विकिमीडिया कॉमन्स

4.किसने रखा था कोहिनूर का नाम?

किसने रखा था कोहिनूर का नाम?
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कोहिनूर का नाम फारस (आज का ईरान) के शासक नादिर शाह ने रखा था. नादिर शाह ने यह हीरा मुगल शासक मोहम्मद शाह से लूटा था. कहा जाता है कि इस हीरे को देखते ही नादिर शाह 'कोहिनूर' कहते हुए चीख पड़े थे. कोहिनूर एक फारसी शब्द है, जिसका मतलब होता है रोशनी का पहाड़.  सांकेतिक फोटो- कैन्वा

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5.कोहिनूर को लेकर विवाद क्या है?

कोहिनूर को लेकर विवाद क्या है?
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कोहिनूर हीरे को लेकर भारत का कहना है कि यह भारत की शान है और अंग्रेज इसे छीनकर भारत से ले गए थे. भारत सरकार की मांग है कि कोहिनूर भारत को लौटा दिया जाए. भारत सरकार का पक्ष है कि वे कोहिनूर को शांतिपूर्ण तरीके से भारत लाना चाहते हैं. सांकेतिक फोटो- कैन्वा

6.कोहिनूर को लेकर क्या कहता है ब्रिटेन?

कोहिनूर को लेकर क्या कहता है ब्रिटेन?
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ब्रिटेन कोहिनूर को कानूनी तौर पर अपनी संपत्ति बताता है. ब्रिटेन इसे अपने शाही घराने की क्राउन जूल्स का हिस्सा मानता है. इसके लिए ब्रिटेन 1849 में राजा दुलीप सिंह के साथ हुए समझौते का हवाला देता है. सांकेतिक फोटो- कैन्वा.

7.जोहरान ममदानी ने कोहिनूर को लेकर क्या कहा?

जोहरान ममदानी ने कोहिनूर को लेकर क्या कहा?
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जोहरान ममदानी भारतीय मूल के हैं. वह साल 2025 में न्यूयॉर्क के मेयर चुने गए हैं. उन्होंने कहा, 'अगर मुझे किंग से अलग से बात करने का मौका मिलता, मैं शायद उनसे कहता कि कोहिनूर हीरा लौटा दें.'
 

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