दुनिया का सबसे कीमती हीरा, जिसके कई मालिक बदले लेकिन कभी बिका नहीं

3 . कोहिनूर के कई मालिक रहे

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कोहिनूर गोलकोंडा माइंस के कोलुर माइंस से निकला था. शुरुआत में यह आंध्र प्रदेश के काकतीय वंश के पास रहा. इसके बाद यह तुगलक वंश, सैय्यद वंश, लोदी वंश, मुगल, अफगान, सिख और मराठाओं के पास भी रहा है. भारत में इसके आखिरी मालिक सिख रहे. साल 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब के राजा पर समझौते का दबाव बनाकर कोहिनूर छीन लिया. 1950 में यह क्वीन विक्टोरिया को बतौर गिफ्ट दिया गया था. फोटो- विकिमीडिया कॉमन्स