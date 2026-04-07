खाने-पीने की चीजों की तरह क्या परमाणु बम की भी होती है एक्सपायरी डेट? जानें कितनी है शेल्फ लाइफ

1 . दुनिया का सबसे विनाशकारी हथियार

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परमाणु बम (Nuclear Bomb) दुनिया के सबसे घातक और विनाशकारी हथियारों में से एक है. इसका इस्तेमाल केवल एक बार हुआ था, जब अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे. लेकिन क्या आपके मन में कभी यह सवाल आया है कि क्या परमाणु बम की भी एक्सपायरी डेट होती है? (All Images: AI)

