खाने-पीने की चीजों की तरह क्या परमाणु बम की भी होती है एक्सपायरी डेट? जानें कितनी है शेल्फ लाइफ

दुनिया
Anil | Apr 07, 2026, 12:14 PM IST
1.दुनिया का सबसे विनाशकारी हथियार
परमाणु बम (Nuclear Bomb) दुनिया के सबसे घातक और विनाशकारी हथियारों में से एक है. इसका इस्तेमाल केवल एक बार हुआ था, जब अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे. लेकिन क्या आपके मन में कभी यह सवाल आया है कि क्या परमाणु बम की भी एक्सपायरी डेट होती है? (All Images: AI)
2.क्या है एक्सपायरी डेट का सच?
वैज्ञानिक मानते हैं कि परमाणु बम की एक्सपायरी डेट दवाइयों या खाने-पीने की चीजों की तरह नहीं होती है. परमाणु बम को बनाने में यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे तत्वों का इस्तेमाल है. कहते हैं कि इनकी ताकत बहुत ज्यादा धीमी रफ्तार से कम होती है.
3.इसमें होते हैं बेहद खतरनाक तत्व
वैज्ञानिकों की रिसर्च से पता चलता है कि परमाणु बम में मौजूद प्लूटोनियम 239 की हाफ लाइफ करीब 24,100 साल होती है. इसका मतलब है प्लूटोनियम की आधी ताकत कम होने में हजारों साल का वक्त लग जाएगा. वहीं दूसरी तरफ, इससे से भी ज्यादा शक्तिशाली यूरेनियम 235 है, जिसे आधा कमजोर होने में करोड़ों साल का वक्त लगता है.
4.इतने साल तक सही रहता है परमाणु बम
एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक परमाणु बम लगभग 30 से 50 साल तक ही सही से काम करता है. इसके बाद इसे रिफर्बिश किया जाता है. हालांकि, इसके अंदर मौजूद यूरेनियम या प्लूटोनियम तत्व हजारों सालों तक एक्टिव रहते हैं.
5.कैसे फटता है परमाणु बम
परमाणु बम अपने आप यानी सिर्फ रखा-रखा नहीं फटता है. इसे फोड़ने के लिए एक खास सिस्टम की जरूरत पड़ती है. इसमें एक डेटोनेटर फिट होता है, जो किसी बिजली के स्विच की तरह काम करता है. जैसे ही यह स्विच दबता है, उसके तुंरत बाद ही बम में चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है और फिर एक बड़ा विस्फोट होता है.
6.एक धमाका और पल भर में सब खत्म
देखा जाए तो परमाणु बमों की कोई फिक्स एक्सपायरी डेट सेट नहीं है. इनके भीतर मौजूद रेडियोएक्टिव हजारों सालों तक एक्टिव रहते हैं. इसलिए ये हथियार दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि एक परमाणु बम के धमाके से लाखों लोगों की मौत हो सकती है.