FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
PNG Price Hike: आप कनेक्शन का फॉर्म भरते रह गए, इधर चुपके से बढ़ गए दाम

PNG Price Hike: आप कनेक्शन का फॉर्म भरते रह गए, इधर चुपके से बढ़ गए दाम

KV Balvatika Lottery Result 2026: केंद्रीय विद्यालय बालवाटिका लॉटरी के नतीजे जारी, एक क्लिक में देखें एडमिशन हुआ या नहीं

KV Balvatika Lottery Result 2026: केंद्रीय विद्यालय बालवाटिका लॉटरी के नतीजे जारी, एक क्लिक में देखें एडमिशन हुआ या नहीं

मानसून से पहले यमुना घाटों की तैयारियों का निरीक्षण, CM रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिए जरूरी निर्देश

मानसून से पहले यमुना घाटों की तैयारियों का निरीक्षण, CM रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिए जरूरी निर्देश

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
एशिया की सबसे ताकतवर लॉन्ग-रेंज मिसाइल किसके पास? India, China या Pakistan में कौन सबसे आगे

एशिया की सबसे ताकतवर लॉन्ग-रेंज मिसाइल किसके पास? India, China या Pakistan में कौन सबसे आगे

Brihaspati Gochar: गुरु बृहस्पति देने आ रहे हैं इन राशियों को मेहनत का ईनाम, ऐसा होगा कमबैक की तिजोरियां करने लगेंगी ओवरफ्लो

गुरु बृहस्पति देने आ रहे हैं इन राशियों को मेहनत का ईनाम, ऐसा होगा कमबैक की तिजोरियां करने लगेंगी ओवरफ्लो

Numerology: अपनी बर्थडेट से जानें कौन सा मूलांक है आपका दुश्मन, स्वभाव से लेकर मन विचार तक में रहता है मतभेद

अपनी बर्थडेट से जानें कौन सा मूलांक है आपका दुश्मन, स्वभाव से लेकर मन विचार तक में रहता है मतभेद

HomePhotos

दुनिया

दुनिया की सबसे बड़ी एयरोप्लेन फैक्ट्री, जहां काम करते हैं 30,000 लोग! हर दिन तैयार होते हैं 8 विमान

दुनिया की सबसे बड़ी विमान फैक्ट्री बोइंग का एवरेट प्लांट है. यहां एक समय में लगभग 8 बड़े विमानों को तैयार किया जा सकता है और लगभग 30,000 कर्मचारी मिलकर विमान निर्माण का काम संभालते हैं.

Anil | Apr 08, 2026, 12:24 PM IST

1.दुनिया की सबसे बड़ी प्लेन फैक्ट्री

दुनिया की सबसे बड़ी प्लेन फैक्ट्री
1

पूरी दुनिया में आसमान में उड़ने वाले विशाल हवाई जहाज बनाने वाली कई कंपनियां और फैक्ट्रियां मौजूद हैं, जहां छोटे एयरोप्लेन से लेकर बड़े-बड़े विमान तक का निर्माण किया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी हवाई जहाज बनाने वाली फैक्ट्री कौन-सी है और यह किस देश में स्थित है? (All Images: Pinterest)

Advertisement

2.यह है वो विशाल प्लेन फैक्ट्री

यह है वो विशाल प्लेन फैक्ट्री
2

हवाई जहाज सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल बोइंग (Boeing) का 'एवरेट प्लांट' अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य में स्थित है. यहां बहुत बड़े-बड़े विमानों का निर्माण किया जाता है. आकार में यह फैक्ट्री इतनी बड़ी है कि इसके कर्मचारी अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करते हैं.
 

3.इस फैक्ट्री के अंदर बसता है एक छोटा शहर

इस फैक्ट्री के अंदर बसता है एक छोटा शहर
3

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस फैक्ट्री में 30, 000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, जो आबादी किसी देश के एक छोटे शहर के बराबर होती है. इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि यहां एक दिन में 1 या 2 नहीं, बल्कि 8 विमान तैयार होते हैं. कहीं किसी प्लेन का ढांचा बन रहा है, तो कहीं इंजनों को फिट करने का प्रोसेस चल रहा है.
 

4.इसमें समा सकता है कैलिफोर्निया का पूरा डिज्नीलैंड थीम पार्क

इसमें समा सकता है कैलिफोर्निया का पूरा डिज्नीलैंड थीम पार्क
4

रिपोर्ट्स के मुताबिक,  यह एवरेट प्लांट 98.3 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है.  इसे समझने के लिए, आप कल्पना कर सकते हैं कि इसमें कैलिफोर्निया का पूरा डिज्नीलैंड थीम पार्क समा सकता है और फिर भी जगह बच जाएगी. शुरुआत में जब यह फैक्ट्री बनी थी, तो इसके अंदर गर्म हवा और नमी जमा होने के कारण छत के ठीक नीचे बादल बनने लगे थे, बाद में हवा को घुमाने और फ्रेश रखने के लिए खास मशीनें लगानी पड़ीं, तब जाकर यह परेशानी दूर होती है.
 

TRENDING NOW

5.यहां तैयार होते हैं दुनिया के सबसे मशहूर विमान

यहां तैयार होते हैं दुनिया के सबसे मशहूर विमान
5

बोइंग 747 बनाने के लिए यह फैक्ट्री साल 1967 में चालू हुई थी. दुनिया की इस सबसे विशाल फैक्ट्री में अब तक हजारों से भी ज्यादा छोटे से लेकर बड़े विमान बन चुके हैं. यहां बोइंग 767, बोइंग 777 और हजारों की संख्या में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जैसे विमानों का निर्माण हुआ है. 
 

6.इसमें रोबोट और इंसान मिलकर करते हैं.

इसमें रोबोट और इंसान मिलकर करते हैं.
6

बोइंग की यह फैक्ट्री में 24 घंटे काम चलता रहता है, जहां रोबोट और इंसान मिलकर एक साथ काम करते हैं. फैक्ट्री की छत पर  26 से ज्यादा क्रेनें फिट है, जो भारी-भरकम विमानों को उठाने और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती हैं.
 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
एशिया की सबसे ताकतवर लॉन्ग-रेंज मिसाइल किसके पास? India, China या Pakistan में कौन सबसे आगे
एशिया की सबसे ताकतवर लॉन्ग-रेंज मिसाइल किसके पास? India, China या Pakistan में कौन सबसे आगे
Brihaspati Gochar: गुरु बृहस्पति देने आ रहे हैं इन राशियों को मेहनत का ईनाम, ऐसा होगा कमबैक की तिजोरियां करने लगेंगी ओवरफ्लो
गुरु बृहस्पति देने आ रहे हैं इन राशियों को मेहनत का ईनाम, ऐसा होगा कमबैक की तिजोरियां करने लगेंगी ओवरफ्लो
Numerology: अपनी बर्थडेट से जानें कौन सा मूलांक है आपका दुश्मन, स्वभाव से लेकर मन विचार तक में रहता है मतभेद
अपनी बर्थडेट से जानें कौन सा मूलांक है आपका दुश्मन, स्वभाव से लेकर मन विचार तक में रहता है मतभेद
कौन-सी पढ़ाई बनाती है CEO? जानें नटराजन चंद्रशेखर से लेकर आदित्य पुरी तक को किन डिग्रियों ने बनाया भारत का टॉप बिजनेस लीडर
कौन-सी पढ़ाई बनाती है CEO? जानें नटराजन चंद्रशेखर से लेकर आदित्य पुरी तक को किन डिग्रियों ने बनाया भारत का टॉप बिजनेस लीडर
एडवेंचर नहीं, आस्था का केंद्र हैं ये पहाड़! जानें दुनिया के 5 पवित्र पर्वतों के बारे में
एडवेंचर नहीं, आस्था का केंद्र हैं ये पहाड़! जानें दुनिया के 5 पवित्र पर्वतों के बारे में
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 8 April 2026: आज करियर, पैसा और रिश्तों में किन राशि वालों की चमकेगी किस्मत? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
आज करियर, पैसा और रिश्तों में किन राशि वालों की चमकेगी किस्मत? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
Chanakya Niti: दुश्मनों को मात देने के लिए याद रखें आचार्य चाणक्य की ये 4 नीतियां,​ जिंदगी में आएंगी काम
दुश्मनों को मात देने के लिए याद रखें आचार्य चाणक्य की ये 5 नीतियां,​ जिंदगी में आएंगी काम
Mole Good Signs: शरीर के इस हिस्से पर तिल देता भाग्योदय का संकेत, अचानक मिलता है धन लाभ
शरीर के इस हिस्से पर तिल देता भाग्योदय का संकेत, अचानक मिलता है धन लाभ
Numerology: पिता की तकदीर को अपनी किस्मत से जोड़ देती हैं इन 3 मूलांक पर जन्मीं बेटियां, मानी जाती हैं Divine Daughter 
पिता की तकदीर को अपनी किस्मत से जोड़ देती हैं इन 3 मूलांक पर जन्मीं बेटियां, मानी जाती हैं Divine Daughter
Name Numerology: अपने पैसों पर पति को मौज कराती हैं इस नाम की महिलाएं, नौकरी से लेकर बिजनेस में करती हैं तरक्की
अपने पैसों पर पति को मौज कराती हैं इस नाम की महिलाएं, नौकरी से लेकर बिजनेस में करती हैं तरक्की
MORE
Advertisement