दुनिया की सबसे बड़ी एयरोप्लेन फैक्ट्री, जहां काम करते हैं 30,000 लोग! हर दिन तैयार होते हैं 8 विमान

4 . इसमें समा सकता है कैलिफोर्निया का पूरा डिज्नीलैंड थीम पार्क

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह एवरेट प्लांट 98.3 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है. इसे समझने के लिए, आप कल्पना कर सकते हैं कि इसमें कैलिफोर्निया का पूरा डिज्नीलैंड थीम पार्क समा सकता है और फिर भी जगह बच जाएगी. शुरुआत में जब यह फैक्ट्री बनी थी, तो इसके अंदर गर्म हवा और नमी जमा होने के कारण छत के ठीक नीचे बादल बनने लगे थे, बाद में हवा को घुमाने और फ्रेश रखने के लिए खास मशीनें लगानी पड़ीं, तब जाकर यह परेशानी दूर होती है.

