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दुनिया के इस देश में हैं सबसे ज्यादा मस्जिद, भारत दूसरे नंबर पर, आसपास भी नहीं टिकते बांग्लादेश और पाकिस्तान

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दुनिया के इस देश में हैं सबसे ज्यादा मस्जिद, भारत दूसरे नंबर पर, आसपास भी नहीं टिकते बांग्लादेश और पाकिस्तान

देश में त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है. इसकी शुरुआत 28 मई से ईद उल अजहा के साथ हो रही है. यह मुस्लिम समुदाय का बड़ा त्योहार यानी बकरीद है. इस त्योहार को मनाने के लिए मुस्लिम समाज के लोग कई दिन पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं. मस्जिदों को सजाने से लेकर बाजारों तक में रौनक आ जाती है...

Nitin Sharma | May 20, 2026, 01:53 PM IST

1.इस देश में हैं सबसे ज्यादा मुस्लिम

इस देश में हैं सबसे ज्यादा मुस्लिम
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जब भी हम मुस्लिम समाज और इस्लाम की बात करें तो हैं तो लोगों के जहन में सबसे पहले पाकिस्तान और इंडोनेशिया जैसे देश आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश में भले ही मुस्लिमों की संख्या ज्यादा हो, लेकिन यहां मस्जिदों की संख्या बेहद कम है. आइए जानते हैं दुनिया में कितनी मस्जिद हैं, इनमें भारत कौन से स्थान पर है.

(Credit Image AI)

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2.दुनिया में इतनी है मस्जिदों की संख्या

दुनिया में इतनी है मस्जिदों की संख्या
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रिपोर्ट्स की मानें तो पूरी दुनिया में करीब 57 मुस्लिम बहुलय देश हैं, जहां पर मुस्लिमों की आबादी बहुमत में हैं. वहीं कुछ ऐसे भी देश हैं, जहां पर मुस्लिमों की संख्या कम है. वहीं मस्जिदों की बात करें तो पूरी दुनिया में करीब 30 लाख से भी ज्यादा मस्जिद हैं. 

(Credit Image AI)

3.इंडोनेशिया में हैं सबसे ज्यादा मस्जिद

इंडोनेशिया में हैं सबसे ज्यादा मस्जिद
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दुनिया में इंडोनेशिया इकलौता एक ऐसा देश हैं, जहां पर इस्लाम धर्म को मानने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है. इसे मुस्लिम बहुमत वाला देश भी माना जाता है. वहीं दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद भी इंडोनेशिया में हैं. यहां करीब साढ़े सात लाख रजिस्टर्ड मस्जिद हैं.

(Credit Image AI)

4.मस्जिदों की संख्या की बात करें तो भारत दूसरे नंबर पर है

मस्जिदों की संख्या की बात करें तो भारत दूसरे नंबर पर है
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मस्जिदों की संख्या की बात करें तो इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं, बल्कि भारत दूसरे स्थान पर है. भले ही यहां मुस्लिमों की संख्या 20 करोड़ हो, लेकिन मस्जिद पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुस्लिम बहुमत वाले देशों से ज्यादा है. भारत में करीब 3 लाख रजिस्टर्ड मस्जिद हैं.

(Credit Image AI)

TRENDING NOW

5.पाकिस्तान से भी पीछे है बांग्लोदश

पाकिस्तान से भी पीछे है बांग्लोदश
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वहीं दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों में बांग्लादेश तीसरे स्थान पर है. यहां पाकिस्तान से भले ही मुस्लिमों की संख्या कम हो, लेकिन रजिस्टर्ड मस्जिदों की संख्या करीब डेढ़ से ढ़ाई लाख के बीच है. 

(Credit Image Social Media)

6.पाकिस्तान चौथ स्थान पर है

पाकिस्तान चौथ स्थान पर है
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पाकिस्तान में मुस्लिमों की जनसंख्या करीब 23.16 करोड़ है. मुस्लिमों की यह आबादी इंडोनेशिया के बाद दूसरे नंबर पर है. इसी के चलते पाकिस्तान दुनिया में दूसरा मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन मास्जिदों के मामले में यह भारत और बांग्लादेश से भी पीछे हैं. यहां पर मस्जिदों की संख्या करीब 1 लाख 10 हजार के आसपास है. 

(Credit Image Social Media)

 

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