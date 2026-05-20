दुनिया के इस देश में हैं सबसे ज्यादा मस्जिद, भारत दूसरे नंबर पर, आसपास भी नहीं टिकते बांग्लादेश और पाकिस्तान

1 . इस देश में हैं सबसे ज्यादा मुस्लिम

1

जब भी हम मुस्लिम समाज और इस्लाम की बात करें तो हैं तो लोगों के जहन में सबसे पहले पाकिस्तान और इंडोनेशिया जैसे देश आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश में भले ही मुस्लिमों की संख्या ज्यादा हो, लेकिन यहां मस्जिदों की संख्या बेहद कम है. आइए जानते हैं दुनिया में कितनी मस्जिद हैं, इनमें भारत कौन से स्थान पर है.

(Credit Image AI)