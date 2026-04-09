Worlds Cheapest Food Countries: इन देशों में खाना है सबसे सस्ता, जानें कौन से नंबर पर है भारत, जानिए पूरी स्थिति

दुनिया
Nitin Sharma | Apr 09, 2026, 12:29 PM IST
1.डॉलर के मुकाबले कम है खानपान का खर्च
हालिया लागत सूचकांक (Cost of Living Index) के आंकड़ों के अनुसार, कुछ देश ऐसे हैं, जहां डॉलर के मुकाबले खाने पीने का खर्च बहुत कम दिखता है, लेकिन इसके दाम कम होने की अपनी एक अलग वजह भी है, जिसे समझना जरूरी है. आइए जानते हैं कौन से देश हैं, जहां सबसे सस्ता खाना मिलता है.
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2.कौन से देश हैं जहां खाना सबसे सस्ता माना जाता है
विश्व की तुलना में कुछ देशों जैसे Pakistan, Afghanistan, Egypt और Iran में किराने का सामान अपेक्षाकृत सस्ता बताया जाता है. यह सस्ता होना मुख्य रूप से स्थानीय मुद्रा की कमजोर स्थिति और डॉलर के मुकाबले उसकी कम कीमत से जुड़ा होता है. यानी अंतरराष्ट्रीय तुलना में कीमतें कम दिखती हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए जरूरी नहीं कि यह वास्तव में सस्ता ही हो.
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3.पाकिस्तान
पाकिस्तान इस सूची में सबसे सस्ते किराना खर्च वाले देशों में गिना जाता है, जहां Grocery Index करीब 17.2 बताया जाता है. यहां डॉलर के मुकाबले स्थानीय मुद्रा कमजोर होने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कीमतें कम दिखती हैं. हालांकि, स्थानीय लोगों के लिए महंगाई अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है.
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4.अफगानिस्तान
अफगानिस्तान में भी खाद्य पदार्थ अपेक्षाकृत सस्ते माने जाते हैं और इसका इंडेक्स करीब 17.3 के आसपास बताया जाता है, लेकिन यहां की आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता के कारण आम लोगों के लिहाज से यह बेहद महंगा है.
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5.मिस्र
मिस्र में Grocery Index लगभग 19.7 बताया जाता है, जो इसे सस्ते खाद्य खर्च वाले देशों में शामिल करता है. यहां स्थानीय उत्पादन और सरकारी नीतियों से कीमतें कंट्रोल में रहती हैं. हालांकि, बढ़ती महंगाई और आर्थिक दबाव के चलते आम लोगों के बजट पर सीधा असर देखने को मिलता है.
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6.ईरान
ईरान में खाद्य पदार्थों का इंडेक्स करीब 20.8 के आसपास है, जिससे यह वैश्विक तुलना में सस्ता माना जाता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और आर्थिक दबाव के कारण यहां महंगाई एक गंभीर मुद्दा है, जिससे स्थानीय नागरिकों के लिए रोजमर्रा का खर्च संभालना चुनौतीपूर्ण हो सकता है.
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7.भारत
भारत में Grocery Index करीब 22.5 बताया जाता है, जिससे यह दुनिया के सस्ते देशों में शामिल होता है. यहां खाना न्यूयॉर्क जैसे शहरों के मुकाबले लगभग 75 प्रतिशत तक सस्ता माना जाता है. मजबूत कृषि उत्पादन के बावजूद, महंगाई और आय असमानता जैसे मुद्दे आम लोगों को प्रभावित करते हैं, लेकिन भारत में खाना काफी सस्ता है.
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8.सस्ता जरूर, लेकिन सबसे आगे नहीं
इस सूची में भारत भी शामिल है, जहां रोजमर्रा के खाद्य पदार्थ वैश्विक मानकों के मुकाबले काफी सस्ते माने जाते हैं. रिपोर्ट के अनुसार, भारत में खाने-पीने का खर्च विकसित देशों, खासकर न्यूयॉर्क जैसे शहरों की तुलना में काफी कम है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि भारत सबसे सस्ता देश है, बल्कि यह उन देशों में शामिल है, जहां लागत अपेक्षाकृत कम है.
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9.आखिर क्यों सस्ता है इन देशों में खाना
विशेषज्ञों के अनुसार, इसके पीछे कई कारण हैं. घरेलू कृषि उत्पादन मजबूत होने से आयात पर निर्भरता कम रहती है, जिससे कीमतें नियंत्रित रहती हैं. इसके अलावा, कम मजदूरी लागत और स्थानीय आपूर्ति तंत्र भी अहम भूमिका निभाते हैं. कई देशों में सरकारें खाद्य आपूर्ति को स्थिर रखने के लिए नीतियां बनाती हैं, जिससे कीमतों में ज्यादा उतार-चढ़ाव नहीं आता.
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10.सस्ता मतलब आसान जीवन, यह है पूरी सच्चाई
यह समझना जरूरी है कि कम लागत का मतलब हमेशा बेहतर जीवन नहीं होता. जिन देशों में खाना सस्ता दिखता है, वहां अक्सर इनकम का लेवल भी कम ही होता है.इसलिए स्थानीय लोगों के लिए महंगाई का असर उतना ही गंभीर हो सकता है, जितना किसी महंगे देश में रहने वालों के लिए. अंतरराष्ट्रीय सूचकांक केवल तुलना का एक तरीका है.
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11.आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ता है
भारत जैसे देशों में सस्ता खाना मध्यम वर्ग और गरीब तबके के लिए राहत जरूर देता है, लेकिन बढ़ती महंगाई यहां भी चुनौती बनी हुई है. वैश्विक घटनाओं, जैसे मध्य पूर्व में तनाव या तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, का असर धीरे-धीरे खाद्य कीमतों पर भी पड़ता है.
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