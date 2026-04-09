Worlds Cheapest Food Countries: इन देशों में खाना है सबसे सस्ता, जानें कौन से नंबर पर है भारत, जानिए पूरी स्थिति

2 . कौन से देश हैं जहां खाना सबसे सस्ता माना जाता है

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विश्व की तुलना में कुछ देशों जैसे Pakistan, Afghanistan, Egypt और Iran में किराने का सामान अपेक्षाकृत सस्ता बताया जाता है. यह सस्ता होना मुख्य रूप से स्थानीय मुद्रा की कमजोर स्थिति और डॉलर के मुकाबले उसकी कम कीमत से जुड़ा होता है. यानी अंतरराष्ट्रीय तुलना में कीमतें कम दिखती हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए जरूरी नहीं कि यह वास्तव में सस्ता ही हो.

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