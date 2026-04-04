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दुनिया

राफेल से लेकर एफ-35 तक, दुनिया की वो टॉप कंपनियां जो बनाती हैं घातक फाइटर जेट्स

आज के समय में हवाई ताकत ही किसी देश की सुरक्षा की असली ढाल है. फाइटर जेट्स से लेकर मिसाइलों तक, हर देश अपनी वायुसेना को अभेद्य बनाना चाहता है. लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि इस डिफेंस मार्केट का असली राजा कौन है यानि कि दुनिया की सबसे बड़ी Fighter Jets निर्माता कंपनियां कौन सी हैं. 

Anil | Apr 04, 2026, 12:01 PM IST

1.फाइटर जेट्स बनाने वाली दुनिया की टॉप कंपनियां

फाइटर जेट्स बनाने वाली दुनिया की टॉप कंपनियां
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आज के दौर में दुनिया का हर देश अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने में जुटा है. इसमें सबसे ज्यादा जोर हवाई शक्ति यानी फाइटर जेट्स और मिसाइलों पर है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि फाइटर जेट्स बनाने के मामले में दुनिया की टॉप कंपनियां कौन सी है? (All Images: Pinterest)
 

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2.अमेरिका

अमेरिका
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ग्लोबल फाइटर एयरक्राफ्ट मार्केट में अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन और बोइंग का दबदबा है. ये कंपनियां फाइटर जेट्स बनाने में सबसे आगे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये दोनों हर साल लगभग  190 से 200 जेट्स बनाती है. इनका सबसे अहम जेट  F-35 लाइटनिंग II है.
 

3.चीन

चीन
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फाइटर जेट्स के निर्माण की रेस में चीन भी आगे है. वहां की चेंगदू एयरक्राफ्ट और AVIC कंपनियां साल में करीब 100 जेट्स तैयार करती है. इनके पास J-20 और J-35 जैसे खूंखार जेट्स का बेड़ा है.
 

4.रूस

रूस
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रूस पर नजर डाले, तो वहां की सुखोई और UAC सबसे बड़ी फाइटर जेट्स निर्माता कंपनियां हैं. माना जाता है कि ये दोनों मिलकर हर साल करीब 50 फाइटर जेट्स तैयार करती है. रूस के पास Su-30, Su-34, Su-35 और सबसे आधुनिक Su-57 जैसे घातक जेट्स हैं.
 

TRENDING NOW

5.फ्रांस

फ्रांस
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इस लिस्ट में चौथे पर फ्रांस है. यहां की डसॉल्ट एविएशन कंपनी दुनिया के सबसे तेज और घातक जेट्स में शामिल राफेल का निर्माण करती है. इसके अलावा यह कंपनी नेवी के लिए भी फाइटर जेट्स तैयार करती है. रिपोर्ट्स की मानें, तो यह सालभर  में लगभग 25 से 30 राफेल जेट्स बनाती है. 
 

6.यूरोप की ये कंपनियां

यूरोप की ये कंपनियां
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यूरोपीय देशों की बात करें, तो फाइटर जेट्स निर्माण में वहां BAE सिस्टम्स, एयरबस और लियोनार्डो जैसी कंपनियां सबसे आगे हैं. ये मिलकर यूरोफाइटर टाइफून तैयार करती हैं, लेकिन फिलहाल ये साल भर में ज्यादा से ज्यादा 20 जेट्स ही बना पाती हैं.
 

7.भारत

भारत
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इसके बाद भारत का नंबर आता है, जहां हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस नामक हल्के लड़ाकू विमानों का निर्माण कर रही है. हालांकि, यह साल भर में लगभग 25 जेट्स बनाती है, लेकिन स्वदेशी इंजनों की कमी के कारण उत्पादन में देरी होती है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो देश की यह कंपनी फाइटर जेट्स के इंजनों के लिए अमेरिकी कंपनी जीई पर निर्भर है.
 

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