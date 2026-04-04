राफेल से लेकर एफ-35 तक, दुनिया की वो टॉप कंपनियां जो बनाती हैं घातक फाइटर जेट्स

7 . भारत

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इसके बाद भारत का नंबर आता है, जहां हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस नामक हल्के लड़ाकू विमानों का निर्माण कर रही है. हालांकि, यह साल भर में लगभग 25 जेट्स बनाती है, लेकिन स्वदेशी इंजनों की कमी के कारण उत्पादन में देरी होती है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो देश की यह कंपनी फाइटर जेट्स के इंजनों के लिए अमेरिकी कंपनी जीई पर निर्भर है.



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