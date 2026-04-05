दुनिया की 5 सबसे लंबी ऑयल पाइपलाइनें, जिनमें रोज बहता है अरबों का तेल

1 . दुनिया की सबसे लंबी ऑयल पाइपलाइन

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आज के दौर में दुनिया में तेल एक अहम ईंधन है और इसे एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाने के लिए लंबी-लंबी ऑयल पाइपलाइनें बिछाई गई हैं. इसी कड़ी में आज हम आपको दुनिया की 5 सबसे लंबी ऑयल पाइपलाइनों के बारे में बताएंगे, जिनसे जरिए हर दिन लाखों बैरल तेल एक स्थान से दूसरे स्थान तक सप्लाई होता है. (All Imegas: Pinterest)

