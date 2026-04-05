दुनिया की 5 सबसे लंबी ऑयल पाइपलाइनें, जिनमें रोज बहता है अरबों का तेल

दुनिया
Anil | Apr 05, 2026, 11:33 AM IST
1.दुनिया की सबसे लंबी ऑयल पाइपलाइन
आज के दौर में दुनिया में तेल एक अहम ईंधन है और इसे एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाने के लिए लंबी-लंबी ऑयल पाइपलाइनें बिछाई गई हैं. इसी कड़ी में आज हम आपको दुनिया की 5 सबसे लंबी ऑयल पाइपलाइनों के बारे में बताएंगे, जिनसे जरिए हर दिन लाखों बैरल तेल एक स्थान से दूसरे स्थान तक सप्लाई होता है. (All Imegas: Pinterest)
2.Eastern Siberia-Pacific Ocean पाइपलाइन
OilPrice.com की मानें,तो Eastern Siberia-Pacific Ocean (ESPO) दुनिया की सबसे लंबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन में एक मानी जाती है. इसकी लंबाई करीब 4,857 किमी है, जो रूस के पूर्वी साइबेरिया से शुरू होकर सीधे प्रशांत महासागर के कोजमिनो पोर्ट तक जाती है.
3.द्रुज़्बा (Druzhba) पाइपलाइन
द्रुज़्बा (Druzhba) पाइपलाइन, जिसे 'फ्रेंडशिप पाइपलाइन' भी कहते हैं, यूरोप और रूस के बीच तेल के खेल की सबसे पुरानी और बड़ी कड़ी है. यह 4,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है. यह रूस से निकलती है और बेलारूस, यूक्रेन, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और जर्मनी जैसे कई देशों तक पहुंचती है.
4.बाकू-त्बिलिसी-सेहान (BTC) पाइपलाइन
यह पाइपलाइन 1,768 किलोमीटर लंबी है. यह अजरबैजान के बाकू से शुरू होकर, जॉर्जिया देश से गुजरती हुई तुर्की के सेहान (Ceyhan) पोर्ट तक पहुंचती है. इसमें हर दिन करीब 10 से 12 लाख बैरल तेल सप्लाई करने की ताकत है.
5.कीस्टोन (Keystone) पाइपलाइन
कीस्टोन (Keystone) पाइपलाइन सिस्टम कनाडा और अमेरिका के बीच तेल की सप्लाई का एक बहुत बड़ा जरिया है. यह पाइपलाइन करीब 3,456 किलोमीटर लंबी है. यह कनाडा के 'अल्बर्टा' इलाके से शुरू होती है और अमेरिका के इलिनॉय और टेक्सास तक जाती है.
6.कजाकिस्तान-चीन पाइपलाइन
कजाकिस्तान-चीन पाइपलाइन चीन के लिए बहुत खास है क्योंकि यह चीन की पहली ऐसी पाइपलाइन है जो सीधे दूसरे देश से तेल लाती है. यह कजाकिस्तान में कैस्पियन सागर के किनारे से शुरू होती है और सीधे चीन के शिनजियांग इलाके तक पहुंचती है.