दुनिया के टॉप 5 Fighter Jets, जिनकी उड़ान है सबसे महंगी, 1 घंटे में ₹71 लाख तक आता है खर्च

5 . Rafale Fighter Jet

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राफेल भारत के सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स में से एक माना जाता है. Rafale तकनीक के मामले में काफी एडवांस विमान है. आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका एक घंटे का ऑपरेशनल खर्च 16,000 से 18,000 डॉलर (यानी 15 से 17 लाख रुपये) आता है. राफेल में एक घंटे के उड़ान में 2,600-3,000 लीटर एविएशन फ्यूल (Aviation Fuel) खर्च हो जाता है. साथ ही इसके मेंटनेस पर भी भारी भरकम खर्च आता है.