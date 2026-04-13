दुनिया के टॉप 5 Fighter Jets, जिनकी उड़ान है सबसे महंगी, 1 घंटे में ₹71 लाख तक आता है खर्च

दुनिया
रईश खान | Apr 13, 2026, 09:10 PM IST
1.Lockheed Martin F-22 Raptor
2026 के आंकड़ों और हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका का मार्टिन एफ-22 रैप्टर दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट माना जाता है. इसकी स्पीड 2.25 मैक यानी लगभग 2,410 KM/घंटा है. इसकी स्टील्थ तकनीक, सुपरक्रूज क्षमता और वर्चस्व इसे दुश्मन को देखने से पहले हमला करने में सक्षम बनाते हैं. इसका ऑपरेशनल खर्च लगभग $85,000 (करीब ₹71 लाख) प्रति घंटा है.
2.Eurofighter Typhoon
यूरोफाइटर टाइफून डबल इंजन का सुपरसोनिक मल्टीरोल फाइटर जेट है, जिसे यूरोपीय देशों- ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, स्पेन ने मिलकर बनाया है. यह लड़ाकू विमान अपनी जबरदस्त फुर्ती और एडवांस एवियोनिक्स के लिए जाना जाता है. इसका रखरखाव और उड़ान काफी महंगा होता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, Eurofighter Typhoon के एक घंटे के उड़ान में $60,000 से $65,000 (करीब ₹50-54 लाख) तक खर्च आता है.
3.F-35 Lightning II
अमेरिका का F-35 दुनिया का सबसे आधुनिक 5th जनरेशन का फाइटर जेट है. इसके सभी वेरिएंट्स का ऑपरेशनल खर्च अभी काफी ज्यादा है. F-35 Lightning II के उड़ान का खर्च 34,000 से 42,000 डॉलर (लगभग ₹28-35 लाख) प्रति घंटा आता है.
4.Su-30MKI Fighter Jet
भारत की वायुसेना की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाला Su-30MKI डबल इंजन का मल्टीरोल फाइटर जेट है. भारतीय वायुसेना के पास 260 से ज्यादा Su-30MKI लड़ाकू विमान हैं. इसके ऑपरेटिंग लागत लगभग 37 लाख रुपये प्रति घंटा आता है.
5.Rafale Fighter Jet
राफेल भारत के सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स में से एक माना जाता है. Rafale तकनीक के मामले में काफी एडवांस विमान है. आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका एक घंटे का ऑपरेशनल खर्च 16,000 से 18,000 डॉलर (यानी 15 से 17 लाख रुपये) आता है. राफेल में एक घंटे के उड़ान में 2,600-3,000 लीटर एविएशन फ्यूल (Aviation Fuel) खर्च हो जाता है. साथ ही इसके मेंटनेस पर भी भारी भरकम खर्च आता है.