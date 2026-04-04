दुनिया के इन 5 देशों के पास है 'रेयर अर्थ एलिमेंट्स' का सबसे बड़ा खजाना! लिस्ट में भारत भी है शामिल

1 . दुनिया के इन देशों के पास है सबसे अधिक Rare Earth Elements

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आज के समय में दुनिया का सबसे कीमती खजाना रेयर अर्थ एलिमेंट्स (REEs) हैं, क्योंकि इनकी मांग लगातार तेजी से बढ़ रही है. इनका इस्तेमाल स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक कारों, पवन टरबाइनों और सैन्य उपकरणों समेत कई आधुनिक तकनीकों में किया जाता है. लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया के किन देशों के पास सबसे ज्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भंडार मौजूद है?

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