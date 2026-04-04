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दुनिया

दुनिया के इन 5 देशों के पास है 'रेयर अर्थ एलिमेंट्स' का सबसे बड़ा खजाना! लिस्ट में भारत भी है शामिल

दुनिया में दुर्लभ खनिजों (Rare Earth Elements) की मांग तेजी से बढ़ रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के किन देशों के पास सबसे ज्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भंडार है? 

Anil | Apr 04, 2026, 03:12 PM IST

1.दुनिया के इन देशों के पास है सबसे अधिक Rare Earth Elements

दुनिया के इन देशों के पास है सबसे अधिक Rare Earth Elements
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आज के समय में दुनिया का सबसे कीमती खजाना रेयर अर्थ एलिमेंट्स (REEs) हैं, क्योंकि इनकी मांग लगातार तेजी से बढ़ रही है. इनका इस्तेमाल स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक कारों, पवन टरबाइनों और सैन्य उपकरणों समेत कई आधुनिक तकनीकों में किया जाता है. लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया के किन देशों के पास सबसे ज्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भंडार मौजूद है? 
(All Images: Pinterest)
 

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2.China

China
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 US Geological Survey की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, चीन के पास दुनिया में सबसे ज्यादा दुर्लभ खनिजों का भंडार है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीन के पास 44 मिलियन मीट्रिक टन रेयर अर्थ एलिमेंट्स है. यही वजह है कि चीन इन बेशकीमती दुर्लभ खनिजों की दुनिया का राजा बना हुआ है. 
 

3.Brazil

Brazil
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ब्राजील इस मामले में लिस्ट में दूसरे स्थान पर है, जिसके पास लगभग 2.1 करोड़ मीट्रिक टन दुर्लभ खनिजों का भंडार है. हालांकि, इतनी भारी मात्रा में खनिजों भंडार होने के बावजूद, ब्राजील इसका कुछ प्रतिशत हिस्सा निकाल सका है.
 

4.India

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इसके बाद भारत का नंबर आता है, जिसके पास लगभग 69 लाख मीट्रिक टन दुर्लभ खनिजों का भंडार है. समंदर के किनारों और रेत में मिलने वाले खनिजों का दुनिया का करीब 35 प्रतिशत हिस्सा हमारे देश के पास ही है.
 

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5.Australia

Australia
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ऑस्ट्रेलिया दुर्लभ खनिजों के 57 लाख मीट्रिक टन भंडार के साथ दुनिया में चौथे स्थान पर है. ऑस्ट्रेलिया अपनी प्रोडक्शन क्षमता तेजी से बढ़ा रहा है और वहां कई खनन परियोजनाएं जारी हैं, ताकि इस रेस में आगे निकल सके. 
 

6.Russia

Russia
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रूस के पास लगभग 38 लाख मीट्रिक टन दुर्लभ खनिजों का भंडार मौजूद है.  ग्लोबल मार्केट में अपना दबदबा कायम करने के लिए देश इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है, ताकि वह रेयर अर्थ मिनरल्स की दुनिया में अपनी पकड़ को और मजबूत कर सके. 

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