इंसानों ने किया दफन! धरती पर नहीं, पाताल लोक में बहती हैं दुनिया की ये 5 नदियां

1 . जमीन पर नहीं, पाताल लोक में बहती है ये नदियां

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नदियां सदियों से हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार बनी हुई है, लेकिन समय के साथ इंसानों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कई नदियों की दिशा बदल दी. दुनिया की कई नदियों का प्राकृतिक रास्ता ही बदल दिया, जबकि कुछ नदियों को कंक्रीट के नीचे दबाकर जमीन में दफन कर दिया गया. ये नदियां आज के समय में भी बह रही है, लेकिन जमीन पर नहीं, बल्कि पाताल लोक में और जिससे इनकी असली पहचान छिन चुकी है. (All images:pinterest)

