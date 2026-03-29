इंसानों ने किया दफन! धरती पर नहीं, पाताल लोक में बहती हैं दुनिया की ये 5 नदियां

दुनिया
1.जमीन पर नहीं, पाताल लोक में बहती है ये नदियां
नदियां सदियों से हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार बनी हुई है, लेकिन समय के साथ इंसानों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कई नदियों की दिशा बदल दी. दुनिया की कई नदियों का प्राकृतिक रास्ता ही बदल दिया, जबकि कुछ नदियों को कंक्रीट के नीचे दबाकर जमीन में दफन कर दिया गया. ये नदियां आज के समय में भी बह रही है, लेकिन जमीन पर नहीं, बल्कि पाताल लोक में और जिससे इनकी असली पहचान छिन चुकी है. (All images:pinterest)
2.टिब्बेट्स ब्रुक, न्यूयॉर्क
टिब्बेट्स ब्रुक नदी न्यूयॉर्क के ब्रोंक्स इलाके के ठीक उत्तर से निकलती है और वहां के खूबसूरत वैन कोर्टलैंड पार्क में बहती है, जहां यह एक छोटी सी झील भी बनाती है. पुराने समय में हुए शहरी विकास की वजह से, टिब्बेट एवेन्यू नाम की जगह के पास पहुंचते ही यह नदी जमीन में समा जाती है.
3.मॉस्को की नेग्लिन्नाया नदी
मॉस्को की नेग्लिन्नाया नदी एक दौर में धरती की सतह पर बहती थी, लेकिन बाद में इसे जमीन के नीचे मौजूद सुरंगों में मोड़ दिया गया. अब यह शहर के नीचे कई किलोमीटर तक बहती है और इसके बाद यह मोस्कवा नदी में जाकर मिल जाती है.
4. वेस्टबोर्न नदी, लंदन
लंदन की कई छोटी नदियों को समय के साथ जमीन में दफन कर दिया गया है, जिसमें वेस्टबोर्न नदी का भी नाम शामिल है. एक जमाने में यह नदी हैम्पस्टेड से निकलकर हाइड पार्क और स्लोएन स्क्वायर जैसे जगहों से गुजरती हुई आखिर में टेम्स नदी में जाकर मिल जाती थी.
5.इंग्लैंड में शीफ नदी
इंग्लैंड के शेफील्ड में शीफ नाम की नदी शहर के नीचे एक बड़ी सुरंग से होकर बहती है. कहते हैं कि यह बीच-बीच में किसी जगह पर जमीन पर दिखती है और आखिर में डॉन नदी में मिल जाती है.
6.सनस्विक क्रीक नदी, न्यूयॉर्क
न्यूयॉर्क के क्वींस शहर की सनस्विक क्रीक नदी 1870 दशक तक धरती की सतह पर बहती दिखाई देती थी, लेकिन शहर में निर्माण के चलते इसे पूरी तरह से कवर कर दिय जाता है. कहते है कि आज यह नदी केवल सीवर की पाइपों में एक छोटे से नाले की तरह बहती है.